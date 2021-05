Tin nóng trong ngày 29/5: Sự thật 1.300 thi hài thai nhi trong tủ lạnh

1.300 thi hài thai nhi trong tủ lạnh: Ngày 29/5, Công an quận Hà Đông (TP Hà Nội) đang xác minh, làm rõ một nhóm thanh niên đang cất giữ, bảo quản 1.300 thi hài thai nhi trong tủ đông lạnh. Bước đầu, Công an quận Hà Đông chưa phát hiện dấu hiệu hình sự và đây là nhóm thiện nguyện, thường đi các phòng khám tư nhân, các bệnh viện thu gom xác thai nhi bị vứt bỏ rồi đem đi hậu táng. Thi thể thầy giáo có 3 vết đạn: Công an huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan tiếp tục điều tra nguyên nhân tử vong của anh H.N.T. (39 tuổi, giáo viên một trường cấp 2 ở huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) sau khi người dân phát hiện thi thể của anh dưới sông Lam, cách chân cầu Bến Thủy khoảng 50 m. Phần đầu của nạn nhân có 3 vết đạn, nhưng chưa xuyên vào hộp sọ. Hát karaoke có "tay vịn" trong mùa dịch: Cơ quan chức năng TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đang hoàn tất hồ sơ để xử lý một quán karaoke bất chấp lệnh cấm vẫn mở cửa đón khách giữa dịch bệnh COVID-19 phức tạp. Lực lượng chức năng phát hiện có nhiều người trong quán và một số khách hát, nhân viên phục vụ "tay vịn" chui qua cửa thoát hiểm phía sau để bỏ trốn. Phong toả toà tổ hợp khách sạn, căn hộ đường Xuân Diệu: Sau khi ghi nhận trường hợp chuyên gia Nhật Bản dương tính với SARV-CoV-2, toà nhà tổ hợp khách sạn, căn hộ cho thuê Fraser Suites số 51 Xuân Diệu, quận Tây Hồ - nơi chuyên gia 40 tuổi, làm tại Công ty Canon ở Khu công nghiệp Quế Võ (Bắc Ninh) dương tính sinh sống đã tạm thời bị phong toả. Ăn nhậu bị phạt 180 triệu đồng: Ngày 29/5, Công an huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh vừa hoàn thiện hồ sơ, tham mưu Chủ tịch UBND huyện này ban hành quyết định xử phạt 12 thanh niên với tổng số tiền 180 triệu đồng về hành vi tụ tập uống rượu giữa mùa dịch COVID-19. Tài xế nhổ nước bọt vào CSGT: Công an huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) cho biết, đơn vị đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc tài xế xe khách Chín Nghĩa chống đối lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát dịch COVID-19. Hiện cơ quan chức năng xác định trên xe khách này có chở theo nhiều chó mèo, không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Trước đó, tài xế Nguyễn Quốc Tuấn không xuất trình được các giấy tờ xác định địa điểm xuất phát, địa điểm đến của phương tiện và có hành vi nhổ nước bọt vào lực lượng chức năng. Xuất hiện đơn đề nghị thu hồi danh hiệu NSƯT của Hoài Linh: Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có công văn gửi Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, chuyển đơn của bà N.T.T.H đề nghị xem xét thu hồi danh hiệu nghệ sĩ ưu tú của nghệ sĩ Hoài Linh, đồng thời cấm sóng các chương trình có sự xuất hiện của nghệ sĩ này. Hỏa hoạn ở TP. Hải Phòng: Sáng 29/5, đám cháy thiêu rụi nhà xưởng lắp ráp bóng đèn trên phố An Trì, phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng (thành phố Hải Phòng). Ngọn lửa cùng khói trắng nghi ngút bốc lên, bao trùm toàn bộ nhà xưởng rộng khoảng 200 m2. May mắn không thiệt hại về người.

