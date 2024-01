Xuyên đêm bám hiện trường xử lý xác máy bay Su-22 rơi

Khu vực phần đuôi máy bay rơi. Ở đây là bãi đất trống, bên cạnh vườn của các hộ dân. Tại hiện trường, xe cẩu, máy cắt cùng các thiết bị khác đã được đưa vào. Hàng chục chiến sĩ, công nhân tiến hành cưa cắt phần đuôi máy bay. (Ảnh: Thanh Trần). Cách đó vài chục mét, một tốp chiến sĩ xới tung khu đất, rọi đèn pin tìm kiếm mảnh vỡ máy bay. (Ảnh: Thanh Trần). Xe quân đội liên tục chở các thiết bị, mảnh vỡ từ máy bay ra khỏi khu dân cư trong đêm. (Ảnh: Giang Thanh). Việc tiếp cận, tìm kiếm, xử lý xác máy bay bắt đầu từ chiều 9/1, tuy nhiên do khối lượng công việc quá lớn nên lực lượng chức năng tiếp tục làm xuyên đêm. (Ảnh: Giang Thanh). Nơi máy bay rơi không xa nhà dân. Tuy nhiên ai cũng mừng vì không có thiệt hại về người. Trong cái rủi có cái may, khi mọi người vẫn bình an. (Ảnh: Giang Thanh). Hàng trăm chiến sĩ, nhân công được huy động túc trực làm việc tại hiện trường (Ảnh: Thanh Trần). Nhà ông Nguyễn Thanh Chính (áo xanh) bị máy bay làm hỏng mái ngói, sập tường. Đến tối 9/1, khi con xóm được tháo phong tỏa vòng ngoài, bà con ở nơi xa mới tới thăm hỏi, chia sẻ, động viên gia đình ông. (Ảnh: Giang Thanh - Thanh Trần). Khi phi công báo máy bay gặp sự cố, không thể về hạ cánh được, chỉ huy bay lệnh cho phi công cố gắng đưa máy bay ra khỏi khu đông dân cư và nhảy dù. Đại úy phi công Đỗ Tiến Đức đã nỗ lực đưa máy bay ra xa khu dân cư và nhảy dù an toàn. Trong ảnh: Phần đuôi máy bay nằm ngay khoảng đất trống, xung quanh là nhà dân. (Ảnh: Thanh Trần). Quân đội liên tục đưa lực lượng vào và chở các thiết bị, mảnh vỡ từ máy bay ra khỏi hiện trường. (Ảnh: Thanh Trần).

