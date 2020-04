Trùm giang hồ Đường Nhuệ đánh người không ghê tay nhưng lại rất yêu chiều vợ

Theo tìm hiểu, Nguyễn Xuân Đường (biệt danh là Đường Nhuệ) (SN1971, đăng ký hộ khẩu thường trú tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình) là người có máu mặt về hoạt động cho vay, đòi nợ thuê ở địa bàn tỉnh Thái Bình. Dưới trướng của Đường Nhuệ có hàng chục đàn em làm bảo kê, cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, đấu giá kiểu quân xanh, quân đỏ... Đã có một số vụ việc nổi tiếng mà người dân thái bình không thể không nhớ khi nhắc về đại gia, giang hồ Đường Nhuệ Thái Bình. Năm 2014, ông Đường cũng bị bà Đinh Thị Lý (SN 1964 ở TP Thái Bình) tố cáo nhận đòi nợ thuê, vô cớ đánh con trai bà bị thương tích 15% ngay tại phòng tiếp dân, trụ sở Công an phường Trần Lãm, TP Thái Bình. Công an TP Thái Bình đã khởi tố vụ án “Cố ý gây thương tích”. Tuy nhiên sau đó lại quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án. Gần đây nhất, trong năm 2019, chủ doanh nghiệp chế biến, sản xuất gỗ Lâm Quyết là ông Nguyễn Văn Lẫm và bà Phạm Thị Quyết có đơn trình báo, tố giác việc ông Nguyễn Xuân Đường chỉ đạo nhóm người xăm trổ, mang theo hung khí đến trụ sở Công ty Lâm Quyết để xiết nợ, đập phá đồ đạc, đuổi công nhân ra ngoài, lấy đi tài liệu, sổ sách. Mặc dù trùm giang hồ Đường Nhuệ rất nóng tính, những phi vụ đòi nợ, siết nợ luôn cho đàn em đập phá đồ đạc, thậm chí chính Đường Nhuệ trực tiếp ra tay hay gọi điện dọa đoạt mạng con nợ. Thế nhưng, với vợ, Đường Nhuệ lại yêu chiều vợ hết mực. Đường Nhuệ mua chiếc xe Lincoln bạc tỷ tặng vợ. Trên trang facebook cá nhân, Đường Nhuệ thừơng xuyên khoe ảnh tiệc tùng, mua quà khủng tặng vợ hay mời ca sĩ về nhà hát cho vợ nghe. Không như những tên côn đồ khác thường khoe ảnh dao kiếm, tụ tập giang hồ xăm trổ, "hổ báo" trên facebook. Đường Nhuệ lại rất hay khoe ảnh vợ, hoặc chụp ảnh vợ chồng chia sẻ lên mạng xã hội. Được biết, nghi phạm Nguyễn Thị Dương (vợ Đường Nhuệ) là cánh tay phải đắc lực của chồng trong việc kiếm tiền để Đường có tiềm lực nuôi đàn em, đầu gấu, thậm chí là cả những kẻ nghiện ngập để tác oai, tác quái ở Thái Bình và thí thân thay Đường khi cần. Đường giao cho vợ phụ trách mảng bất động sản, ngoài cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê thì đây là mảng mang về nhiều tiền nhất cho vợ chồng trùm giang hồ này. Bởi lẽ, vợ chồng Đường thường đi đấu giá với nhiều đàn em xăm trổ, bặm trợn để gây sức ép, đấu được nhiều lô đất nhất với giá rẻ nhất. Sau đó, chúng bán sang tay kiếm lời. Ngày 10/4, Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Xuân Đường nhưng hắn đã bỏ trốn. Đến Tối cùng ngày, Đường bị bắt khi đang trốn ở Hà Nam. Trước đó, ngày 7/4/2020, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Thái Bình cũng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam, khám xét khẩn cấp nơi ở để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "cố ý gây thương tích" quy định tại Khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự đối với Nguyễn Thị Dương (SN 1980, vợ ông Đường). Hiện, cơ quan công an đang mở rộng điều tra, làm rõ các tố cáo và dấu hiệu phạm tội của trùm giang hồ Đường Nhuệ và những cá nhân liên quan. Xem thêm video: Bỏ trốn, đại gia Bất động sản 'Đường Nhuệ' giàu nhất nhì Thái Bình bị truy nã toàn quốc. Nguồn:VTC News.

Theo tìm hiểu, Nguyễn Xuân Đường (biệt danh là Đường Nhuệ) (SN1971, đăng ký hộ khẩu thường trú tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình) là người có máu mặt về hoạt động cho vay, đòi nợ thuê ở địa bàn tỉnh Thái Bình. Dưới trướng của Đường Nhuệ có hàng chục đàn em làm bảo kê, cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, đấu giá kiểu quân xanh, quân đỏ... Đã có một số vụ việc nổi tiếng mà người dân thái bình không thể không nhớ khi nhắc về đại gia, giang hồ Đường Nhuệ Thái Bình . Năm 2014, ông Đường cũng bị bà Đinh Thị Lý (SN 1964 ở TP Thái Bình) tố cáo nhận đòi nợ thuê, vô cớ đánh con trai bà bị thương tích 15% ngay tại phòng tiếp dân, trụ sở Công an phường Trần Lãm, TP Thái Bình. Công an TP Thái Bình đã khởi tố vụ án “Cố ý gây thương tích”. Tuy nhiên sau đó lại quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án. Gần đây nhất, trong năm 2019, chủ doanh nghiệp chế biến, sản xuất gỗ Lâm Quyết là ông Nguyễn Văn Lẫm và bà Phạm Thị Quyết có đơn trình báo, tố giác việc ông Nguyễn Xuân Đường chỉ đạo nhóm người xăm trổ, mang theo hung khí đến trụ sở Công ty Lâm Quyết để xiết nợ, đập phá đồ đạc, đuổi công nhân ra ngoài, lấy đi tài liệu, sổ sách. Mặc dù trùm giang hồ Đường Nhuệ rất nóng tính, những phi vụ đòi nợ, siết nợ luôn cho đàn em đập phá đồ đạc, thậm chí chính Đường Nhuệ trực tiếp ra tay hay gọi điện dọa đoạt mạng con nợ. Thế nhưng, với vợ, Đường Nhuệ lại yêu chiều vợ hết mực. Đường Nhuệ mua chiếc xe Lincoln bạc tỷ tặng vợ. Trên trang facebook cá nhân, Đường Nhuệ thừơng xuyên khoe ảnh tiệc tùng, mua quà khủng tặng vợ hay mời ca sĩ về nhà hát cho vợ nghe. Không như những tên côn đồ khác thường khoe ảnh dao kiếm, tụ tập giang hồ xăm trổ, "hổ báo" trên facebook. Đường Nhuệ lại rất hay khoe ảnh vợ, hoặc chụp ảnh vợ chồng chia sẻ lên mạng xã hội. Được biết, nghi phạm Nguyễn Thị Dương (vợ Đường Nhuệ) là cánh tay phải đắc lực của chồng trong việc kiếm tiền để Đường có tiềm lực nuôi đàn em, đầu gấu, thậm chí là cả những kẻ nghiện ngập để tác oai, tác quái ở Thái Bình và thí thân thay Đường khi cần. Đường giao cho vợ phụ trách mảng bất động sản, ngoài cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê thì đây là mảng mang về nhiều tiền nhất cho vợ chồng trùm giang hồ này. Bởi lẽ, vợ chồng Đường thường đi đấu giá với nhiều đàn em xăm trổ, bặm trợn để gây sức ép, đấu được nhiều lô đất nhất với giá rẻ nhất. Sau đó, chúng bán sang tay kiếm lời. Ngày 10/4, Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Xuân Đường nhưng hắn đã bỏ trốn. Đến Tối cùng ngày, Đường bị bắt khi đang trốn ở Hà Nam. Trước đó, ngày 7/4/2020, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Thái Bình cũng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam, khám xét khẩn cấp nơi ở để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "cố ý gây thương tích" quy định tại Khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự đối với Nguyễn Thị Dương (SN 1980, vợ ông Đường). Hiện, cơ quan công an đang mở rộng điều tra, làm rõ các tố cáo và dấu hiệu phạm tội của trùm giang hồ Đường Nhuệ và những cá nhân liên quan. Xem thêm video: Bỏ trốn, đại gia Bất động sản 'Đường Nhuệ' giàu nhất nhì Thái Bình bị truy nã toàn quốc. Nguồn:VTC News.