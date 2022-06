Triệu Quân Sự và những tù nhân vượt ngục rúng động Việt Nam

Triệu Quân Sự nhiều lần vượt ngục 2 lần bị bắt ở quán game: Triệu Quân Sự (SN 1991, xã Phú Cường, huyện Đại Từ, Thái Nguyên). Ngày 22/8/2012, Sự đào ngũ, đến quán cà phê Hương Sen ở phố Trường Lâm (quận Long Biên, Hà Nội) rồi sát hại chủ quán ở đây để cướp nhẫn, bông tai bằng vàng rồi bỏ trốn. Đối tượng bị bắt 2 ngày sau đó. Ngày 15/3/2013, Tòa án Quân sự Quân khu 1 tuyên Sự mức án chung thân. Triệu Quân Sự thụ án tại Trại giam Quân sự Khu vực miền Trung, Quân khu 5. Ngày 8/11/2015, Sự đã trốn trại, sau khi cưa đứt song sắt phòng giam. Chiều tối 15/12/2015, Cục Truy nã tội phạm Bộ Công an đã bắt được Sự khi đối tượng này đang chơi game tại một quán internet trên đường Hồ Tùng Mậu (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Sau đó, Sự được bàn giao cho Cục Điều tra hình sự, Bộ Quốc phòng. Sau lần trốn trại đầu tiên, năm 2016, Tòa án Quân sự Quân khu 5 tuyên phạt Triệu Quân Sự tổng mức án tù chung thân. Khi bản án có hiệu lực, Sự được cơ quan quân sự di lý vào Quảng Ngãi giam giữ ở trại T10 thuộc Quân khu 5 (ở xã Bình Khương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi). Tuy nhiên, ngày 3/6/2020, phạm nhân này tiếp tục vượt ngục. Đến tối 18/6/2020, Triệu Quân Sự bị Công an TP Tam Kỳ, Quảng Nam bắt ở quán internet. Ngày 18/12/2020, Tòa án Quân sự Quân khu 5 đưa ra xét xử vụ Triệu Quân Sự về tội Trốn khỏi nơi giam và Trộm cắp tài sản. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Triệu Quân Sự mức án 3 năm tù về tội Trốn khỏi nơi giam và 3 năm tù về Tội trộm cắp tài sản, hình phạt chung cho cả 2 tội là 6 năm tù. Tổng hình phạt là chung thân, buộc bị cáo Triệu Quân Sự phải chịu hình phạt chung là chung thân, thời điểm bắt đầu chấp hành hình phạt tù chung thân là ngày 18/12/2020. Sau đó, Triệu Quân Sự được đưa về trại giam thuộc Cục Điều tra hình sự, Bộ Quốc phòng, nằm trên địa bàn xã Thành Long (huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) để thi hành án. Chiều tối 31/5/2022, Triệu Quân Sự lại thêm một lần trốn khỏi trại giam khiến cơ quan chức năng phải phát đi thông báo cảnh báo nguy hiểm. Chiều 1/6/2022, Triệu Quân Sự bị cơ quan Công an bắt giữ ở huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Cưa song sắt trốn khỏi trại giam: Đang trong quá trình thụ án, 2 phạm nhân Lâm Viết Phú Lộc (SN 1994, quê Lạng Sơn) và Bùi Nguyễn Thiên Thuận (SN 1982, quê Tây Ninh) đã cưa khung sắt cửa sổ, trốn khỏi nơi giam giữ. Trước khi trốn trại, Lộc đang chịu mức án tù chung thân về tội Giết người. Trong khi đó, Thuận cũng đang chấp hành án phạt 27 năm tù về các tội danh Trộm cắp tài sản, Cướp tài sản và Giết người. Sau khi bị tuyên án, Lộc và Thuận cùng chấp hành án tù tại Trại giam Cây Cầy (địa chỉ tại ấp Thạnh Hòa, xã Thanh Bình, tỉnh Tây Ninh). Tuy nhiên, đến rạng sáng 14/12/2020, lợi dụng đêm tối, 2 phạm nhân đã cưa song sắt cửa sổ buồng giam và trèo ra ngoài sau đó lẻn qua các chốt gác của cán bộ trại giam, leo qua bức tường cao 4,5 m có thép gai và trốn thoát khỏi trại giam. Đến khoảng 7h30 sáng 16/12/2020, lực lượng Cảnh sát 113 thuộc Công an tỉnh Tây Ninh phát hiện 2 người đi trên một chiếc xe đạp có nhận dạng giống Lộc và Thuận nên đã theo dõi. Khi đến đoạn đường thuộc khu vực cổng sau núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh, lực lượng Công an đã bao vây, nhanh chóng khống chế và bắt giữ, không để cho cả hai có cơ hội tẩu thoát. Thời điểm bị bắt, trên xe đạp của 2 phạm nhân có một túi xách bên trong có một con dao, kìm và một số đồ vật khác. 2 tử tù phá cùm, khoét tường vượt ngục: Trong quá trình bị giam giữ tại trại giam T16 – Bộ Công an, 2 tử tù Nguyễn Văn Tình (SN 1989, trú huyện Quốc Oai, TP Hà Nội) và Lê Văn Thọ (SN 1980, trú tại huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) quan sát thấy cơ sở vật chất buồng giam đã cũ, cùm chân bằng gỗ có thể tháo ra, tường xây gạch vữa ẩm, Thọ nảy sinh ý định sẽ trốn khỏi nơi giam giữ. Hơn một tuần sau, Thọ nói kế hoạch bỏ trốn, rủ Tình cùng thực hiện và được Tình đồng ý.(Ảnh minh hoạ) Do đã có chung ý định và kế hoạch trốn thoát, trong những lần được quản giáo mở cùm chân để sinh hoạt cá nhân, Thọ và Tình nhìn thấy trên tường có 2 chiếc đinh vít có thể làm dụng cụ khoét tường gạch nên đã nhổ lấy. Thọ cũng nhiều lần lắc thử cùm chân bằng gỗ, thấy có thể làm lỏng chốt sắt, rút chân ra ngoài. Ngày 6/9/2017, cả 2 tử tù thống nhất sẽ bỏ trốn vào khoảng thời gian nửa đêm về sáng và cùng nhau chuẩn bị dụng cụ phá cùm, khoét tường. Đến Ngày 8/9/2017, Tình rút một chiếc đinh và vít nở bằng sắt ra khỏi tường đem cất giấu vào chỗ ngủ rồi lấy giấy vệ sinh nhét vào lỗ thủng. Sau đó Thọ lấy kem đánh răng bít kín bên ngoài lỗ đinh để quản giáo không phát hiện. Tiếp đó, Thọ bảo Tình rút một sợi chỉ từ khăn mặt để cưa mảnh nhựa nhỏ từ nắp hộp đựng cơm, làm chìa khóa mở cùm chân. Có được mảnh nhựa, Thọ mài vừa ổ khóa và mở được cùm chân cho Tình rồi khóa lại như cũ. Trong 2 ngày, trời liên tục mưa to, Thọ và Tình quyết định sẽ bỏ trốn lúc 22h ngày 10/9/2017 để kịp thoát ra ngoài trước lúc trời sáng. Từ 16h30 đến 23h ngày 10/9/2017, hai tử tù này tháo khóa mở cùm, xé chăn bện thành dây vải dài khoảng 10 m để làm dây đu qua tường trại tạm giam. Trong khi Thọ dùng đinh sắt đục khoét thủng tường gạch, Tình đứng cảnh giới nếu nghe thấy cán bộ quản giáo đi tới gần sẽ báo cho đồng bọn. Toàn bộ vụn vữa, Tình vun lại, đổ vào bồn cầu vệ sinh. Khoét được lỗ hổng rộng đủ chui qua, 2 tử tù ra khỏi buồng giam, leo lên vọng gác rồi đu dây qua tường rào bỏ trốn. Ngày 16/9/2017, Thọ "sứt" bị bắt tại huyện Nam Sách (Hải Dương) khi đi cùng bạn gái cũ Nguyễn Thị Phương Lan. Trong khi đó, Tình bị bắt lúc rạng sáng ngày 17/9/2017 khi nhờ một người quen để tìm cách trốn lên Mai Châu (Hòa Bình). >>> Xem thêm video: Phạm nhân Triệu Quân Sự tiếp tục vượt ngục. Nguồn: Truyền Hình Quảng Ngãi.

