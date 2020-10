Tin nóng ngày 6/10: Bán “người yêu” với giá 15 triệu đồng

1. Bán "người yêu" với giá 15 triệu đồng: Ngày 6/10, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa bắt đối tượng Triệu Tiến Mạnh, (SN 2000, trú tại huyện Chợ Mới) về tội Mua bán người. Để có tiền tiêu xài, Mạnh đã tán tỉnh N. nhằm mục đích lừa bán sang Trung Quốc. Mạnh lấy lý do thăm mẹ nuôi đang sống bên Trung Quốc đã rủ N. đi cùng. Sau đó, Mạnh liên hệ với một số đối tượng và bán N. cho một người Trung Quốc để hưởng số tiền 15 triệu đồng. 2. Bị đánh bất tỉnh khi chở nhiều xác chó: Ngày 6/10, Công an huyện Hóc Môn (TP HCM) cho biết đang lập hồ sơ điều tra một thanh niên trộm chó bị đánh bất tỉnh trên địa bàn. Vào tối 5/10, hai thanh niên đi xe máy chở nhiều xác chó lưu thông qua huyện Hóc Môn (TP HCM) đã bị người dân vây đánh, một người bỏ bạn chạy thoát và người còn lại bị đánh bất tỉnh. 3. Bí thư Đảng ủy xã “giết người đốt xác” bị truy tố 4 tội danh: Ngày 6/10, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Đắk Nông cho biết đã ban hành cáo trạng truy tố đối với bị can Đỗ Văn Minh (SN 1971, trú tại huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, nơi đăng ký hộ khẩu xã Đắk Plao, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông) về các tội: “Giết người”, “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, “Hủy hoại tài sản” và “Xâm phạm mồ mả”. 4. Bé trai 1 tuổi rơi xuống cống: Ngày 6/10, lãnh đạo UBND xã Kim Long, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc, cho biết tại địa phương vừa xảy ra vụ bé trai 1 tuổi bị rơi xuống cống. Trong khi chơi đùa, bé trai 1 tuổi ngã xuống cống thoát nước gần nhà. Gia đình phải trích xuất hình ảnh từ camera giám sát mới phát hiện sự việc. Được biết, cống bê tông rất nhỏ và hẹp, lực lượng chức năng phải phá nắp cống, một cảnh sát chui xuống mới đưa được bé trai lên. 5. Mảng trần thạch cao bất ngờ rơi tại sảnh chờ Bệnh viện Đa khoa: Khoảng 11h ngày 6/10, tại sảnh chờ của khu vực nộp sổ tiếp đón bệnh nhân bảo hiểm y tế của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên bất ngờ có một mảng trần thạch cao (trần chống nắng) sập xuống khiến nhiều bệnh nhân và người nhà hoảng sợ. Mảng trần có diện tích 1,2mx1,2m bị đổ xuống nền chỉ còn trơ lại mấy thanh nhôm. Rất may thời điểm xảy ra vụ việc không có ai bị thương. 6. Không lấy được tài sản bệnh nhân, quay sang trộm xe bác sĩ: Ngày 6/10, Công an tỉnh An Giang, đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Trần Hòa Châu (51 tuổi, không nơi ở ổn định) về tội trộm cắp tài sản. Châu đi đến Trung tâm Y tế huyện An Phú nhằm lấy trộm tài sản của các bệnh nhân. Do các phòng bệnh đều đóng chặt cửa nên Châu không thể ra tay, Châu đến khoa sản thì phát hiện xe máy của bác sĩ trực đang đậu cạnh cửa nên đã lấy trộm. 7. Xe máy SH bị kẻ gian lấy mất, sau 10 năm được tìm thấy: Ngày 6/10, Đội CSGT số 14 phối hợp cùng Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội điều tra nguồn gốc chiếc SH bị mất trộm hơn 10 năm trước. Chiếc xe này bị cơ quan chức năng thu giữ vào tối 5/10. Qua xác minh, chủ phương tiện mang tên N.T.H.Y. ở quận Ba Đình. Liên lạc qua điện thoại, người phụ nữ trình báo chiếc SH bị kẻ gian đánh cắp hồi tháng 12/2009. Khi đó, chị mua xe với giá hơn 70 triệu đồng. >>> Xem thêm video: Trộm khoe kỹ nghệ bẻ khóa xe máy SH khiến Công an "toát mồ hôi hột". Nguồn: ANTV.

