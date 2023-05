Trùm giang hồ xứ Thanh Tuấn “thần đèn” sở hữu cơ ngơi thế nào?

Trưa ngày 11/5, hàng chục Cảnh sát gồm các lực lượng Cảnh sát cơ động, Cảnh sát hình sự, Cảnh sát giao thông... có mặt tại số nhà 173 (đường phố Lê Hoàn, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa), là nhà riêng của Nguyễn Anh Tuấn (Tuấn "thần đèn") để khám xét. Tuy nhiên, thông tin về việc khám xét nhà trùm giang hồ này chưa được Công an tỉnh Thanh Hóa tiết lộ. (Ảnh: NLĐ) Tuấn “thần đèn” được biết đến là một trùm giang hồ Thanh Hóa với nhiều thành tích bất hảo. Tuấn "thần đèn" từng ra tù vào tội nhiều lần, nhiều tiền án, tiền sự và là người có tính côn đồ hung hãn. Năm 2014, Tuấn “thần đèn” và vợ chồng chị gái của y bị đưa ra xét xử về tội “Gây tổn hại sức khỏe cho người khác” và tội “Cho vay nặng lãi". TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt bị cáo Tuấn 5 năm tù giam về tội “Gây tổn hại sức khỏe cho người khác”. Sau khi chấp hành án phạt, Tuấn "thần đèn” ra tù và sinh sống tại phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa. Đáng chú ý, Tuấn “thần đèn” từng cầm đầu băng nhóm, thu nạp hàng chục đối tượng hình sự cộm cán có nhiều tiền án, tiền sự, hoạt động manh động, côn đồ, liều lĩnh và có nhiều thủ đoạn đối phó với các cơ quan chức năng. Hoạt động chủ yếu của băng nhóm tội phạm do Tuấn "thần đèn" cầm đầu là: Cho vay lãi cao, tổ chức siết nợ, đòi nợ, cưỡng đoạt tài sản, gây thương tích, huỷ hoại tài sản, can dự vào các hoạt động kinh tế... Ngày 23/3/2019, Nguyễn Anh Tuấn đã bị Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an TP Thanh Hóa bắt giữ do liên quan tới vụ việc "Gây rối trật tự công cộng". Tối 18/3/2019, Tuấn đi hát cùng đàn em và nhận được điện thoại thách thức của Lê Quang Cường (Cường "Gấu"). Khi bị nhóm Cường "Gấu" gây chiến, Tuấn “thần đèn” hô “đánh chết bọn hắn đi”, một trong đàn em của Tuấn đã cầm súng K54 bắn 2 phát chỉ thiên, khiến náo loạn khu phố. Tháng 10/2019, Nguyễn Anh Tuấn (Tuấn “thần đèn”) bị TAND TP Thanh Hóa tuyên phạt 10 tháng tù giam về tội gây rối trật tự công cộng. Đến nay, Tuấn "thần đèn" lại bị Công an tỉnh Thanh Hóa khám xét nơi ở tại căn nhà số 173 đường Lê Hoàn. (Ảnh: CAND) Cảnh sát phong tỏa đoạn đường để khám xét. Tuấn "thần đèn" còn được biết đến khi sở hữu hàng chục căn nhà, tập trung thành cả dãy trên phố Lê Hoàn, sở hữu dàn xe sang: Lexus, BMW, Mercedes, Porsche. Tuấn "thần đèn" còn sở hữu nhiều biệt thự nhờ bảo kê, hoạt động tín dụng đen. Căn nhà 173 phố Lê Hoàn của Tuấn thần đèn. (Ảnh PLO) >>> Mời độc giả xem thêm video Cảnh sát khám xét nhà Tuấn "thần đèn", trùm giang hồ xứ Thanh

