Xe tải đối đầu container, 3 người thương vong ở Hà Tĩnh

Theo thông tin ban đầu, vụ xe tải đối đầu container xảy ra vào khoảng 5h sáng 6/7, trên tuyến đường tránh TP Hà Tĩnh, đoạn thuộc địa phận phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng. Vào thời điểm trên, chiếc xe tải mang biển kiểm soát 89C - 063.41 do tài xế Trần Quốc Toản (39 tuổi, trú tại TP Hưng Yên) điều khiển lưu thông theo hướng Bắc - Nam Khi đến địa điểm nói trên thì đối đầu trực diện với xe container mang biển kiểm soát 61C - 369.51 kéo theo rơ moóc, do tài xế Hồ Quang Tùng (35 tuổi, trú tại xã Diễn Hoàng, huyện Diễn Châu, Nghệ An) điều khiển chạy theo hướng ngược lại. Cú đối đầu trực diện khiến phần đầu xe tải chở hàng bị biến dạng hoàn toàn, tài xế Toản cùng phụ xe là anh Trịnh Huy Tùng (38 tuổi, trú tại huyện Yên Mỹ, Hưng Yên) mắc kẹt trong cabin, bị thương rất nặng. Người dân đã giải cứu đưa 2 nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện, nhưng do vết thương quá nặng nên tài xế Toản tử vong sau đó. Còn tài xế xe container cũng bị thương do va đập mạnh. Do vị trí tai nạn nằm ở đường hẹp nên khiến giao thông trên tuyến đường này ách tắc kéo dài. Đến 9h cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn giao thông vẫn chưa được giải tỏa xong. Hiện nguyên nhân vụ xe tải đối đầu container đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Mời quý độc giả theo dõi video: Xe tải đối đầu container trong sương mù. Nguồn: VTC 14.

