Vụ lộ đề thi: Đang xác minh có lời giải chuyển vào phòng thi hay không

Thiếu tướng Trần Đình Chung, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an trả lời về việc lộ đề thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tại buổi họp báo.

Tối 29/6, liên quan đến việc đề thi tốt nghiệp THPT môn Toán, Ngữ văn bị thí sinh chụp, chuyển ra ngoài nhờ người nhà giải hộ, tại buổi họp báo về kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 do Bộ GD&ĐT tổ chức, Thiếu tướng Trần Đình Chung, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an cho biết Bộ đã khẩn trương phối hợp xác minh và xác định được người kết nối.