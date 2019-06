Toàn cảnh 10 ngày tìm kiếm nạn nhân bị mắc kẹt trong hang ở Si Ma Cai

Trước đó, vào chiều 31/5, ông Giàng Seo Lử (56 tuổi) và em là Giàng Seo Dùng, ở thôn Hoàng Thu Phố, xã Mản Thẩn có lên hang Vàng thuộc địa phận thôn Sảng Mản Thẩn sửa lại đường ống nước và tháo chiếc máy bơm đê mang về. Quá trình tháo dỡ, sửa chữa do ở trong hang nên không biết bên ngoài trời mưa, mưa to bất ngờ với lượng nước lớn khiến cho đất, đá trôi xuống và bịt cửa hang khiến cho ông Lử bị mắc kẹt trong hang còn anh Dùng may mắn thoát ra ngoài. Nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an tỉnh Lào Cai đã đến hiện trường và phối hợp với các lực lượng chức năng tại địa phương nhanh chóng triển khai phương án, huy động lực lượng và phương tiện, thiết bị tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ như máy bơm công suất lớn, bình khí nén, máy hút cát, quạt gió... Đến chiều 3/6, lực lượng cứu hộ đã gần tiếp cận vị trí nghi ông Giàng Seo Lử mắc kẹt trong hang thì trời tiếp tục có mưa lớn. Máy phát điện công suất lớn được huy động để hỗ trợ công tác cứu hộ Theo Đại tá Bùi Hồng Tuấn, quá trình giải cứu nạn nhân ở Si Ma Cai, ông Giàng Seo Lử, đang gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí còn phức tạp hơn giải cứu đội bóng nhí của Thái Lan hồi tháng 6/2018 bởi hang mà đội bóng Thái Lan mắc kẹt là hang đi ngang, còn hang này có độ dốc, đi sâu xuống đất, vì thế mà lượng nước và đất đá dễ bị trôi xuống, bên cạnh đó còn phụ thuộc các yếu tố như ô xy, thời tiết, cộng thêm phải vượt qua lối thắt hẹp bình thường một người muốn vào chỉ có cách troài lách người qua...Theo người dân ở thôn Sảng Mản Thẩn, hang Vàng có chiều dài khoảng 40m, có hướng đi xuống, hang hẹp và ngóc ngách nên việc di chuyển vào bên trong rất khó khăn. Do hang hẹp, chỉ vừa một người lách khéo mới qua, có lẽ dây là điểm ông Giàng Seo Lử bị kẹt trong hang lại sau khi nước lũ đổ về. Trước tình thế đó, chỉ có duy nhất một phương án khả thi mà các lực lượng đang nỗ lực triển khai, đó là khẩn trương hút cạn nước trong hang, rồi mới tiếp tục các bước tiếp theo – ông Tuấn cho biết thêm. Lực lượng cứu hộ đã làm việc thâu đêm để đẩy nhanh tiến độ giải cứu nạn nhân. Trong sáng ngày 6/6, tranh thủ thời tiết nắng ráo, hàng trăm người thuộc nhiều lực lượng được huy động tổng lực để giải cứu nạn nhân. Người thân nạn nhân đang mong chờ điều kỳ diệu có thể xảy ra Lực lượng cứu hộ đã sử dụng 3 máy bơm công suất lớn để hút nước từ trong hang ra ngoài, sau khi hút nước, đất cát ở cửa hang, sẽ tiến hành phá đá, mở rộng cửa hang và đi sâu vào phía trong tìm kiếm nạn nhân. Tính đến chiều ngày 6/6, sau nhiều cố gắng, các lực lượng mới hút được khoảng 7m nước tính từ cửa hang, xuống sâu gần 2m dưới mặt đất. Sau những nỗ lực chạy đua với thời gian lực đến chiều ngày 7/6 lực lượng đã áp sát được lối thắt eo dẫn vào trong khoang động nơi nạn nhân bị mắc kẹt. Sau khi nước rút sẽ sử dụng máy nén khí để chạy khoan tay (loại khoan dùng trong mỏ đá để khoan đá - PV) để mở rộng lối thắt eo, nhằm thuận lợi cho việc tiếp cận nạn nhân. Ông Viên Đình Hiệp, Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai cho biết: “nước trong lối dẫn vào hang đã được hút cạn, chỉ còn khoảng 1-2m sẽ tới lối thắt eo. Các lực lượng đang tập trung xúc hót đất cát chuyển ra khỏi hang. Tuy nhiên, việc xúc đất, cát ra khỏi hang gặp rất nhiều khó khăn vì nước ngầm trong hang liên tục ùn ứ ra. Do đó, phải huy động 12 chiếc máy bơm để tập trung để bơm, sau mỗi tiếng bơm hút nước lại bố trí nhân lực vào tranh thủ xúc đưa đất cát ra ngoài Do lượng nước quá nhiều, dẫn đến 8 máy bơm bị hỏng do quá tải và chỉ còn 5 máy bơm tiếp tục được vận hành. Để tiếp cận nạn nhân lực lượng cứu hộ phải huy động 1.200 người thuộc nhiều lực lượng. Tuy nhiên, điều may mắn đã không xảy ra, khoảng 2h sáng 8/6, một trận mưa lớn bất ngờ kéo đến, nước lại xối xả vào trong hang, do không đảm bảo an toàn nên các lực lượng phải rút ra ngoài. Trận mưa kéo dài trong 2 tiếng đồng hồ, đến 4h sáng 8/6 mới dứt, nước trong hang gần như dâng trở lại mức ban đầu. Đến khoảng 8 giờ sáng ngày 9/9, nạn nhân được tìm thấy trong tình trạng đã tử vong trước đó vài ngày. Do thi thể bị ngập nước lâu ngày, trương to, nên vẫn chưa đưa được ra khỏi hang. Cho nên lực lượng chức năng tiếp tục tìm cách mở rộng lối thắt eo để sớm đưa được tử thi ra ngoài. Để tiếp cận được nạn nhân, suốt đêm 8/6, các lực lượng đã hút cạn nước trong hang, xúc hót khối lượng lớn đất cát ra ngoài, vượt qua lối thắt eo vào trong khoang động vị trí nạn nhân mắc kẹt. Sau khi đưa thi thể nạn nhân ra khỏi hang, lực lượng chức năng vẫn phải thực hiện việc khám nghiệm tử thi để xác định rõ ràng nguyên nhân dẫn đến tử vong, sau khi hoàn tất mới có thể bàn giao lại cho gia đình. Lãnh đạo tỉnh Lào Cai trao tiền hỗ trợ cho gia đình nạn nhân Giàng Seo Lử bị mắc kẹt tử vong trong hang. Người thân của ông Giàng Seo Lử khóc ngất khi thi thể của ông Lử được đưa ra ngoài Như vậy, sau 10 ngày mắc kẹt, nạn nhân Giàng Seo Lử đã được lực lượng cứu hộ tìm thấy. Trong quá trình cứu hộ, do ảnh hưởng của thời tiết, địa hình, nên tiến độ thực hiện gặp rất nhiều khó khăn. Trong khoảng thời gian từ 4/6 đến 8/6, những trận mưa lớn liên tục xuất hiện, khiến công sức của các lực lượng cứu hộ nhiều lần quay về con số 0; tổng cộng có 1 máy phát điện, 8 máy bơm, 1 máy khoan tay bị hỏng khi thực hiện cứu hộ; tổng nhân lực tham gia cứu hộ là trên 120 người.

