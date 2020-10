Tin nóng ngày 8/10: "Tướng cướp" 16 tuổi cầm đầu băng nhóm chém người, cướp xe

1. "Tướng cướp" 16 tuổi cầm đầu băng nhóm chém người, cướp xe: Ngày 8/10, Công an huyện Bình Chánh, TP HCM vừa triệt phá 1 băng cướp cực kỳ nguy hiểm, tuổi từ 12 - 22, hoạt động ở vùng ven. Hiện Công an đã tạm giữ hình sự 11 đối tượng để điều tra về các hành vi “cướp tài sản”, trộm cắp tài sản” và “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Đáng nói, cầm đầu băng cướp nguy hiểm này là Trần Duy Long (SN 2004, ngụ quận 11). 2. Khởi tố 44 người liên quan vụ giang hồ giành đất ở Đồng Nai: Ngày 8/10, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với 44 người thuộc 2 nhóm chuẩn bị hỗn chiến giành khu đất rộng 3.000 m2 thuộc phường Thống Nhất, TP Biên Hòa. 28 người trong số này bị khởi tố về 2 hành vi gây rối trật tự nơi công cộng và cố ý làm hư hỏng tài sản. Số người còn lại bị khởi tố về hành vi gây rối trật tự công cộng. 3. Uống rượu ngâm cần sa bạn mời, tài xế Mercedes bị phạt: Ngày 8/10, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, vừa phát hiện một lái xe ô tô không GPLX lại dương tính với ma tuý tại cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình hướng Hà Nội - Hà Nam. Lái xe được xác định là Vũ Ngọc V. (SN 1989, ở huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) điều khiển. Anh V. khai uống rượu ngâm cây cần sa khi đi ăn cỗ ở nhà bạn… 4. Nghi án người đàn ông tự thiêu tại nhà riêng: Ngày 8/10, Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân ông V.M.T (SN 1956, ngụ phường Lái Thiêu, TP Thuận An) tử vong sau khi bốc cháy dữ dội. Do vết bỏng nặng, ông T. đã được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) để tiếp tục điều trị nhưng nạn nhân đã không qua khỏi. 5. Nam sinh lớp 4 tử vong bất thường trong công viên: Ngày 8/10, Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) đã ra quyết định trưng cầu giám định kỹ thuật để điều tra nguyên nhân bé trai Hà Trương Đ.K (SN 2011), học sinh lớp 4 Trường tiểu học Kinh Dinh, TP Phan Rang – Tháp Chàm tử vong bất thường tại khu sinh hoạt vui chơi công cộng. 6. 17 nam nữ thuê khách sạn, nhà nghỉ ở quận 1 để phê ma túy: Ngày 8/10, Công an quận 1, TP.HCM đang lập hồ sơ xử lý nhóm người được phát hiện dương tính với ma túy trên địa bàn. Trước đó, rạng sáng 3/10, Công an quận 1 kiểm tra hộ kinh doanh trên đường Trần Đình Xu, phường Cầu Kho. Công an đã thu giữ tang vật và bàn giao 17 người (gồm năm nhân viên của quán) cho công an phường Phạm Ngũ Lão. Qua kiểm tra, 15/17 người được phát hiện dương tính với ma túy. 7. Triệu tập người đàn ông rút súng "thị uy" giữa đường: Ngày 8/10, Công an huyện Hóc Môn, TP HCM đã làm việc với người đàn ông tên N.T.L, làm bảo vệ có nơi cư trú không ổn định để điều tra làm rõ. Trước đó, ngày 7/10, mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip dài hơn 2 phút ghi lại cảnh người đàn ông khoảng 40 tuổi, mặc áo sơ mi, quần tây và rút vật giống súng ở phía sau lưng quần ra lên đạn thị uy hai người phụ nữ khiến một số người xung quanh hoảng sợ. Video Truy nã toàn quốc đối tượng dùng súng bắn chết người - Nguồn: Đài Truyền Hình Đông Tháp

