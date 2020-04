Trùm giang hồ Đường Nhuệ bị “tóm sống”: Phục hồi điều tra vụ đánh người ngay tại trụ sở công an

Thông tin mới nhất liên quan vụ án trùm giang hồ Nguyễn Xuân Đường ( Đường Nhuệ), ngày 16/4, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định phục hồi điều tra vụ án số 01, hủy Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự số 10/QĐ ngày 5/7/2015 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình đối với vụ án hình sự "Cố ý gây thương tích" xảy ra ngày 18/11/2014 tại trụ sở Công an phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình để tiến hành điều tra lại. Hiện Công an tỉnh Thái Bình tiếp tục chỉ đạo Công an thành phố Thái Bình phối hợp chặt chẽ Viện kiểm sát nhân dân thành phố tiến hành điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật. Liên quan vụ án hình sự “cố ý gây thương tích” xảy ra ngày 18/11/2014 tại trụ sở công an phường Trần Lãm, trước đó, bà Đinh Thị Lý (56 tuổi, ngụ số nhà 2, ngõ 331, phường Trần Lãm, TP Thái Bình) từng có đơn gửi cơ quan công an tố cáo Nguyễn Xuân Đường và đàn em đánh con trai bà ngay tại phòng tiếp dân Công an phường Trần Lãm. (Ảnh: Bà Lý cùng con trai. Nguồn: Tiền Phong) Theo phản anh của bà Đinh Thị Lý, ngày 18/11/2014, bà cùng con trai là Mai Thế Duy đã bị Đường “Nhuệ” và đàn em đánh ngay tại Phòng Tiếp dân Công an phường Trần Lãm. Người phụ nữ này nói rằng, mẹ con bà không liên quan đến Đường Nhuệ cũng có thể Đường và đám đàn em đã được bà N.T.T.G ở Cổ Nhuế, Từ Liêm (TP.Hà Nội) thuê đòi nợ. Vào sáng 18/11/2014, khi bà Lý cùng anh Mai Thế Duy đến trụ sở Công an phường Trần Lãm, TPThái Bình làm việc với người tên N.T.T.G thì thấy Đường “Nhuệ” cùng đàn em đã có mặt tại đây. Cụ thể, thời điểm đó, phòng tiếp dân, có 7 đàn em của Đường "Nhuệ" có mặt từ trước sau đó, Đường xuất hiện, cho đàn em khép cửa phòng tiếp dân rồi trực tiếp đánh mẹ con bà. Đường đã khoác tay vào cổ nạn nhân, ghì ngực, siết cổ, đánh hất vào xương hàm. Sau đó, bà Lý đã trình báo tới Công an TP Thái Bình và được Công an TP Thái Bình đưa đi kiểm tra thương tật. Kết quả anh Mai Thế Duy bị vỡ xương hàm mặt cầu lồi bên phải, phải phẫu thuật, tỷ lệ thương tật 15%. Bà Đinh Thị Lý cho biết, một ngày sau buổi ra phường, nhóm giang hồ tiếp tục đến nhà bà chửi rủa, đập phá camera. Bà Đinh Thị Lý cho biết, sau khi vụ việc xảy ra, bà được Trưởng Công an phường Trần Lãm và Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp Công an TP Thái Bình khi đó đề nghị hòa giải với Đường “Nhuệ”, nhưng không đồng ý. Sau đó, Đường cho đàn em và bạn bè xuống nhà ở quê của bà Lý (Kiến Xương, Thái Bình) xin đàm phán nhưng bà vẫn không chấp nhận. Vào ngày 5/1/2015, Công an TP Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, ngày 5/7/2015, Công an TP Thái Bình lại ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án trên với lý do "chưa xác định được bị can trong vụ án" và "hết thời hạn điều tra". Văn bản do Thiếu tá Cao Giang Nam, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình ký. Không đồng ý với việc tạm đình chỉ điều tra vụ án trên, suốt thời gian qua, bà Lý đã gửi đơn kiến nghị, kêu cứu đến rất nhiều cơ quan chức năng từ địa phương đến Trung ương để bảo vệ quyền lợi cho mẹ con bà. Trước đó, ngày 2/4/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm của anh Trịnh Ngọc Anh (SN 1996, trú tại xã Vũ Ninh, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) về việc, ngày 30/3, anh bị một số đối tượng đánh gây thương tích tại Công ty TNHH Đường Dương, địa chỉ số 366, đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, Thành phố Thái Bình. Sau khi tiếp nhận giải quyết tố giác tội phạm, Công an tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Thành phố Thái Bình điều tra xác minh. Ngày 7/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Dương và Phạm Ngọc Quý, Nguyễn Đức Mạnh về tội Cố ý gây thương tích. Ngày 9/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam với Nguyễn Xuân Đường, SN 1971, cũng với tội danh trên. Ngay trong tối 10/4, Công an tỉnh Thái Bình đã bắt được Nguyễn Xuân Đường khi đang lẩn trốn tại xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Ngày 12/4, Công an tỉnh Thái Bình bắt tạm giam đối với 2 đối tượng là Đào Văn Bằng, và Phạm Xuân Hoà đàn em của Đường. Sau khi cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình khởi tố vụ án “cố ý gây thương tích” xảy ra ngày 30/3 tại Công ty TNHH Đường Dương, khởi tố bị can, bắt tạm giam vợ chồng Nguyễn Xuân Đường (Đường Nhuệ) cùng 4 bị can khác, nhiều cơ quan báo chí đã đăng tải hàng loạt vụ việc có dấu hiệu phạm tội hoạt động có tổ chức, mang tính chất “xã hội đen” của nhóm đối tượng “Đường Nhuệ”. Trong đó có vụ đánh người ngay tại trụ sở công an phường Trần Lãm. Thượng tá Nguyễn Thanh Trường, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình cho biết, trước hết cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình sẽ tập trung củng cố chặt chẽ các tài liệu, chứng cứ để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật trong vụ án “Cố ý gây thương tích” xảy ra ngày 30/3 tại trụ sở Công ty TNHH Đường Dương. Đồng thời, Ban Giám đốc Công an tỉnh sẽ chỉ đạo, phân công các đơn vị nghiệp vụ nắm tình hình, thu thập chứng cứ, củng cố tài liệu về các hành vi phạm tội nghi vấn liên quan đến vợ chồng Nguyễn Xuân Đường.

>>> Mời độc giả xem thêm video Băng nhóm Đường Nhuệ "làm luật" cả người chết

Nguồn: VTC Nows.

Thông tin mới nhất liên quan vụ án trùm giang hồ Nguyễn Xuân Đường ( Đường Nhuệ), ngày 16/4, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định phục hồi điều tra vụ án số 01, hủy Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự số 10/QĐ ngày 5/7/2015 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình đối với vụ án hình sự "Cố ý gây thương tích" xảy ra ngày 18/11/2014 tại trụ sở Công an phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình để tiến hành điều tra lại. Hiện Công an tỉnh Thái Bình tiếp tục chỉ đạo Công an thành phố Thái Bình phối hợp chặt chẽ Viện kiểm sát nhân dân thành phố tiến hành điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật. Liên quan vụ án hình sự “cố ý gây thương tích” xảy ra ngày 18/11/2014 tại trụ sở công an phường Trần Lãm, trước đó, bà Đinh Thị Lý (56 tuổi, ngụ số nhà 2, ngõ 331, phường Trần Lãm, TP Thái Bình) từng có đơn gửi cơ quan công an tố cáo Nguyễn Xuân Đường và đàn em đánh con trai bà ngay tại phòng tiếp dân Công an phường Trần Lãm. (Ảnh: Bà Lý cùng con trai. Nguồn: Tiền Phong) Theo phản anh của bà Đinh Thị Lý, ngày 18/11/2014, bà cùng con trai là Mai Thế Duy đã bị Đường “Nhuệ” và đàn em đánh ngay tại Phòng Tiếp dân Công an phường Trần Lãm. Người phụ nữ này nói rằng, mẹ con bà không liên quan đến Đường Nhuệ cũng có thể Đường và đám đàn em đã được bà N.T.T.G ở Cổ Nhuế, Từ Liêm (TP.Hà Nội) thuê đòi nợ. Vào sáng 18/11/2014, khi bà Lý cùng anh Mai Thế Duy đến trụ sở Công an phường Trần Lãm, TPThái Bình làm việc với người tên N.T.T.G thì thấy Đường “Nhuệ” cùng đàn em đã có mặt tại đây. Cụ thể, thời điểm đó, phòng tiếp dân, có 7 đàn em của Đường "Nhuệ" có mặt từ trước sau đó, Đường xuất hiện, cho đàn em khép cửa phòng tiếp dân rồi trực tiếp đánh mẹ con bà. Đường đã khoác tay vào cổ nạn nhân, ghì ngực, siết cổ, đánh hất vào xương hàm. Sau đó, bà Lý đã trình báo tới Công an TP Thái Bình và được Công an TP Thái Bình đưa đi kiểm tra thương tật. Kết quả anh Mai Thế Duy bị vỡ xương hàm mặt cầu lồi bên phải, phải phẫu thuật, tỷ lệ thương tật 15%. Bà Đinh Thị Lý cho biết, một ngày sau buổi ra phường, nhóm giang hồ tiếp tục đến nhà bà chửi rủa, đập phá camera. Bà Đinh Thị Lý cho biết, sau khi vụ việc xảy ra, bà được Trưởng Công an phường Trần Lãm và Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp Công an TP Thái Bình khi đó đề nghị hòa giải với Đường “Nhuệ” , nhưng không đồng ý. Sau đó, Đường cho đàn em và bạn bè xuống nhà ở quê của bà Lý (Kiến Xương, Thái Bình) xin đàm phán nhưng bà vẫn không chấp nhận. Vào ngày 5/1/2015, Công an TP Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, ngày 5/7/2015, Công an TP Thái Bình lại ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án trên với lý do "chưa xác định được bị can trong vụ án" và "hết thời hạn điều tra". Văn bản do Thiếu tá Cao Giang Nam, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình ký. Không đồng ý với việc tạm đình chỉ điều tra vụ án trên, suốt thời gian qua, bà Lý đã gửi đơn kiến nghị, kêu cứu đến rất nhiều cơ quan chức năng từ địa phương đến Trung ương để bảo vệ quyền lợi cho mẹ con bà. Trước đó, ngày 2/4/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm của anh Trịnh Ngọc Anh (SN 1996, trú tại xã Vũ Ninh, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) về việc, ngày 30/3, anh bị một số đối tượng đánh gây thương tích tại Công ty TNHH Đường Dương, địa chỉ số 366, đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, Thành phố Thái Bình. Sau khi tiếp nhận giải quyết tố giác tội phạm, Công an tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Thành phố Thái Bình điều tra xác minh. Ngày 7/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Dương và Phạm Ngọc Quý, Nguyễn Đức Mạnh về tội Cố ý gây thương tích. Ngày 9/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam với Nguyễn Xuân Đường, SN 1971, cũng với tội danh trên. Ngay trong tối 10/4, Công an tỉnh Thái Bình đã bắt được Nguyễn Xuân Đường khi đang lẩn trốn tại xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Ngày 12/4, Công an tỉnh Thái Bình bắt tạm giam đối với 2 đối tượng là Đào Văn Bằng, và Phạm Xuân Hoà đàn em của Đường. Sau khi cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình khởi tố vụ án “cố ý gây thương tích” xảy ra ngày 30/3 tại Công ty TNHH Đường Dương, khởi tố bị can, bắt tạm giam vợ chồng Nguyễn Xuân Đường (Đường Nhuệ) cùng 4 bị can khác, nhiều cơ quan báo chí đã đăng tải hàng loạt vụ việc có dấu hiệu phạm tội hoạt động có tổ chức, mang tính chất “xã hội đen” của nhóm đối tượng “Đường Nhuệ”. Trong đó có vụ đánh người ngay tại trụ sở công an phường Trần Lãm. Thượng tá Nguyễn Thanh Trường, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình cho biết, trước hết cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình sẽ tập trung củng cố chặt chẽ các tài liệu, chứng cứ để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật trong vụ án “Cố ý gây thương tích” xảy ra ngày 30/3 tại trụ sở Công ty TNHH Đường Dương. Đồng thời, Ban Giám đốc Công an tỉnh sẽ chỉ đạo, phân công các đơn vị nghiệp vụ nắm tình hình, thu thập chứng cứ, củng cố tài liệu về các hành vi phạm tội nghi vấn liên quan đến vợ chồng Nguyễn Xuân Đường.

>>> Mời độc giả xem thêm video Băng nhóm Đường Nhuệ "làm luật" cả người chết

Nguồn: VTC Nows.