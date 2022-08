Từ “bữa tiệc chia tay” đến kỷ luật nguyên Giám đốc CDC Quảng Ninh

Ngày 29/7, Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh ông Nguyễn Trọng Diện đã trao quyết định của Sở Y tế về việc nghỉ hưu theo chế độ đối với ông Ninh Văn Chủ, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC Quảng Ninh. Sau đó, trên trang Facebook cá nhân của ông Ninh Văn Chủ đăng tải những hình ảnh về "lễ chia tay", "tiệc tri ân" với sự tham gia của rất đông người. Việc này gây xôn xao dư luận khi ngành y tế đang gặp những chuyện buồn. Ngày 3/8, CDC Quảng Ninh đã có giải trình gửi Sở Y tế Quảng Ninh về những "lễ chia tay", "tiệc tri ân" của ông Ninh Văn Chủ trước khi về hưu. Theo giải trình, tại thời điểm đó đơn vị chưa tổ chức hoạt động chia tay đối với ông Ninh Văn Chủ vì có 3 người trong Ban Giám đốc cùng nghỉ hưu vào một thời điểm. Những người cùng nghỉ hưu gồm: Nguyên Giám đốc Ninh Văn Chủ, Phó Giám đốc Lê Thị Hoa (nghỉ hưu từ 1/8) và Phó Giám đốc Từ Thị Anh Phương (nghỉ hưu từ 1/9). Đơn vị dự kiến sẽ tổ chức một buổi chia tay cho cả 3 người trong Ban Giám đốc vào cùng một buổi để vừa tiết kiệm, tránh lãng phí và hiệu quả tốt hơn. Ngày 29/6, CLB Giám đốc CDC Miền Bắc tổ chức họp tại Quảng Ninh để bàn về kế hoạch công tác phòng chống dịch. Đồng thời, kết hợp tổ chức chia tay, bàn giao nhiệm vụ chủ nhiệm CLB cho người khác, trước đó ông Chủ là Chủ nhiệm CLB. Đây là hoạt động thường niên của CLB Giám đốc CDC Miền Bắc. CLB Giám đốc CDC Miền Bắc bao gồm lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 28 tỉnh Miền Bắc, hoạt động từ năm 2011 với mục tiêu giúp đỡ các đơn vị cùng phát triển, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý, hỗ trợ kỹ thuật chuyên môn giữa các đơn vị. Hàng năm, câu lạc bộ đều tổ chức họp để tổng kết rút kinh nghiệm và bàn về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của CDC. Ngoài ra còn có hoạt động tổ chức chia tay các thành viên trong câu lạc bộ nghỉ hưu. Ngày 29/6, câu lạc bộ họp thường niên kết hợp chia tay Chủ nhiệm CLB nghỉ hưu tại khách sạn Paddington. Tham dự có các thành viên CDC các tỉnh với số lượng 139 người. Kinh phí tổ chức họp do các thành viên của câu lạc bộ đóng góp. Cùng ngày, Hội Y học Dự phòng Việt nam cũng tổ chức Hội thảo “Những bài học kinh nghiệm trong phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh mới nổi” tại khách sạn Paddington Hạ Long. Thành phần gồm Ban chấp hành Hội Y học dự phòng Việt Nam và các cán bộ hoạt động phòng chống dịch của CDC các tỉnh, 45 người. Kinh phí do hội tự chi trả. Nhiều người muốn gửi lời chia tay đến ông Chủ nên đã nhờ bộ phận kỹ thuật chạy chữ "tiệc tri ân" trên màn hình LED trong bữa cơm tối. Đến ngày 30/6, Công ty CP Y tế Đức Minh (AMV Group) phối hợp với CDC Quảng Ninh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động dự án Safpo - Potec hợp tác công - tư năm 2021, sơ kết 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022. Sau khi hội nghị kết thúc, các đại biểu trong CLB Giám đốc CDC Miền Bắc và khách mời, cán bộ nhân viên Tập đoàn y tế AMV Group có nhu cầu tham quan vịnh Hạ Long. Mọi người được bố trí lên hai du thuyền do ban tổ chức sắp xếp. Trong quá trình tham quan vịnh Hạ Long, hai du thuyền lại gần và cập mạn vào nhau để thuận tiện cho các đại biểu giao lưu. Những hình ảnh này sau đó lan truyền trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận và nhận nhiều ý kiến trái chiều. Ngày 7/8, thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy Quảng Ninh đã ban hành quyết định kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy bộ phận Trung tâm CDC Quảng Ninh và ông Ninh Văn Chủ. Báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước ngày 15/8. Đến ngày 11/8, Hội đồng xét tặng Thầy thuốc ưu tú (TTƯT), Thầy thuốc Nhân dân (TTND) tỉnh Quảng Ninh ra quyết định dừng xét tặng danh hiệu TTND đối với ông Ninh Văn Chủ. Việc tạm dừng liên quan đến hình ảnh những 'tiệc tri ân', 'lễ chia tay' của ông Ninh Văn Chủ trước khi về hưu. Ngày 15/8, tại kỳ họp 40, UBKT Tỉnh uỷ Quảng Ninh xem xét kỷ luật ông Ninh Văn Chủ. Với cương vị Bí thư Đảng ủy bộ phận, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Quảng Ninh, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Giám đốc CDC Miền Bắc, Phó Chủ tịch Hội Y học dự phòng Việt Nam, ông Ninh Văn Chủ đã chủ trì, tổ chức và tham gia các bữa tiệc chia tay, giao lưu trước khi nghỉ hưu theo chế độ. Các bữa tiệc với quy mô lớn, nhiều người tham gia, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm. Vi phạm quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp. Vi phạm của ông Ninh Văn Chủ gây hậu quả nghiêm trọng, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật. Đến sáng 19/8, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Ninh cho biết đã quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Ninh Văn Chủ bằng hình thức cảnh cáo. Lý do kỷ luật là đã chủ trì, tham gia các bữa tiệc chia tay, giao lưu trước khi nghỉ hưu theo chế độ với quy mô lớn, nhiều người tham gia, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm. Vi phạm quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

