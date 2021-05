Tổng cục Thuế và những tòa nhà nào ở Hà Nội đang bị phong tỏa vì COVID-19

Sáng 24/5, Tổng cục Thuế yêu cầu tất cả cán bộ, công chức, người lao động tạm thời ở lại trụ sở. Quyết định này được đưa ra sau khi cơ quan y tế vừa phát hiện một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 đang làm việc tại Văn phòng Tổng cục Thuế. Công chức Văn phòng Tổng cục Thuế dương tính SARS-CoV-2 làm việc tại trụ sở Tổng cục Thuế (123 Lò Đúc), có tiếp xúc thường xuyên với bệnh nhân 5242 tại Công ty SUNLED, quán Net, quán Café. Phong tỏa tạm thời tòa R4 chung cư Goldmark City. Tòa nhà R4, chung cư Goldmark City tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội vừa bị tạm thời bị phong tỏa do có ca dương tính với SARS-CoV-2 là chị L.T.A.H. (43 tuổi, là F1 của bệnh nhân 5243 trú tại Park 11, Times City). Trước đó, tòa nhà này đã được phun khử khuẩn. Ảnh: NLĐ P hong toả khẩn cấp toà 17T4 Trung Hoà Nhân Chính. Sáng 24/5, lực lượng chức năng tổ chức các chốt trực, phong tỏa tạm thời tòa chung cư 17T4 Trung Hoà Nhân Chính (quận Cầu Giấy, Hà Nội) vì phát hiện một cư dân sinh sống tại P702 có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Ca bệnh mới hiện đang công tác tại Tổng cục Thuế. Phong tỏa tòa nhà khu đô thị Việt Hưng. Ngày 23/5, toà chung cư H2, khu đô thị Việt Hưng (Long Biên, Hà Nôi) bị phong tỏa do liên quan ca dương tính SARS-CoV-2 của nam sinh ở Times City. Ca dương tính có liên quan đến bệnh nhân N.V.C., nam, sinh năm 2010, sống tại chung cư Park 11, Khu đô thị Times City, là học sinh trường Vin School Times City. Phong tỏa tạm thời tòa nhà Công ty T&T. Ngày 23/5, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã có quyết định tạm thời phong tỏa Công ty T&T (số 2A Phạm Sư Mạnh, phường Phan Chu Trinh) - nơi làm việc của bệnh nhân Đ.B.L - để thực hiện phun khử khuẩn. Bệnh nhân L. là mẹ của nam sinh N.V.C Trường Vinschool, sinh sống tại khu đô thị Times City, quận Hoàng Mai). Tạm phong tỏa tòa Park 11 Times City. Ngày 23/5, cơ quan chức năng đã tạm thời phong tỏa tòa Park 11, khu đô thị Times City (phường Mai Động, quận Hoàng Mai), toàn bộ cư dân không được rời khỏi tòa nhà kể từ 1h30 ngày 23/5. Đây là nơi ở của nam sinh N.V.C Trường Vinschool. Hiện đã xuất hiện chùm ca bệnh với 4 trường hợp lây nhiễm liên quan đến khu đô thị Times City. Ảnh: Zing. Phong tỏa Park 9 Times City vì phát hiện ca nghi nhiễm COVID-19. Ngày 22/5, Tòa nhà chung cư Park 9 tại khu đô thị Times City (quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã bị phong tỏa tạm thời để phục vụ công tác xét nghiệm và truy vết, khoanh vùng. Đây là tòa nhà bé gái người Ấn Độ bị nghi nhiễm có kết quả dương tính sau khi xét nghiệm tại bệnh viện Vinmec sinh sống. Ảnh: Vietnamplus. Phong tỏa tạm thời 1 tòa nhà tại Khu đô thị Vinhome Ocean Park. Ngày 22/5, UBND huyện Gia Lâm quyết định cách ly, phong tỏa tạm thời toàn bộ tòa nhà S202, Khu đô thị Vinhome Ocean Park do đây là nơi ở của bệnh nhân N.Đ.C (sinh năm 1982), sinh sống tại căn hộ 1111 dương tính với SARS-CoV-2. Cách ly y tế tòa nhà NO2 chung cư Ecohome 3. Ngày 17/5, lực lượng chức năng Hà Nội đã thực hiện cách ly y tế tòa nhà NO2 chung cư Ecohome 3, đường Tân Xuân, phường Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm) do có ca dương tính là nhân viên của Bệnh viện Phổi Trung ương. Toà nhà Center Point bị phong tỏa ngày 12/5 khi phát hiện 2 bệnh nhân 3633 và 3634 mắc COVID-19. Ngày 18/5, ghi nhận thêm 3 ca là F1 của bệnh nhân 3634, sống tại Center Point. >>> Mời độc giả xem thêm video Phong tỏa Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh. Nguồn: Truyền hình Đồng Tháp.

