Tin nóng ngày 9/1: Nghi chồng vay tiền cho bạn gái, vợ tự đâm dao vào người

U70 lừa đảo chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng: Lợi dụng mối quan hệ và lòng tin Nguyễn Thị Tốt (SN 1959, trú TP Cao Lãnh) đã đưa ra thông tin và giấy tờ giả về việc mua được rất nhiều quyết định cấp nền nhà tái định cư tại khu vực trung tâm thành phố với giá rẻ, thỏa thuận bán lại cho bà Lê Thị Thu Tâm. Với thủ đoạn trên, Tốt đã lừa nạn nhân mua lại 27 hợp đồng chuyển nhượng; qua đó chiếm đoạt gần 9,8 tỷ đồng. Hôm nay, Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố bị can đối với Tốt để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Phá đường tín dụng đen đến 356%/năm: Ngày 9/1, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa khám xét khẩn cấp 10 điểm là nơi ở của các đối tượng cho vay lãi nặng, tại các địa bàn thành phố Đồng Hới, huyện Bố Trạch và thị xã Ba Đồn. 13 đối tượng khai nhận từ năm 2019 đến nay đã cho khoảng 200 người trên địa bàn tỉnh Quảng Bình vay với số tiền trên 1 tỷ đồng, với lãi suất từ 250% đến 365%/năm. Nghi chồng vay tiền cho bạn gái, vợ tự đâm dao vào người: Nguyễn Thị Khá và Đỗ Quang Tính (29 tuổi) cùng ngụ huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang sống như vợ chồng với nhau. Khi chồng đang ngồi trên giường thì vợ đi từ ngoài vào ngồi kế bên rồi lấy dao tự đâm vào người mình dẫn đến tử vong. Ngày 9/1, Công an tỉnh An Giang cho biết, qua định nhận định đây là vụ tự tử do mâu thuẫn ghen tuông tình ái. Trước đó, Khá cho rằng Tính vay tiền cho bạn gái nên mới xảy ra vụ việc trên. “Nữ quái” đột nhập nhà dân trộm cắp hàng chục triệu đồng: Chị Nguyễn Thị T. về nhà ở huyện Thường Tín, Hà Nội thì phát hiện nhà mình bị kẻ gian đột nhập lấy trộm 35 triệu đồng tiền mặt cùng 1 điện thoại iPhone 6. Ngay sau đó, chị T đã đến cơ quan Công an trình báo sự việc. Công an xác định được đối tượng đột nhập vào nhà chị T. trộm cắp tài sản là Phạm Thị Quyên, SN 1985, trú huyện Thường Tín. Ngày 9/1, Công an huyện Thường Tín đã ra quyết tạm giữ hình sự đối vói Quyên. Con phát hiện cha trong tư thế treo cổ: Rạng sáng 9/1, người con trai đến nhà trọ ở đường Lái Thiêu 94 thuộc phường Lái Thiêu, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương thăm cha là ông N.V.L (SN 1942) thì phát hiện cha trong tư thế treo cổ trong nhà tắm. Được biết, ông L. có nhà ở cách hiện trường không xa. Ông L. rời gia đình ra ở trọ được thời gian ngắn thì xảy ra vụ việc trên. Cán bộ xã tử vong với nồng nặc mùi thuốc sâu: Chiều 8/1, người thân không thấy ông Phạm Ngọc Th. (kế toán UBND xã Tam Giang, huyện Krông Năng, Đắk Lắk) ở nhà nên vội vàng đi tìm kiếm. Sau đó, mọi người phát hiện ông Th. nằm gục tại rẫy cà phê cách nhà khoảng 2km, cơ thể của ông nồng nặc mùi thuốc và đã tử vong trước đó. Hôm nay Công an tỉnh Đắk Lắk đang điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong. Bắt giữ bốn đối tượng hỗn chiến làm một người chết: Liên quan vụ việc hai băng nhóm đánh nhau làm một người chết tại xã Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành (Kiên Giang) vào chiều 8/1, ngày 9/1, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết đang tạm giữ bốn đối tượng. Theo lời khai ban đầu của các đối tượng, do có mâu thuẫn trong việc làm ăn khiến cả 2 nhóm hỗn chiến làm 1 người chết. >>> Xem thêm video: Nhiều phụ nữ bị lừa gần 10 tỷ đồng qua mạng xã hội. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

