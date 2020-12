Tin nóng ngày 5/12: Hai người đàn ông chết trên võng trong rừng Quảng Bình

Hai người đàn ông được phát hiện tử vong trên võng: Ngày 4/12, người thân vào rừng tìm kiếm thì phát hiện ông Trương Văn Hậu (56 tuổi) và ông Võ Văn Sơn (54 tuổi trú tại xã Quảng Hợp, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) đều tử vong khi đang nằm trên võng, thi thể không có dấu vết bất thường. Trước đó, hai nạn nhân vào rừng thuộc xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh để đặt bẫy săn thú rừng từ ngày 20/11 sau đó mất tích. Ảnh minh họa. Cụ ông 74 tuổi giở trò đồi bại với bé gái 10 tuổi. Ngày 5/12, Công an huyện Đức Cơ (Gia Lai) cho biết, đang tạm giữ hình sự Ngân Văn Hiếu (SN 1946, trú tại xã Ia Din, huyện Đức Cơ) để điều tra về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. Ông Hiếu sống cùng với vợ tại xã Ia Din, huyện Đức Cơ (Gia Lai). Thấy cháu Q. (SN 2010, học sinh lớp 5 của 1 trường tiểu học trên địa bàn xã Ia Din) thỉnh thoảng sang nhà mình chơi nên ngày 2/12, nhân lúc không có người xung quanh, ông Hiếu đã dụ dỗ cháu Q. sang nhà mình rồi giở trò đồi bại. Ảnh: Công Lý. Chủ quán karaoke cướp điện thoại của nữ tiếp viên: Ngày 5/12, Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, đã tạm giữ Huỳnh Thanh Chắc (31 tuổi, quê ở Hậu Giang) để điều tra về hành vi Cướp tài sản. Trước đó, ngày 2/12, chị N. (25 tuổi, ngụ ở Sóc Trăng) đến quán karaoke Glory do Chắc làm chủ tại phường Tương Bình Hiệp để xin việc làm. Khi được nhận vào làm, chị N. ký vào giấy ứng lương 4,5 triệu đồng nhưng không được nhận tiền. Tối cùng ngày, chị N. xin nghỉ việc, quản lý quán đã yêu cầu phải trả 4,5 triệu đồng. Sau khi giải quyết tại công an phường, đêm cùng ngày, chị N. ở bến xe để về quê thì Chắc đến tát và giật chiếc điện thoại di động trị giá khoảng 8,3 triệu đồng. Tài xế xe ôm công nghệ thoát chết khi bị khách cứa cổ trong đêm. Tối ngày 4/12, anh Phan Hoàng Giang (SN 1996, thường trú quận Ô Môn, TP. Cần Thơ) – lái xe ôm công nghệ (Grabbike) ở Nha Trang chở một nam thanh niên về khu vực Cầu Ké, xã Vĩnh Hiệp với giá hơn 40 nghìn đồng. Khi đến khu vực qua cầu Ké, đối tượng yêu cầu dừng xe và bất ngờ dùng vật sắc cửa cổ anh Giang. May mắn thời điểm đó có người dân chạy đến nên lái xe ôm đã thoát chết. Ảnh: Báo Khánh Hòa. Bắt 5 người liên quan vụ án mạng lúc nửa đêm. Ngày 5/12, Công an tỉnh Thái Nguyên đang tạm giữ 5 người để điều tra về cái chết của anh T.A.T. (33 tuổi, ở xã Yên Đổ, huyện Phú Lương) gồm: Phạm Văn Giang (28 tuổi), Phạm Quốc Đạt (24 tuổi), Nguyễn Đức Huy (34 tuổi), Nguyễn Thế Vĩnh (29 tuổi) và Lương Văn Hậu (33 tuổi, cùng ở huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên). Trước đó, khoảng 23h ngày 2/12, anh T. đi ăn cùng 4 người khác tại một quán ở xã Yên Đổ. Khoảng 15 phút sau, 3 thanh niên đeo khẩu trang, đi trên một xe máy không biển số áp sát bàn của anh T. Sau đó, mỗi người rút một con dao chém liên tục vào nạn nhân khiến người đàn ông 33 tuổi tử vong. Ô tô mất lái tông hàng loạt xe máy sập quán cà phê: Khoảng 7h30 sáng 5/12, trên quốc lộ 51 đoạn khu phố Phước Lập, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, ô tô 4 chỗ hiệu Chevrolet Spark biển kiểm soát 60A 47154 đang lưu thông từ hướng TP. Vũng Tàu về Biên Hòa, Đồng Nai bất ngờ mất lái. Chiếc xe sau đó lao lên vỉa tông liên tiếp 3 chiếc xe máy của khách đang uống cà phê dựng trên vỉa hè. Cú tông mạnh làm hư hỏng nặng một chiếc xe bán cà phê lưu dộng trên vỉa hè và làm bị thương một người phụ nữ bán cà phê. Chưa dừng lại, chiếc xe này tiếp lao trên vỉa hè sập một quán cà phê và một mái hiên nhà dân bị sập. Hậu quả làm 1 người phụ nữ bị thương. Cháy hệ thống điều hòa tại chung cư HH2 Complex, nhiều người hoảng loạn. Khoảng 10h ngày 5/12, tại khu vực hệ thống điều hòa của khu chung cư HH2 Complex, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội bất ngờ xảy ra cháy lớn. Vụ cháy lan rất nhanh kèm theo khói lớn đen nghịt khiến hàng trăm người hoảng loạn, hô hoán nhau bỏ chạy. Lực lượng Cảnh sát PCCC đã điều 2 xe chữa cháy đến hiện trường cùng nhiều cán bộ công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Say 1 giờ đồng hồ, đám cháy cơ bản được dập tắt. Bắt giam nhóm đối tượng trong đường dây sản xuất nhớt giả quy mô lớn. Ngày 5/12, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “sản xuất, buôn bán hàng giả”; khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Văn Khiến - Giám đốc Công ty TNHH dầu nhớt Văn Thành; Lã Văn Hải (SN 1994, ngụ xã Trung Chánh, Hóc Môn, TP.HCM) về tội “sản xuất, buôn bán hàng giả”; tạm giam Nguyễn Văn Đức về tội “sản xuất hàng giả”. Trước đó, ngày 25/11, cảnh sát bắt quả tang Lã Văn Hải điều khiển xe ô tô tải BS 54Y-3678 đang tiến hành bốc dỡ số lượng lớn hàng hóa là dầu nhớt nhãn hiệu Castrol, BP nghi là hàng giả. Hải khai chở thuê số nhớt này cho Đỗ Văn Khiến. Khám xét tại các địa chỉ liên quan, Cơ quan Điều tra thu giữ thêm số lượng lớn dầu nhớt giả thành phẩm các loại, nhớt nguyên liệu và máy móc, trang thiết bị dùng để sản xuất nhớt giả. Gây 2 vụ tai nạn giao thông liên tiếp, lái xe đến trình diện. Vào khoảng 20h ngày 4/12, xe ô tô bán tải mang BKS 38C – 147.73 do anh Phạm Tuân (SN 1980, trú tại TDP 7, thị trấn Hương Khê) điều khiển lưu thông trên đường mòn Hồ Chí Minh theo hướng thị trấn Hương Khê – xã Hương Trạch, khi đến địa phận thôn Bắc Trà, xã Hương Trà xảy ra va chạm với xe máy mang BKS 60Y5 – 3377 do anh Nguyễn Văn Q. (SN 1998, trú tại xã Hương Xuân, Hương Khê) điều khiển theo chiều ngược lại khiến anh Q, tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau khi va chạm với xe máy, anh Phạm Tuân tiếp tục điều khiển xe ô tô chạy được khoảng 1km thì đâm vào cột mốc, cây và hàng rào của người dân ở thôn Tân Trà, xã Hương Trà (Hương Khê). Lái xe này sau đó đã đến UBND xã Hương Trà trình diện. Ngăn chặn kịp thời 8 người có hành vi trốn cách ly y tế. Ngày 5/12, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, cho biết vừa tiến hành cách ly 8 người nhập cảnh từ Macau (Trung Quốc) vào Việt Nam có hành vi trốn cách ly y tế. Đêm 4/12, kiểm tra đò gỗ chở khách mang Biển kiểm soát QN 6271, lực lượng chức năng phát hiện 8 hành khách nam đều là thuyền viên của tàu Hai Phuong Sun, quốc tịch Việt Nam, mang số hiệu IMO 9536569, tàu nhập cảnh từ Macau, Trung Quốc, vào Cảng Hòn Gai, TP Hạ Long ngày 3/12 vừa qua. Đáng chú ý, các cá nhân đã trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19, có ý định lên bờ để vào khu vực nội thị TP Hạ Long. >>> Mời độc giả xem thêm video: Cảnh sát quật ngã nghi phạm mang ma túy giữa phố. Nguồn: Zing.

