Vụ "chuyến bay giải cứu", số tiền các bị can khắc phục bao nhiêu?

Cáo buộc của VKSND Tối cao cho rằng, trong vụ " chuyến bay giải cứu", có 25 cá nhân đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nhiệm vụ được giao, nhận hối lộ hơn 164 tỷ đồng; 23 cá nhân là đại diện doanh nghiệp đưa hối lộ hơn 226 tỷ đồng. Việc các bị can nộp tiền khắc phục hậu quả được xem là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho họ. Cụ thể, ông Vũ Anh Tuấn - cựu Phó trưởng phòng Tham mưu, Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an, từ tháng 6/2021- 1/2022, đã nhận hối lộ 49 lần, tổng số hơn 27 tỷ đồng. Đến nay, ông Tuấn và gia đình đã khắc phục hơn 3,3 tỷ đồng. Ông Chử Xuân Dũng - cựu Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, từ 16/6/2021- 10/2021 đã nhận hối lộ 7 lần, tổng số hơn 2 tỷ đồng. Đến nay ông Dũng và gia đình đã nộp lại hơn 1,7 tỷ đồng. Bà Nguyễn Thị Hương Lan - cựu Cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao, từ tháng 12/2020 - 1/2022 đã nhận hối lộ 32 lần, tổng số hơn 25 tỷ đồng. Đến nay bà Lan và gia đình nộp số tiền 900 triệu đồng để khắc phục hậu quả. Ông Tô Anh Dũng - cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, từ tháng 12/2020 - 1/2022, đã nhận hối lộ 37 lần, tổng số hơn 21 tỷ đồng; đã nộp số tiền 2 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Ông Trần Văn Dự - cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an nhận hối lộ 7,6 tỷ đồng. Đến nay đã khắc phục hậu quả số tiền 2 tỷ đồng. Ông Trần Văn Tân - cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam bị cáo buộc nhận hối lộ 9 lần, tổng số 5 tỷ đồng, đến nay đã nộp lại 4 tỷ đồng. Ông Nguyễn Quang Linh - cựu Trợ lý Phó Thủ tướng Chính phủ, từ tháng 3/2021- 4/2021, đã nhận hối lộ 5 lần, số tiền hơn 4,2 tỷ đồng. Đến nay ông Linh và gia đình đã nộp hơn hơn 4,4 tỷ đồng. Ông Nguyễn Tiến Thân - cựu chuyên viên Vụ Quan hệ Quốc tế ,Văn phòng Chính phủ, từ tháng 11/2020- 4/2021, đã nhận hối lộ 8 lần số tiền hơn 3,6 tỷ đồng; đã nộp 1,2 tỷ. Ông Nguyễn Thanh Hải - cựu Vụ trưởng Vụ Quan hệ Quốc tế, Văn phòng Chính phủ, từ tháng 11/2020- 4/2021, đã nhận hối lộ 8 lần số tiền hơn 3,6 tỷ đồng; đã nộp 2 tỷ đồng. Bà Nguyễn Mai Anh - nguyên chuyên viên, Vụ Quan hệ Quốc tế, Văn phòng Chính phủ, từ tháng 29/3/2021- 4/2021, đã nhận hối lộ 3 lần, số tiền 3 tỷ đồng; đã nộp 2 tỷ. Ông Nguyễn Hồng Hà - cựu Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản, từ tháng 6/2021- 11/2021, đã nhận hối lộ 2 lần, số tiền hơn 2 tỷ đồng; đã nộp 600 triệu đồng tiền khắc phục hậu quả. Ông Vũ Hồng Quang - nguyên Phó Trưởng phòng Vận tải Hàng không, Cục Hàng không Việt Nam, Bộ GTVT, từ 30/8/2021- 12/2021, đã nhận hối lộ 9 lần, số tiền hơn 1,9 tỷ đồng; đã nộp hơn 1,5 tỷ đồng. Ông Vũ Hồng Nam - cựu Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản, từ tháng 1/2021- 11/2021, đã nhận hối lộ 2 lần, tổng số hơn 1,8 tỷ đồng và đã nộp số tiền tương đương. >>> Xem thêm video: Vụ “chuyến bay giải cứu”: Choáng váng số tiền tỷ nhận hối lộ. Nguồn: Lý Thùy.

