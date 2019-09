Vụ trường Gateway: Được gì từ 2 lần thực nghiệm?

Theo ghi nhận của PV, vào 15h30 chiều ngày 13/9, tài xế Doãn Quý Phiến đã lái chiếc xe ô tô 16 chỗ tiến thẳng vào cổng kí túc xá (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) để tiếp tục quá trình đến đón học sinh trường Gateway sau khi tan học. Sau đó, cơ quan chức năng thực nghiệm hiện trường cất xe của tài xế Phiến. Sau khi cất xe xong tài xế Phiến vào phòng bảo vệ. Sau đó, ra ngoài cổng kí túc xá thực hiện lại cảnh đi xe máy vào trong kí túc để lấy xe ô tô đưa đón học sinh. Chiếc xe máy tài xế Phiến điều khiển đi vào trong kí túc xá để lấy xe ô tô. Khoảng 16h05, chiếc xe mà tài xế Phiến điều khiển đã rời kí túc xá di chuyển đến trường Gateway. Lúc 16h15 chiếc xe ô tô do ông Phiến điều khiển đến cổng trường Gateway. Khoảng 5 phút sau thì chiếc xe rời khỏi trường Gateway. Vào sáng cùng ngày, cơ quan chức năng thực hiện nghiệm trường đối với tài xế Phiến di chuyển đến bãi đỗ xe KTX Học viện Báo chí và Tuyên truyền cách đó chừng hơn 1 km. 7h30, chiếc xe do ông Phiến điều khiển đến thực nghiệm tại KTX Học viện Báo chí. Tại đây, công an yêu cầu nam tài xế thực hiện chính xác những gì ông đã làm ngày xảy ra vụ việc. Ông Phiến đỗ xe vào bãi, xuống xe khóa cửa bằng khóa từ xa, không kiểm tra lại. Sau đó, ông đi bộ ra nơi gửi xe máy ở sát cổng KTX, lấy xe máy rồi đi về. 8h05, xe bus di chuyển rời khỏi KTX Học viện Báo chí. Kết thúc thực nghiệm buổi sáng, chiếc xe về lại bãi đỗ của đơn vị lưu trữ phương tiện của Công an. >>> Xem thêm video: Vụ học sinh trường Gateway tử vong: Thực nghiệm lần 2. Nguồn VTC 1

