Tin nóng ngày 30/9: Cho con mới sinh rồi báo tin bị nhóm người bắt cóc

1. Cho con mới sinh rồi báo tin bị nhóm người bắt cóc: Ngày 30/9, Công an tỉnh Đắk Nông đang điều tra vụ mẹ đẻ cho con mới sinh rồi báo tin bị nhóm người bắt cóc. Theo điều tra, người mẹ trẻ ở địa phương khác đến trọ tại huyện Đắk Mil muốn cho con của mình vì khó khăn và muốn giấu gia đình việc mình có con. Người mẹ trẻ này đã có hành vi cho con của mình rồi sau đó tạo hiện trường giả vụ bắt cóc trẻ con. 2. Đại úy quân đội lừa "chạy" trường công an, chiếm đoạt 2 tỷ đồng: Ngày 30/9,Công an tỉnh Hà Tĩnh quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng Phạm Văn Dũng (nguyên đại úy quân đội) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bằng thủ đoạn xin vào học tại trường quân sự, công an, Dũng đã lừa đảo, chiếm đoạt 2 tỷ đồng. 3. Cháy ngôi nhà gỗ 4 gian thiệt hại trên 200 triệu đồng: Ngày 30/9, Công an huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An cho biết, đang điều tra vụ hỏa hoạn vào tối muộn ngày 29/9, khiến ngôi nhà gỗ 4 gian và nhiều tài sản của gia đình anh Và Bá Tùng ( xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương) bị thiêu rụi hoàn toàn, rất may không có thiệt hại về người . 4. Xe container bốc cháy, tài xế hoảng loạn bỏ chạy: Trưa 30/9, vụ cháy xe container xảy ra trên đường ĐT741 (huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) đã được dập tắt, phần đầu xe bị cháy trụi hoàn toàn. Sáng cùng ngày, xe container 51C-411.93 lưu thông đến địa điểm trên thì bốc cháy. Lửa lan nhanh khiến tài xế hoảng loạn tung cửa chạy thoát thân, may mắn không bị bỏng. 5. Bắt giữ 6 xuồng máy vận chuyển hàng lậu trị giá gần 500 triệu đồng: Ngày 30/9, Công an tỉnh An Giang đã bắt giữ 6 xuồng máy vận chuyển nhiều hàng hóa nhập lậu từ biên giới Campuchia về Việt Nam. Rạng sáng cùng ngày, 6 xuồng máy khi đến đoạn đường thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, đang vận chuyển hàng nhập lậu từ bên kia biên giới về nội địa nên đã bị bắt giữ. 6. Tạm giữ đối tượng dùng súng giải quyết mâu thuẫn: Ngày 30/9, Công an huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn vừa tạm giữ một đối tượng để điều tra hành vi sử dụng súng trái phép. Trước đó, tại quán Karaoke ở huyện Ba Bể, Vũ Ngọc Dương (SN 1994) đã dùng súng bắn vào Lý Văn Sự SN 1995 (đều trú tại huyện Ba Bể) vì mâu thuẫn khi hát trong quán Karaoke. 7. Trùm đòi nợ thuê Bùi Công Hiếu bị bắt: Ngày 30/9, Công an TP HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Bùi Công Hiếu (còn gọi là Hiếu "Béo", 36 tuổi, quê Hải Phòng) cùng các đối tượng khác về tội Cưỡng đoạt tài sản. Mặc dù, Hiếu đang bị truy nã, Bùi Công Hiếu vẫn chỉ đạo đàn em gây ra nhiều vụ đòi nợ thuê bằng hình thức tạt sơn nên đã bị cơ quan Công an bắt giữ.

