Theo Cục CSGT cho biết, trưa 6/7, xe khách giường nằm mang BKS: 76B-011.xx do tài xế Lê Văn N. (SN 1985, trú tại Bình Sơn, Quảng Ngãi) điều khiển chở theo khoảng 20 hành khách cùng nhiều hàng hóa lưu thông trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình theo hướng đi Ninh Bình. Khi xe di chuyển đến Km243+150 trên cao tốc, thuộc địa phận xã Liêm Sơn (huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) thì ngọn lửa bất ngờ bùng lên. Lúc này tài xế nhanh chóng điều khiển xe vào làn dừng khẩn cấp sau đó hỗ trợ đưa hành khách và hàng hóa thoát khỏi xe. Chỉ ít phút sau đó, ngọn lửa dữ dội đã bao trùm cả chiếc xe. May mắn, vụ hoả hoạn không thiệt hại về người. Nhận được tin báo, tổ Tuần tra kiểm soát của Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3, Cục CSGT đã có mặt bảo vệ hiện trường và phân luồng phương tiện. Hiện, nguyên nhân vụ xe khách giường cháy trơ khung trên cao tốc ở Hà Nam đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. >>> Xem thêm video: Cháy xe bồn tại cây xăng Quảng Ninh: Do đốt vàng mã! (Nguồn: ANTV).

