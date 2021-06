Truy sát cả nhà vợ: Đau lòng khi con rể hóa sát nhân

Con rể thảm sát cả nhà vợ, 3 người tử vong: Sáng 28/6, Đào Văn Thịnh (42 tuổi, ở huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) đến nhà bố mẹ vợ là ông Đ.Đ.C. và bà V.T.M. (cùng 62 tuổi ở xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Phụ) để nói chuyện. Lúc này, 2 bên xảy ra mâu thuẫn, xô xát, Thịnh lấy dao chém bố mẹ vợ và vợ là chị Đ.T.S. (43 tuổi). Cả 3 nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Thịnh đến Công an xã Quỳnh Hoa đầu thú. Nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn vợ chồng. Con rể dùng súng AK bắn chết bố mẹ vợ: Chiều 28/4, Trịnh Đức H. (SN 1983, trú xã Phiêng Pằn, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) đã dùng súng bắn chết bố mẹ vợ là ông Phạm Thanh T. (SN 1965) và bà Cao Thị T. (SN 1963) tại nhà riêng của vợ chồng ông này ở bản Mơ Tươi, xã Lóng Phiêng. Sau khi gây án, H. đã tự tử. Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn gia đình. Con rể đâm mẹ vợ và 2 chị vợ thương vong: Ngày 28/9/2020, người dân ở phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh nghe tiếng kêu cứu phát ra ở ngôi nhà của bà Nguyễn Thị V. (71 tuổi). Lúc chạy tới, người dân phát hiện bà V. cùng 2 người con gái là chị Bùi Thị Nh. và chị Bùi Thị H. đều bị đâm. Thời điểm này, họ cũng nhìn thấy H. - con rể bà V. rời khỏi căn nhà. Do vết thương nặng, chị Bùi Thị Nh. tử vong. Bà V. và con gái tên H. bị thương nặng. Nguyên nhân do mâu thuẫn gia đình. Con rể sát hại mẹ vợ, chém con ruột bị thương rồi tự tử: Ngày 18/3/2020, bực tức vì vợ bỏ đi làm ở Bình Dương, khi thấy mẹ sang gom đồ gửi lên cho vợ, Nguyễn Văn Đúng (33 tuổi, ngụ xã Lê Trì, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) đã cự cãi và dùng búa chém mẹ vợ tử vong, chém con gái và chị ruột bị thương. Sau khi gây án, Đúng uống thuốc diệt cỏ tự tử. Đến sáng 19/3, Đúng tử vong tại bệnh viện. Dùng dao đâm vợ tử vong, bố mẹ vợ trọng thương: Ngày 3/2/2020, tại xã Thành Công (huyện Thạch Thành, Thanh Hóa), do mâu thuẫn gia đình, Bùi Văn Cường (SN 1987, trú xã Thành Minh, huyện Thạch Thành) đã dùng dao đâm chết vợ là chị Bùi Thị Th. (SN 1993). Sau đó, Cường tiếp tục dùng dao đâm ông Bùi Văn Đ. (SN 1964) và bà Nguyễn Thị H. (SN 1964) - là bố, mẹ đẻ chị Th., đều trú tại xã Thành Công bị thương. Gây án xong, Cường dùng dao tự đâm vào bụng nhưng không chết. (Ảnh minh họa) Con rể vác dao sát hại bố mẹ vợ: Do mâu thuẫn vợ chồng nên vợ của Lưu Văn Nghĩa (SN 1985, Thái Nguyên) bỏ về nhà bố mẹ đẻ. Sau nhiều lần nói chuyện với nhà vợ không thành. Ngày 21/11/2019, Nghĩa đã xuống nhà bố mẹ vợ. Nghĩa dùng dao đâm bà Nguyễn Thị Hằng (SN 1967) và chém ông Ngô Văn Cảnh (SN 1966) bị thương rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình. Do vết thương nặng bà Hằng tử vong. (Hình ảnh ông Cảnh). Sát hại mẹ vợ rồi giấu xác trong bể nước mưa: Khoảng 6h ngày 20/11/2019, do mâu thuẫn với vợ và mẹ vợ là bà N.T.H. (SN 1971, trú xã Thụy Lương, huyện Thái Thụy, Thái Bình), Vũ Đức Bộ (SN 1989, trú tại huyện Thái Thụy) dùng dao bấm đâm chết bà H., sau đó phi tang xác trong bể nước mưa. Được biết, Vũ Đức Bộ là đối tượng nghiện ma túy và đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Con rể giết bố vợ và anh vợ vì ghen: Ngày 4/8/2019, Hoàng Văn Sắt (46 tuổi, ở TP Hải Phòng) đến nhà bố vợ là ông Nông Văn Soòng (72 tuổi, ở Quảng Ninh) và xảy ra cãi vã. Khi nghe thấy bên nhà bố đẻ có tiếng la mắng, anh Nông Văn Tùng (42 tuổi, anh vợ Sắt) có chạy sang can ngăn. Tuy nhiên, Sắt đã dùng dao đâm anh vợ và bố vợ tử vong. Nguyên nhân là do thấy vợ về cùng người lạ nên Sắt sang nhà bố vợ gây sự dẫn đến sự việc đau lòng. >>> Xem thêm video: Khởi tố vụ án 2 người phụ nữ bị sát hại ở chòi vịt. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

