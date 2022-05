Hình ảnh xe tải chở nhớt cháy kinh hoàng trên cao tốc Trung Lương

Vào lúc 12h40 ngày 4/5/2022 tại Km37+550 hướng phải tuyến Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương (thuộc ấp Cầu Tre xã Lợi Bình Nhơn, TP.Tân An) xảy ra vụ cháy xe tải chở nhớt. Vụ việc xảy ra tại cao tốc TP.HCM - Trung Lương đoạn qua thành phố Tân An, Long An. (Ảnh: Google Maps) Cháy xe tải 25T mang BKS 65C-023.42 do tài xế Nguyễn Hoàng Thương SN1973 quê Tiền Giang điều khiển chở nhớt. (Ảnh: Hoàng Nam) Khói đen từ vụ cháy bốc cao hàng trăm mét. Dầu nhớt từ xe tải tràn xuống đường, ngọn lửa bốc cháy dữ dội và lan rộng. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng gây kẹt xe nghiêm trọng cả 2 hướng. (Ảnh: Hoàng Nam) Tài sản cao tốc hư hỏng gồm mặt đường, cây xanh, hộ lan tôn sóng... (Ảnh: Phúc Vinh) Các lực lượng chức năng đang phối hợp xử lý hiện trường. Đám cháy đã được đơn vị PCCC Tân An Long An dập tắt lúc 13h35. Các đơn vi quản lý tuyến đã huy động lực lượng để khắc phục sớm thông tuyến nhanh nhất! >>> Mời quý vị độc giả xem thêm video: Cháy Dữ Dội Cao Tốc Tp.HCM - Trung Lương. (Nguồn: TTVN).

