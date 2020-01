Vũng Tàu: Sập vũ trường King Night Club, hàng chục người bị chôn vùi

Chiều 3/1, Công an TP.Vũng Tàu đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tiến hành phong toả hiện trường vũ trường King Night club bị sập khiến nhiều người thương vong. Hàng trăm người dân tập trung theo dõi quanh hiện trường vũ trường bỗng dưng đổ sập. Nhiều phương tiện chuyên dụng của lực lượng chức năng được điều tới. Thông tin ban đầu, khoảng 16h30 cùng ngày, khi nhiều người đang ở trong vũ trường King Night trên đường Cách Mạng Tháng 8, TP.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thì bất ngờ nơi này bị sập. Vụ việc khiến cho hàng chục người bị thương mắc kẹt bên trong. Người dân địa phương phát hiện đưa 1 số người ra bên ngoài. Nhiều chiến sĩ PCCC, y bác sĩ cùng lực lượng công an đang cố gắng tiếp cận hiện trường để giải cứu các nạn nhân.

Đến 17h50, có khoảng 10 nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu, trong đó có một số người bị gãy xương tay, chân... Hàng chục các bộ chiến sĩ Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang nỗ lực tiếp cận hiện trường để cứu nạn các nạn nhân bị mắc kẹt bên trong đống đổ nát nhưng rất khó khăn.



Hiện các đơn vị chức năng vẫn đang tiếp tục xử lý hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

