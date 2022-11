Tử hình Nguyễn Võ Quỳnh Trang: Điểm mặt “mẹ hổ” từng gây phẫn nộ

“Mẹ kế” Nguyễn Võ Quỳnh Trang lĩnh án tử hình: Ngày 25/11, Tòa Gia đình và người chưa thành niên (TAND TP HCM) xét xử sơ thẩm vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành, tử vong, đã tuyên tổng mức án tử hình với Nguyễn Võ Quỳnh Trang về hai tội giết người, hành hạ người khác; Nguyễn Trung Kim Thái (cha bé V.A) bị tuyên 8 năm tù hai tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm. Tự bào chữa, bị cáo Trang khóc thừa nhận hành vi hành hạ bé gái con riêng của nhân tình đến chết và cho rằng, hành vi của mình đáng bị tử hình, đồng thời chấp nhận mức án này: “Trong những ngày bị tạm giam, bị cáo rất sám hối. Xin tòa xem xét cho bị cáo con đường quay đầu, để có cơ hội về chăm sóc mẹ và em nhỏ", bị cáo Trang ân hận nói. Tuy nhiên, HĐXX nêu rõ hành vi phạm tội của Nguyễn Võ Quỳnh Trang có tính chất dã man, động cơ đê hèn, ra tay với người dưới 16 tuổi, không có khả năng tự vệ. Hành vi cần được loại bỏ khỏi đời sống xã hội vĩnh viễn. (Ảnh: Zing) Mẹ đẻ đạp gãy xương đùi con trai: Tháng 9/2022, Công an huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang vào cuộc điều tra, xác minh vụ một bé trai bị mẹ đạp gãy xương đùi xảy ra tại xã Quý Sơn. Ngày 21/9, anh N – chú ruột cháu bé đăng tải clip ghi lại cảnh bà N đạp vào đùi con trai dẫn đến gãy xương đùi. Sự việc xảy ra tối 20/6, theo anh N, nguyên nhân do bé cầm chìa khóa của mẹ để chơi, sau khi tìm không thấy dẫn đến người mẹ bực tức. Người phụ nữ đạp gãy xương đùi con trai tỏ ra rất hối hận sau khi xảy ra vụ việc. Bạo hành con gái 3 tuổi đến tử vong: Ngày 23/5, Tòa gia đình và người chưa thành niên (TAND TPHCM) xét xử bị cáo Trần Thị Dung (27 tuổi, Thừa Thiên - Huế) tội “giết người”. Dung có hành vi bạo hành cháu T.N.K.C ( 3 tuổi, con ruột Dung) dẫn đến cháu tử vong. Phiên tòa sau đó đã hoãn. Tháng 9/2020, Dung đưa cháu C vào TPHCM đi bán vé số, ăn xin. Sáng 17/11/2020, thấy C làm bẩn người trong nhà vệ sinh, Dung đánh, cầm 2 chân cháu C. dốc ngược lên, đập đầu cháu C. xuống nền nhà nhiều lần. Cháu C. chảy máu ở mặt, Dung lau rồi tiếp tục nắm 2 chân cháu C. đập đầu cháu xuống nền nhà. Cháu C bất tỉnh, được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong vào ngày 15/1/2021. Người mẹ ở Hải Dương hành hạ con dẫn đến tử vong lĩnh án: Ngày 18/4, TAND huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) đã tuyên án Vũ Thị Thủy (SN 1996, ở thôn 2, xã Định Sơn, Cẩm Giàng) 7 năm 9 tháng tù về tội cố ý gây thương tích. Thủy chưa kết hôn nhưng sinh được 2 người con là cháu Vũ Ngọc P.C. (SN 2015) và cháu Vũ Thục A. (SN 2019). Thủy sống cùng bé Thục A tại nhà trọ ở thôn Ngọ, thị trấn Lai Cách. Khi Thủy sinh con thứ 3, cháu A hay khóc nên Thủy bực tức. Tối 10/7/2021, do bé A khóc, Thủy đã dùng tay đẩy mạnh vào vùng ngực khiến cháu ngã đập đầu xuống nền nhà, đến ngày 21/7/2021, cháu A tử vong. Người mẹ bạo hành con gái ruột ở TPHCM: Tháng 3/2022, dư luận phẫn nộ khi xem clip ghi lại cảnh bà L.T.H.T. (31 tuổi, phường 5, quận Phú Nhuận) bạo hành con gái ruột là bé V.T.K. (học sinh lớp 6). Theo clip, người mẹ liên tục chửi mắng, dùng dép, ghế nhựa đánh liên tục vào đầu, đạp thẳng chân vào người con gái. Bà T. thừa nhận trong quá trình nuôi dạy con đã có những lúc nổi nóng do áp lực mưu sinh và một số vấn đề khác trong cuộc sống nên đã có hành động không đúng. Người mẹ cùng nhân tình nhiều lần bạo hành, xâm hại bé gái 12 tuổi: Ngày 7/10/2021, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Phạm Thanh Tùng (SN 1990, ở Vạn Phúc) 19 năm tù về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Hoàng Thị Thu Huyền (SN 1987, ở Hà Cầu, Hà Đông) 3 năm tù về tội Hành hạ con. Huyền ly hôn chồng và sống cùng 3 con, trong đó có bé Nguyễn Hải B. (SN 2009) nhưng thường xuyên hành hạ bé B bằng tay, gậy gỗ, dây điện. Khi Huyền sống chung với người tình Phạm Thanh Tùng, Tùng đã đe dọa, đánh đập để 9 lần thực hiện hành vi hiếp dâm đối với cháu B. Giết con trai 3 tuổi do mâu thuẫn với chồng: Ngày 1/4/2021, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre đã bắt khẩn cấp Đỗ Thị Yến Nhi (27 tuổi, ngụ tại xã Giao Long, huyện Châu Thành) do có hành vi giết con. Theo điều tra, Nhi và chồng là anh T. có mâu thuẫn. Ngày 28/3/2021, Nhi bế con trai mới 3 tuổi về nhà mẹ ruột. Đến trưa 31/3, trong lúc tắm cho con trai, Nhi nhẫn tâm dùng khăn siết cổ con cho đến chết. Nhi thừa nhận với cảnh sát về hành vi giết con trai và khai do mâu thuẫn với chồng nên giết con của mình. Bé gái 3 tuổi bị cha dượng, mẹ đẻ bạo hành đến chết: Ngày 19/11/2020, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Minh Tuấn (31 tuổi, trú quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) tử hình về tội giết người; Nguyễn Thị Lan Anh (29 tuổi) bị phạt tù chung thân về tội giết người. Tuấn và Lan Anh là cha dượng và mẹ đẻ bạo hành con gái 3 tuổi đến tử vong gây phẫn nộ dư luận. Năm 2018, sau ly hôn, Lan Anh kết hôn cùng Tuấn và sống cùng cháu.N.N.M. (3 tuổi, con gái của Lan Anh và người chồng trước). Do bé M không nghe lời, Lan Anh và Tuấn đã liên tục đánh và hành hạ cháu, bắt quỳ trong chậu và dùng cán chổi bằng kim loại đánh từ 29 đến 30/3/2020 dẫn đến bé M tử vong. Mẹ đẻ bạo hành con ruột 1 tháng tuổi: Ngày 11/6/2019, do mâu thuẫn với Nguyễn Văn Trung (TP Bắc Ninh) – người sinh sống như vợ chồng, chiều 11/6/2019, Nguyễn Diệu Thúy (quê Thái Bình) đã túm áo, xách con mới sinh chưa đầy một tháng của hai người. Công an huyện Quế Võ sau đó vào cuộc, rất may khi đó cháu bé chưa bị tổn thương về sức khỏe.Tuy nhiên, hành động của người mẹ khiến dư luận bức xúc, lên án.

