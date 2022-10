Trẻ sơ sinh bị bỏ rơi và những bức thư nhói lòng để lại

Bé gái bị bỏ rơi, cùng bức thư của người mẹ 17 tuổi: Ngày 10/10, Trung tâm Y tế huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) xác nhận, đơn vị đang chăm sóc một bé sơ sinh bị bỏ rơi. Theo đó, khoảng 0h30 cùng ngày, các y bác sĩ phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong nhà vệ sinh của Khoa Nội. Bên cạnh bé gái có một bức thư với nội dung: "Tôi năm nay 17 tuổi, vừa sinh được 1 bé gái vào lúc 20h ngày 9/10. Lý do: Vì tôi còn đi học nên không đủ khả năng nuôi đứa bé được. Tôi mong những ai nhặt được bé thì hãy giúp tôi nuôi dưỡng bé với ạ. Xin cảm ơn”. Vụ việc đã được Trung tâm Y tế huyện Quế Sơn trình với cơ quan chức năng. Bé gái hiện được Khoa phụ sản trực tiếp chăm sóc. Bé gái 10 ngày tuổi bị bỏ rơi kèm lời nhắn "thương tâm" của người mẹ: Tối 3/10, gia đình bà Nguyễn Thị Uy (trú thôn Gia Miêu, xã Hà Long, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) phát hiện một giỏ nhựa có một bé gái sơ sinh được quấn chăn trước cổng nhà. Ngoài bé gái, trong giỏ còn có quần áo, bình sữa và một tờ giấy với nội dung “Con sinh ngày 26/9/2022, mẹ không đủ điều kiện nuôi, nhờ gia đình chăm sóc và nuôi dưỡng bé nên người”. Gia đình bà Uy sau đó đã trình báo lên xã để Công an xác minh, đồng thời phối hợp với cán bộ y tế đưa bé đến BVĐK huyện Hà Trung để thăm khám sức khỏe. UBND xã Hà Long đã thông báo, nếu người nhà không đến nhận, quá thời gian quy định, chính quyền sẽ làm các thủ tục cho nhận con nuôi hoặc đưa vào các cơ sở chăm nuôi bé theo quy định của pháp luật. Bé sơ sinh 5 ngày tuổi bị bỏ rơi ngoài đường kèm tờ giấy "đau xót": Trưa 10/3, người dân phát hiện tại khu vực đường bê tông thuộc thôn An Phú, xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận có một bé trai được đặt trong chiếc giỏ, đặt gần tường rào một hộ dân. Bên cạnh em bé sơ sinh ngoài sữa, tã còn có tờ giấy kèm những dòng chữ nhắn gửi. Tờ giấy này ghi: “Cháu sinh ngày 5/3/2022, vì cuộc sống khó khăn xin mọi người thương yêu cháu, nuôi cháu giúp em,…”. Sau khi phát hiện vụ việc, người dân đã trình báo chính quyền địa phương. Hiện em bé đang được chăm sóc tại khoa Sản của Trung tâm y tế huyện Hàm Thuận Bắc. Địa phương đã thông báo tìm người thân của cháu bé. Hai bé gái sơ sinh bị bỏ rơi tại lối vào khu đô thị, chân còn giấy ghi tên mẹ: Ngày 30/9, UBND phường Trần Phú (quận Hoàng Mai, Hà Nội) phát thông báo tìm người thân hai bé gái bị bỏ rơi tại lối vào một khu đô thị cạnh đường vành đai 3. Cụ thể, tối 29/9, người dân phát hiện hai bé gái gần 1 tháng tuổi bị bỏ lại tại lối vào khu đô thị Gamuda (Hoàng Mai), giáp đường vành đai 3. Lúc phát hiện, ở chân hai bé có đeo giấy của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, ghi tên mẹ là H.T.T.L. (SN 1997). Hiện sức khỏe hai bé ổn định, không phát hiện dị tật. Phường Trần Phú thông tin thêm, tại nơi phát hiện ra hai cháu bé có một tờ giấy ghi: "Tôi là mẹ đơn thân, tôi chưa lập gia đình. Chẳng may lỡ dở, ngày 25-8 sinh ra hai cháu, lại sinh non nên tôi không thể nuôi được. Tôi đành từ bỏ các cháu. Mong ai nhặt được các cháu sẽ cưu mang nuôi nấng các cháu nên người". Trong lúc chờ xác minh mẹ và tìm người thân các bé, phường đã giao hai bé cho một gia đình tạm thời nuôi dưỡng, chăm sóc. Bé sơ sinh bị bỏ rơi ven đường kèm tờ giấy nhờ nuôi hộ: Tối 19/9, người dân phát hiện một chiếc giỏ màu đỏ được đặt bên vệ đường thuộc thôn Thanh Tân, xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Kiểm tra bên trong, người dân phát hiện một bé sơ sinh khoảng 1 tuần tuổi kèm theo quần áo, khăn, mũ và một tờ giấy. Người viết bức thư trình bày: "Vì điều kiện hoàn cảnh sinh ra cháu nhưng ốm đau bệnh tật, không có khả năng nuôi cháu, nên gửi cháu cho cha mẹ nào đón cháu nuôi giúp. Cháu sinh ngày 14/9 (19/8/2022 âm lịch)". Sau thời gian thông báo, nếu cha mẹ cháu không đến nhận con, chính quyền địa phương sẽ tiến hành làm thủ tục đăng ký khai sinh và các thủ tục khác liên quan đến việc cho, nhận con nuôi theo quy định của pháp luật. Bé sơ sinh bị bỏ rơi bên vệ đường kèm lời nhắn "không thể nuôi dưỡng": Sáng 18/9, anh Đỗ Ngọc Thành và vợ là Đỗ Thị Thắm (cùng SN 1981, trú tại thị trấn Đà Bắc, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình) khi đi đến gần cổng trường tiểu học xã Cao Sơn đã phát hiện một cháu bé nằm trong chiếc giỏ nhựa để bên đường. Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi nặng 5,1kg, tình trạng sức khỏe bình thường, không có dị tật bẩm sinh. Cháu bé được đặt bên trong chiếc giỏ nhỏ kèm mảnh giấy với nội dung: "Do hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn, con không thể nuôi dưỡng cháu bé lớn khôn được. Cháu xin nhờ mọi người ai có điều kiện gặp được, xin mang cháu về nuôi dưỡng, chăm sóc, dạy dỗ cháu nên người. Cháu xin cảm ơn mọi người đã giúp đỡ cưu mang nuôi cháu. Cháu chưa được đặt tên". Sau đó, UBND xã Cao Sơn thông báo, ai là cha mẹ đẻ hoặc người thân của cháu bé đến UBND xã để làm thủ tục nhận con. Cháu bé đang được hai vợ chồng ở thị trấn Đà Bắc cưu mang chăm sóc. Bé gái sơ sinh bị bỏ lại cổng đền kèm lời nhắn: Sáng 18/7, người trông coi Đền Hồng Sơn (phường Hồng Sơn, thành phố Vinh, Nghệ An) nghe tiếng chó sủa inh ỏi nên đi ra kiểm tra. Khi ra cổng đền thì phát hiện một chiếc làn nhựa, bên trong có một bé gái cùng một số vật dụng sơ sinh. Qua trích xuất camera an ninh, công an xác định vào thời điểm trên, có 2 người đeo khẩu trang kín mặt mang theo một chiếc làn nhựa đến đặt trước cổng đền. Bên trong làn có một lá thư của người mẹ để lại ghi rõ cháu sinh ngày 14/7 và "vì hoàn cảnh gia đình không thể nuôi cháu nên xin nương nhờ cửa Phật". Bé gái này nặng 3kg, hoàn toàn khỏe mạnh. Bé trai 1 ngày tuổi bị bỏ rơi trong túi xách kèm lời nhắn xót xa: Ngày 7/5, Công an thị trấn Thường Tín (huyện Thường Tín, Hà Nội) tiếp nhận tin báo của người dân về việc phát hiện một cháu bé trai, 2,8kg, khoảng 1 ngày tuổi trên địa bàn. Bé trai được để trong túi xách màu xanh, bên trong có một số đồ dùng của trẻ sơ sinh và thư của người mẹ ghi: "Con sinh ngày 29/4/2022, con không nuôi được cháu, xin giúp con nuôi cháu". Tờ giấy còn viết thêm: "Mẹ chào con, mẹ yêu con". Bé gái 10 ngày tuổi bị mẹ ruột bỏ rơi gần bến đò: Ngày 20/11, người dân tại xã Tân Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên đã phát hiện một bé gái bị bỏ rơi gần khu vực bến đò Tân Châu. Theo đó, bé gái được người dân phát hiện vào sáng 20/11, ngoài ra, người dân còn phát hiện thêm một lá thư tay có nội dung: "Cháu sinh ngày 11/11/2021. Vì không có điều kiện nuôi cháu nên nhờ gia đình nuôi cháu trưởng thành, xin cảm ơn gia đình nhiều ạ". Sự việc sau đó được người dân báo lên chính quyền địa phương. Qua thăm khám, bé gái sức khỏe ổn định. Hiện đang được một người dân trên địa bàn tạm thời chăm sóc. >>> Xem thêm video: Bé trai bị bỏ rơi cùng 3 triệu đồng. Nguồn: ĐTHĐT.

Bé gái bị bỏ rơi, cùng bức thư của người mẹ 17 tuổi: Ngày 10/10, Trung tâm Y tế huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) xác nhận, đơn vị đang chăm sóc một bé sơ sinh bị bỏ rơi. Theo đó, khoảng 0h30 cùng ngày, các y bác sĩ phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong nhà vệ sinh của Khoa Nội. Bên cạnh bé gái có một bức thư với nội dung: "Tôi năm nay 17 tuổi, vừa sinh được 1 bé gái vào lúc 20h ngày 9/10. Lý do: Vì tôi còn đi học nên không đủ khả năng nuôi đứa bé được. Tôi mong những ai nhặt được bé thì hãy giúp tôi nuôi dưỡng bé với ạ. Xin cảm ơn”. Vụ việc đã được Trung tâm Y tế huyện Quế Sơn trình với cơ quan chức năng. Bé gái hiện được Khoa phụ sản trực tiếp chăm sóc. Bé gái 10 ngày tuổi bị bỏ rơi kèm lời nhắn "thương tâm" của người mẹ: Tối 3/10, gia đình bà Nguyễn Thị Uy (trú thôn Gia Miêu, xã Hà Long, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) phát hiện một giỏ nhựa có một bé gái sơ sinh được quấn chăn trước cổng nhà. Ngoài bé gái, trong giỏ còn có quần áo, bình sữa và một tờ giấy với nội dung “Con sinh ngày 26/9/2022, mẹ không đủ điều kiện nuôi, nhờ gia đình chăm sóc và nuôi dưỡng bé nên người”. Gia đình bà Uy sau đó đã trình báo lên xã để Công an xác minh, đồng thời phối hợp với cán bộ y tế đưa bé đến BVĐK huyện Hà Trung để thăm khám sức khỏe. UBND xã Hà Long đã thông báo, nếu người nhà không đến nhận, quá thời gian quy định, chính quyền sẽ làm các thủ tục cho nhận con nuôi hoặc đưa vào các cơ sở chăm nuôi bé theo quy định của pháp luật. Bé sơ sinh 5 ngày tuổi bị bỏ rơi ngoài đường kèm tờ giấy "đau xót": Trưa 10/3, người dân phát hiện tại khu vực đường bê tông thuộc thôn An Phú, xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận có một bé trai được đặt trong chiếc giỏ, đặt gần tường rào một hộ dân. Bên cạnh em bé sơ sinh ngoài sữa, tã còn có tờ giấy kèm những dòng chữ nhắn gửi. Tờ giấy này ghi: “Cháu sinh ngày 5/3/2022, vì cuộc sống khó khăn xin mọi người thương yêu cháu, nuôi cháu giúp em,…”. Sau khi phát hiện vụ việc, người dân đã trình báo chính quyền địa phương. Hiện em bé đang được chăm sóc tại khoa Sản của Trung tâm y tế huyện Hàm Thuận Bắc. Địa phương đã thông báo tìm người thân của cháu bé. Hai bé gái sơ sinh bị bỏ rơi tại lối vào khu đô thị, chân còn giấy ghi tên mẹ: Ngày 30/9, UBND phường Trần Phú (quận Hoàng Mai, Hà Nội) phát thông báo tìm người thân hai bé gái bị bỏ rơi tại lối vào một khu đô thị cạnh đường vành đai 3. Cụ thể, tối 29/9, người dân phát hiện hai bé gái gần 1 tháng tuổi bị bỏ lại tại lối vào khu đô thị Gamuda (Hoàng Mai), giáp đường vành đai 3. Lúc phát hiện, ở chân hai bé có đeo giấy của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, ghi tên mẹ là H.T.T.L. (SN 1997). Hiện sức khỏe hai bé ổn định, không phát hiện dị tật. Phường Trần Phú thông tin thêm, tại nơi phát hiện ra hai cháu bé có một tờ giấy ghi: "Tôi là mẹ đơn thân, tôi chưa lập gia đình. Chẳng may lỡ dở, ngày 25-8 sinh ra hai cháu, lại sinh non nên tôi không thể nuôi được. Tôi đành từ bỏ các cháu. Mong ai nhặt được các cháu sẽ cưu mang nuôi nấng các cháu nên người". Trong lúc chờ xác minh mẹ và tìm người thân các bé, phường đã giao hai bé cho một gia đình tạm thời nuôi dưỡng, chăm sóc. Bé sơ sinh bị bỏ rơi ven đường kèm tờ giấy nhờ nuôi hộ: Tối 19/9, người dân phát hiện một chiếc giỏ màu đỏ được đặt bên vệ đường thuộc thôn Thanh Tân, xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Kiểm tra bên trong, người dân phát hiện một bé sơ sinh khoảng 1 tuần tuổi kèm theo quần áo, khăn, mũ và một tờ giấy. Người viết bức thư trình bày: "Vì điều kiện hoàn cảnh sinh ra cháu nhưng ốm đau bệnh tật, không có khả năng nuôi cháu, nên gửi cháu cho cha mẹ nào đón cháu nuôi giúp. Cháu sinh ngày 14/9 (19/8/2022 âm lịch)". Sau thời gian thông báo, nếu cha mẹ cháu không đến nhận con, chính quyền địa phương sẽ tiến hành làm thủ tục đăng ký khai sinh và các thủ tục khác liên quan đến việc cho, nhận con nuôi theo quy định của pháp luật. Bé sơ sinh bị bỏ rơi bên vệ đường kèm lời nhắn "không thể nuôi dưỡng": Sáng 18/9, anh Đỗ Ngọc Thành và vợ là Đỗ Thị Thắm (cùng SN 1981, trú tại thị trấn Đà Bắc, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình) khi đi đến gần cổng trường tiểu học xã Cao Sơn đã phát hiện một cháu bé nằm trong chiếc giỏ nhựa để bên đường. Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi nặng 5,1kg, tình trạng sức khỏe bình thường, không có dị tật bẩm sinh. Cháu bé được đặt bên trong chiếc giỏ nhỏ kèm mảnh giấy với nội dung: "Do hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn, con không thể nuôi dưỡng cháu bé lớn khôn được. Cháu xin nhờ mọi người ai có điều kiện gặp được, xin mang cháu về nuôi dưỡng, chăm sóc, dạy dỗ cháu nên người. Cháu xin cảm ơn mọi người đã giúp đỡ cưu mang nuôi cháu. Cháu chưa được đặt tên". Sau đó, UBND xã Cao Sơn thông báo, ai là cha mẹ đẻ hoặc người thân của cháu bé đến UBND xã để làm thủ tục nhận con. Cháu bé đang được hai vợ chồng ở thị trấn Đà Bắc cưu mang chăm sóc. Bé gái sơ sinh bị bỏ lại cổng đền kèm lời nhắn: Sáng 18/7, người trông coi Đền Hồng Sơn (phường Hồng Sơn, thành phố Vinh, Nghệ An) nghe tiếng chó sủa inh ỏi nên đi ra kiểm tra. Khi ra cổng đền thì phát hiện một chiếc làn nhựa, bên trong có một bé gái cùng một số vật dụng sơ sinh. Qua trích xuất camera an ninh, công an xác định vào thời điểm trên, có 2 người đeo khẩu trang kín mặt mang theo một chiếc làn nhựa đến đặt trước cổng đền. Bên trong làn có một lá thư của người mẹ để lại ghi rõ cháu sinh ngày 14/7 và "vì hoàn cảnh gia đình không thể nuôi cháu nên xin nương nhờ cửa Phật". Bé gái này nặng 3kg, hoàn toàn khỏe mạnh. Bé trai 1 ngày tuổi bị bỏ rơi trong túi xách kèm lời nhắn xót xa: Ngày 7/5, Công an thị trấn Thường Tín (huyện Thường Tín, Hà Nội) tiếp nhận tin báo của người dân về việc phát hiện một cháu bé trai, 2,8kg, khoảng 1 ngày tuổi trên địa bàn. Bé trai được để trong túi xách màu xanh, bên trong có một số đồ dùng của trẻ sơ sinh và thư của người mẹ ghi: "Con sinh ngày 29/4/2022, con không nuôi được cháu, xin giúp con nuôi cháu". Tờ giấy còn viết thêm: "Mẹ chào con, mẹ yêu con". Bé gái 10 ngày tuổi bị mẹ ruột bỏ rơi gần bến đò: Ngày 20/11, người dân tại xã Tân Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên đã phát hiện một bé gái bị bỏ rơi gần khu vực bến đò Tân Châu. Theo đó, bé gái được người dân phát hiện vào sáng 20/11, ngoài ra, người dân còn phát hiện thêm một lá thư tay có nội dung: "Cháu sinh ngày 11/11/2021. Vì không có điều kiện nuôi cháu nên nhờ gia đình nuôi cháu trưởng thành, xin cảm ơn gia đình nhiều ạ". Sự việc sau đó được người dân báo lên chính quyền địa phương. Qua thăm khám, bé gái sức khỏe ổn định. Hiện đang được một người dân trên địa bàn tạm thời chăm sóc. >>> Xem thêm video: Bé trai bị bỏ rơi cùng 3 triệu đồng. Nguồn: ĐTHĐT.