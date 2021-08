Xúc động hình ảnh những chuyến “tiếp quân” cho miền Nam chống COVID-19

Hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt “Quân đội cùng cả nước chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19" do Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng phát động, ngày 23/8, Bộ Tư lệnh BĐBP đã tổ chức Lễ xuất quân tăng cường lực lượng quân y cho các tỉnh phía Nam thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19. Sáng 23/8, Học viện Quân y tiếp tục tổ chức lễ xuất quân "hỗ trợ" cho TPHCM và các tỉnh phía Nam. Đoàn công tác lần này gồm 1.096 cán bộ, học viên, được chia thành 341 tổ quân y cơ động; trong đó có 264 bác sĩ, 73 cán bộ điều dưỡng, 759 học viên của Học viện Quân y. Sáng 23/8/2021, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh bàn giao 30 xe cứu thương của Bộ Quốc phòng hỗ trợ TP Hồ Chí Minh tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19. Lực lượng công an và quân đội thuộc Tiểu đoàn 17, Sư đoàn 5, Quân khu 7 tặng thực phẩm cho 500 hộ dân khó khăn ở phường Tam Bình, TP Thủ Đức, TP.HCM. Hàng chục cảnh sát phường Tam Bình (TP Thủ Đức, TP.HCM) phối hợp cùng lực lượng quân đội, CSCĐ và nhà hảo tâm tổ chức trao quà cho người dân khó khăn trên địa bàn. (Ảnh: Zing.vn) Trung đoàn CSCĐ Trung Bộ đóng quân tại tỉnh Quảng Nam hành quân ngay trong đêm 21/8 với 250 cán bộ, chiến sĩ vào Bình Dương giúp chống dịch. (Ảnh: PLO) Vụ trưởng Nguyễn Hồng Sơn thông tin, 8 bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế đã lên danh sách cử 450-500 chuyên gia, bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên… vào TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Long An, Đồng Nai để đồng hành cùng các đồng nghiệp chống dịch. Chỉ sau 1 ngày, Bộ Y tế đã làm việc, gửi công văn huy động được khoảng 2.250- 2.300 cán bộ, chuyên gia, y bác sĩ và học sinh, sinh viên thuộc các đơn vị của Bộ Y tế tình nguyện vào TP Hồ Chí Minh và 3 địa phương trên phục vụ các hoạt động lấy mẫu, xét nghiệm và điều trị. Sáng 21/8, tại Sân bay quốc tế Nội Bài, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) tổ chức lễ xuất quân, tăng cường cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông và phòng chống dịch bệnh tại TP.HCM. Theo đó, 37 cán bộ chiến sĩ thuộc Cục CSGT được điều động chi viện cho TP.HCM. Tất cả các chiến sĩ đều đảm bảo về sức khỏe, được tiêm phòng đủ hai mũi vắc xin COVID-19, xét nghiệm âm tính. Tối 21/8 hơn 300 cảnh sát cơ động được tăng cường cho các chốt kiểm soát, giữ trật tự trong thời gian TP HCM áp dụng biện pháp tăng cường giãn cách. Sau 10 giờ di chuyển, hơn chục ôtô chở 310 người từ các Tiểu đoàn ở Gia Lai, Đăk Lăk, Lâm Đồng thuộc Trung đoàn CSCĐ Tây Nguyên đã đến Nhà Thiếu nhi Thủ Đức, TP Thủ Đức. Sáng ngày 4/8, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai Phan Huy Anh Vũ cho biết, Bộ Y tế đã điều động hơn 230 cán bộ, giảng viên và sinh viên y khoa của Trường đại học Điều dưỡng Nam Định chi viện cho Đồng Nai phòng, chống dịch COVID-19. (Ảnh: PLO) Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại TP. Hồ Chí Minh, sáng ngày (12/7) tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ xuất quân đợt 3 đưa 70 cán bộ, y, bác sĩ cùng trang thiết bị lên đường hỗ trợ địa phương chống dịch. >>> Mời xem thêm video: Những chuyến "tiếp quân" cho miền Nam: Sức nước" lòng dân chống COVID-19.

