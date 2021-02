"Zoom" cuộc sống bên trong tâm dịch COVID-19 Cẩm Giàng ngày cuối năm

Ngày 5/2, UBND tỉnh Hải Dương quyết định phong tỏa, cách ly y tế toàn huyện Cẩm Giàng sau khi tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp tại địa phương này. 98 chốt phong tỏa (9 chốt tỉnh, 4 chốt huyện, xã chốt xã, 85 chốt xã, thị trấn) phong tỏa toàn bộ 2 thị trấn và 17 xã của huyện đã được lập nên sau lệnh cách ly. Một chốt phong tỏa "nội bất xuất, ngoại bất nhập". Cán bộ trực chốt làm việc 24/24h. Người dân ở trong vùng phong tỏa không thể ra ngoài. Họ hàng, bạn bè của họ đã chở lương thực, thực phẩm, quà bánh cả hoa đào và bánh chưng ...đến chốt cách ly để “tiếp tế” cho người thân của mình. Người dân Cẩm Giàng chấp hành tốt các quy định cách ly, chỉ ra khỏi nhà trong trường hợp thật sự cần thiết. Tất cả các xe qua huyện Cẩm Giàng đều được kiểm tra thân nhiệt. Đảm bảo khoảng cách khi rút tiền tại cây ATM. Người dân ra vào chợ đều được kiểm tra y tế nghiêm ngặt. Tuy nhiên trong chợ cũng vắng bóng người. Hàng mã mọi năm bán chạy, năm nay ít người mua. Một người bán bưởi may mắn hơn người bán hàng mã. Cửa hàng tạp hóa vắng khách. Người bán hoa rảnh rỗi do không có khách mua hoa dù thời khắc giao thừa đến rất gần. Chợ hoa, cây cảnh đìu hiu do người dân ở nhà phòng dịch. Cảnh ảm đạm tại một khu bán cây cảnh. Hoa quả cũng ế ẩm. Dù kinh doanh buôn bán gặp khó khăn nhưng cho thấy ý thức phòng dịch của người dân là rất tốt. >>> Mời độc giả xem thêm video 9 Tỉnh, Thành có ca nhiễm Covid-19. Nguồn: VTV TSTC

