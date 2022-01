“Tịnh thất Bồng Lai”: Những đứa trẻ vô tội và động thái của Cục Trẻ em

Mới đây, Cục Trẻ em, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã có công văn đề nghị Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) kiểm tra, xử lý các tài khoản, nhóm mạng xã hội chia sẻ hình ảnh trẻ em trong vụ Tịnh thất Bồng Lai. Động thái này của Cục Trẻ em sau khi Công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án ở Tịnh thất Bồng Lai để làm rõ dấu hiệu phạm tội Loạn luân, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân”, trên mạng xã hội đã xuất hiện nhiều thông tin hình ảnh, tên tuổi của các em nhỏ tại “Tịnh thất Bồng Lai”, thậm chí nhiều bản gia phả viết tay chưa xác thực thông tin tràn lan trên mạng xã hội, ghi rõ tên tuổi các em nhỏ sinh sống tại đây. (Ảnh: Tiền Phong) Những vi phạm tại Tịnh thất Bồng Lai thời gian qua gây bức xúc trong dư luận. Vào cuộc điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa đã khởi tố 4 bị can gồm Lê Tùng Vân, Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương về tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ vi phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân" và đang điều tra làm rõ dấu hiệu một số tội danh khác. Tuy nhiên, những đứa trẻ tại Tịnh thất Bồng Lai vô tội, thậm chí còn là nạn nhân của người lớn sinh sống tại đây. (Ảnh Tiền Phong) Theo kết quả điều tra ban đầu, lực lượng chức năng xác định đa số những đứa trẻ sinh sống tại Tịnh thất Bồng Lai đều có mẹ đi cùng, không phải là trẻ em cơ nhỡ, không nơi nương tựa. Cụ thể có 6 trẻ em đều có mẹ ruột đang cùng tạm trú. Thời gian qua, nơi đây lợi dụng danh nghĩa nuôi trẻ mồ côi, cơ nhỡ không nơi nương tựa để kêu gọi lòng tốt của mọi người trong và ngoài nước giúp đỡ, trục lợi cá nhân, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, dư luận xã hội. Dù kết quả điều tra ra sao, ai có tội sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật nhưng những đứa trẻ hoàn toàn vô tội. Bức xúc trước hành vi của những người lớn, nhiều người đã đăng tải tên tuổi, hình ảnh, thông tin cá nhân những đứa trẻ sẽ ảnh hưởng đến tâm lý, dẫn đến nhiều hậu quả khi các em đang trong tuổi đến trường, thơ ngây, non nớt. Cục Trẻ em cho biết, hiện nay trên mạng xã hội Facebook đăng tải, chia sẻ các thông tin, hình ảnh, tên tuổi của các em nhỏ tại “Tịnh thất Bồng Lai” là vi phạm đến bí mật đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em, ảnh hưởng đến sự phát triển lành mạnh của trẻ em. Do đó, Cục Trẻ em đề nghị Cục An toàn thông tin kiểm tra và có biện pháp ngăn chặn, xử lý theo quy định của Luật Trẻ em, Nghị định 56 quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em, Nghị định 130 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em để bảo vệ trẻ em trên không gian mạng. Bà Nguyễn Thị Nga, Cục phó Cục Trẻ em cho biết, ngoài gửi công văn đến Cục An toàn thông tin, cơ quan này cũng kêu gọi cộng đồng, người dùng mạng xã hội ngừng chia sẻ thông tin chi tiết, hình ảnh rõ mặt, tên, tuổi, giữ bí mật đời tư cho các em tại "Tịnh thất Bồng Lai" nói riêng và các vụ xâm hại, bạo hành nói chung. Việc chia sẻ hình ảnh tràn lan đi kèm thông tin chưa được kiểm chứng có thể khiến các em bị tổn thương, dễ bị bạn bè trêu chọc, xa lánh, dẫn tới nguy cơ bỏ học. Hình ảnh nhiều năm sau vẫn có thể bị đào bới lại khiến các em bị ảnh hưởng tương lai, đời sống riêng tư. Điều 21 Luật Trẻ em cũng quy định: "Trẻ em có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình vì lợi ích tốt nhất của trẻ em". Theo quy đinh pháp luật, việc tiết lộ thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em mà không được sự đồng ý của trẻ từ 7 tuổi trở lên hoặc cha mẹ, người giám hộ cũng là hành vi nghiêm cấm, vi phạm quy định về bảo vệ trẻ em, có thể bị xử phạt hành chính đến 30 triệu đồng và bị buộc thu hồi, gỡ bỏ. Hiện vụ việc tại Tịnh Thất Bồng Lai vẫn đang được cơ quan công an điều tra làm rõ. >>> Mời độc giả xem thêm video Sự thật về "Tịnh Thất Bồng Lai". Nguồn: VTV1

