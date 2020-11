Tin nóng ngày 4/11: Trung úy công an bị tấn công phải nhập viện cấp cứu

1. Trung úy công an bị tấn công phải nhập viện: Ngày 4/11, Công an quận 3, TP HCM đang tạm giữ nghi can Nguyễn Đình Bảo (SN 1993, ngụ ở địa phương) để xử lý về hành vi chống người thi hành công vụ. Khuya 3/11, gười dân trong hẻm Cách Mạng Tháng 8, phường 11, quận 3, thấy Bảo đập phá, la hét. Tại hiện trường, khi thấy sự xuất hiện của lực lượng công an thì đối tượng Bảo nhanh chóng bỏ chạy vào phòng trọ. Hai trung uý Nguyễn Tấn Lực, TLê Hoàng Dương liền xông vào khống chế nhưng đối tượng chống trả hòng tẩu thoát. Bảo hất văng Trung uý Dương ngã xuống đất bị gãy tay phải phải nhập viện điều trị. 2. Bé trai lớp 1 mất tích bí ẩn sau giờ học: Ngày 4/11, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk), đang phối hợp với Công an thành phố khoanh vùng, tìm kiếm cháu bé 6 tuổi đang bị mất tích. Cháu bé nói trên được xác định là cháu Huỳnh Dương Quân (học sinh lớp 1, Trường tiểu học Trần Quốc Toản - phường Tân Hòa, TP.Buôn Ma Thuột). Chiều 3/11, người nhà tới trường để đón cháu Quân nhưng chờ mãi không thấy cháu đâu. 3. Mâu thuẫn trong bàn nhậu, một người bị đâm tử vong: Ngày 4/11, Công an huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minhđã lấy lời khai các nhân chứng, xác định nguyên nhân cũng như nghi can gây ra cái chết cho anh C.K (SN 1987, quê An Giang, tạm trú ở Củ Chi) và tiến hành truy xét. Trưa 3/11, anh C.K cùng một số người bạn tổ chức ăn nhậu tại huyện Củ Chi thì xảy ra mâu thuẫn. Một bạn nhậu trong bàn đã dùng hung khí đâm vào bụng anh K. khiến anh K. gục tại chỗ. Sau khi gây án đối tượng này đã bỏ trốn. 4. Mạo danh cán bộ Cục quản lý thị trường để chiếm đoạt tài sản: Ngày 4/11, Công an thị xã Buôn Hồ vừa tiếp nhận đối tượng Mai Văn Thuyết từ phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk để tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tại cơ quan công an, Thuyết khai lên mạng rồi vào trang doanh nghiệp để lấy số điện thoại. Sau đó, Thuyết gọi điện mạo danh mình là cán bộ CQLTT tỉnh Đắk Lắk để đe dọa nhằm kiếm tiền tiêu xài. 5. Lật thuyền khi đi thả cá phóng sinh, 2 người đuối nước thương tâm: Khoảng 10h15 ngày 4/11, bà Ngô Thị Cẩm Tú (42 tuổi) và ông Nguyễn Văn Thành (60 tuổi), cùng 4 người khác trong đoàn từ thiện tổ chức đi thả cá phóng sinh trên sông Bé (xã Long Giang, thị xã Phước Long). Tại đây, cả nhóm 6 người chèo thuyền gỗ ra giữa dòng để thả cá. Tuy nhiên, khi chèo được khoảng 30 mét, bất ngờ thuyền bị nước vào và lật úp, khiến cả 6 người rơi xuống sông. Do không biết bơi nên bà Tú và ông Thành bị nước cuốn trôi. Bốn người còn lại may mắn bơi được vào bờ. 6. Phát hiện 17 nam, nữ đang phê ma túy trong nhà nghỉ: Ngày 4/11, Cơ quan Công an TP. Huế, tỉnh TT- Huế cho biết, đơn vị vừa phát hiện 17 nam, nữ đang phê, bay lắc tại một nhà nghỉ H. trên đường Lê Hồng Sơn, phường Xuân Phú (TP. Huế). Trước đó, cơ quan chức năng kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh nhà nghỉ H. Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện tại phòng 301, 305, 401 của nhà nghỉ có 20 nam, nữ đang tụ tập “bay lắc”. Qua test nhanh có 17/20 đối tượng dương tính với ma túy. 7. Bắt quả tang nhóm đối tượng cho vay nặng lãi: Ngày 4/11, Công an TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết, đang tạm giữ 4 đối tượng liên quan đến đường dây cho vay nặng lãi trên địa bàn. Ban đầu, các đối tượng mang theo từ 30 – 40 triệu đồng để làm vốn cho vay. Sau khi có người liên hệ vay tiền, các đối tượng tự đặt ra mức lãi suất từ 120 - 150%/năm. Mức lãi suất này được các đối tượng áp dụng theo ngày để thu tiền lãi và tự đưa ra thời hạn từ 10 - 15 ngày để thu tiền gốc cho vay. >>> Xem thêm video: Chiến sĩ công an Đồng Tháp bị thương khi làm nhiệm vụ. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

1. Trung úy công an bị tấn công phải nhập viện: Ngày 4/11, Công an quận 3, TP HCM đang tạm giữ nghi can Nguyễn Đình Bảo (SN 1993, ngụ ở địa phương) để xử lý về hành vi chống người thi hành công vụ. Khuya 3/11, gười dân trong hẻm Cách Mạng Tháng 8, phường 11, quận 3, thấy Bảo đập phá, la hét. Tại hiện trường, khi thấy sự xuất hiện của lực lượng công an thì đối tượng Bảo nhanh chóng bỏ chạy vào phòng trọ. Hai trung uý Nguyễn Tấn Lực, TLê Hoàng Dương liền xông vào khống chế nhưng đối tượng chống trả hòng tẩu thoát. Bảo hất văng Trung uý Dương ngã xuống đất bị gãy tay phải phải nhập viện điều trị. 2. Bé trai lớp 1 mất tích bí ẩn sau giờ học: Ngày 4/11, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk), đang phối hợp với Công an thành phố khoanh vùng, tìm kiếm cháu bé 6 tuổi đang bị mất tích. Cháu bé nói trên được xác định là cháu Huỳnh Dương Quân (học sinh lớp 1, Trường tiểu học Trần Quốc Toản - phường Tân Hòa, TP.Buôn Ma Thuột). Chiều 3/11, người nhà tới trường để đón cháu Quân nhưng chờ mãi không thấy cháu đâu. 3. Mâu thuẫn trong bàn nhậu, một người bị đâm tử vong: Ngày 4/11, Công an huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minhđã lấy lời khai các nhân chứng, xác định nguyên nhân cũng như nghi can gây ra cái chết cho anh C.K (SN 1987, quê An Giang, tạm trú ở Củ Chi) và tiến hành truy xét. Trưa 3/11, anh C.K cùng một số người bạn tổ chức ăn nhậu tại huyện Củ Chi thì xảy ra mâu thuẫn. Một bạn nhậu trong bàn đã dùng hung khí đâm vào bụng anh K. khiến anh K. gục tại chỗ. Sau khi gây án đối tượng này đã bỏ trốn. 4. Mạo danh cán bộ Cục quản lý thị trường để chiếm đoạt tài sản: Ngày 4/11, Công an thị xã Buôn Hồ vừa tiếp nhận đối tượng Mai Văn Thuyết từ phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk để tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tại cơ quan công an, Thuyết khai lên mạng rồi vào trang doanh nghiệp để lấy số điện thoại. Sau đó, Thuyết gọi điện mạo danh mình là cán bộ CQLTT tỉnh Đắk Lắk để đe dọa nhằm kiếm tiền tiêu xài. 5. Lật thuyền khi đi thả cá phóng sinh, 2 người đuối nước thương tâm: Khoảng 10h15 ngày 4/11, bà Ngô Thị Cẩm Tú (42 tuổi) và ông Nguyễn Văn Thành (60 tuổi), cùng 4 người khác trong đoàn từ thiện tổ chức đi thả cá phóng sinh trên sông Bé (xã Long Giang, thị xã Phước Long). Tại đây, cả nhóm 6 người chèo thuyền gỗ ra giữa dòng để thả cá. Tuy nhiên, khi chèo được khoảng 30 mét, bất ngờ thuyền bị nước vào và lật úp, khiến cả 6 người rơi xuống sông. Do không biết bơi nên bà Tú và ông Thành bị nước cuốn trôi. Bốn người còn lại may mắn bơi được vào bờ. 6. Phát hiện 17 nam, nữ đang phê ma túy trong nhà nghỉ: Ngày 4/11, Cơ quan Công an TP. Huế, tỉnh TT- Huế cho biết, đơn vị vừa phát hiện 17 nam, nữ đang phê, bay lắc tại một nhà nghỉ H. trên đường Lê Hồng Sơn, phường Xuân Phú (TP. Huế). Trước đó, cơ quan chức năng kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh nhà nghỉ H. Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện tại phòng 301, 305, 401 của nhà nghỉ có 20 nam, nữ đang tụ tập “bay lắc”. Qua test nhanh có 17/20 đối tượng dương tính với ma túy. 7. Bắt quả tang nhóm đối tượng cho vay nặng lãi: Ngày 4/11, Công an TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết, đang tạm giữ 4 đối tượng liên quan đến đường dây cho vay nặng lãi trên địa bàn. Ban đầu, các đối tượng mang theo từ 30 – 40 triệu đồng để làm vốn cho vay. Sau khi có người liên hệ vay tiền, các đối tượng tự đặt ra mức lãi suất từ 120 - 150%/năm. Mức lãi suất này được các đối tượng áp dụng theo ngày để thu tiền lãi và tự đưa ra thời hạn từ 10 - 15 ngày để thu tiền gốc cho vay. >>> Xem thêm video: Chiến sĩ công an Đồng Tháp bị thương khi làm nhiệm vụ. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.