Xử phạt nam tài xế đi ngược chiều trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang

Ngày 24/8, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, vào ngày 20/8, ngay sau khi tiếp nhận video một nam tài xế đi ngược chiều trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang do quần chúng nhân dân cung cấp và bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng CSGT –Công an tỉnh Bắc Giang đã tiến hành xác minh, làm rõ thông tin phương tiện và lái xe liên quan.

Nam tài xế đi ngược chiều trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang.

Ngày 24/8, Phòng CSGT – Công an tỉnh Bắc Giang đã tiến hành làm việc với lái xe Nguyễn H. P. (SN 1973, ở Hồng Bàng - Hải Phòng). Tại cơ quan công an, ông P. khai nhận là lái xe thuê cho công ty T. ở Lê Chân - Hải Phòng. Ngày 20/8, ông được công ty giao chở hàng từ Thanh Hóa về thành phố Bắc Giang, khoảng 12h14 khi qua cầu Xương Giang trên tuyến cao tốc Hà Nội - Bắc Giang do không chú ý biển báo nên đi ngược chiều khoảng 500m.

Phòng CSGT – Công an tỉnh Bắc Giang đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe P. về hành vi vi phạm “ đi ngược chiều trên cao tốc ”. Ông P. sẽ bị xử phạt từ 16 - 18 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 5 - 7 tháng.

Phòng CSGT – Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đây là hành vi lái xe rất nguy hiểm, có thể gây hậu quả nghiêm trọng cho chính bản thân và những người tham gia giao thông khác. Phòng CSGT sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các các hành vi vi phạm trên đường cao tốc.

Qua đây, Phòng CSGT đề nghị quần chúng nhân dân tích cực tham gia công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông bằng cách cung cấp tài thông tin, hình ảnh vi phạm giao thông cho lực lượng CSGT.