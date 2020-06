Tin nóng ngày 30/6: Hai chị em ruột chết trong nhà với nhiều vết thương

1. Sau tiếng kêu thất thanh, hai chị em ruột chết trong nhà với nhiều vết thương: Khoảng 9h ngày 30/6, hàng xóm nghe tiếng la thất thanh của chị Lăng Bích Du (36 tuổi, trú tại tổ dân phố 1, thị trấn Di Linh). Khi mọi người đến nơi, chị Du từ trong nhà chạy ra khoảng 15 mét thì ngã gục với nhiều vết thương trên người. Trong nhà, em ruột của chị Du là Lăng Viết Dương (33 tuổi) cũng chết. Hiện Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra nguyên nhân vụ việc. 2. Lấy ý kiến nhân dân về tặng huân chương chống COVID-19 cho Chủ tịch Hà Nội: Ban Thi đua - Khen thưởng Hà Nội công bố danh sách 4 tập thể, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống COVID-19, lấy ý kiến nhân dân trong 7 ngày trước khi đề nghị tặng thưởng huân chương, trong đó có Chủ tịch thành phố Nguyễn Đức Chung. Ban này cũng đề nghị khen thưởng bằng khen của Thủ tướng cho 44 tập thể, 29 cá nhân khác có thành tích trong công tác phòng chống dịch COVID-19. 3. Khởi tố bà mẹ vất con mới sinh ở hố gas: Ngày 30/6, Công an thị xã Sơn Tây, Hà Nội khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Thành (31 tuổi, trú tại Lộc Hà, Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi vứt bỏ con mới đẻ. Thành đã bỏ con sau khi sinh dưới hố gas phía sau đền Mẫu (thị xã Sơn Tây) khiến 2 mắt, mũi, miệng, cơ thể cháu bị dòi bọ bám dính. Sau khi được điều trị, bé bị nhiễm trùng trùng nặng, rối loạn đông máu và qua đời sau 20 ngày điều trị. 4. Khởi tố vụ lấy 40 dao rựa chia cho 30 người đi chém nhau: Công an TP Buôn Ma Thuột ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng với 12 thanh niên chém nhau đêm 28/6 về hành vi "gây rối trật tự công cộng" và "cố ý gây thương tích". Tại cơ quan, các đối tượng khai nhận, đối tượng Khoa gọi điện thoại rủ đi đánh nhau, sau đó tập trung đến 1 điểm, lấy hơn 40 cây dao rựa chia cho hơn 30 người rồi đi đánh nhau. 5. Xác định người đánh đập bé gái ở nhà trọ: Liên quan video phản ánh cháu bé bị bạo hành ở nhà trọ, cơ quan chức năng phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, TP.HCM đã kiểm tra người đánh cháu bé là người yêu của mẹ tên là Lương Đức Thắng, 35 tuổi, ngũ phường Tân Hiệp. Thắng khai, đi nhậu về thấy bạn gái đang mắng cháu bé nên dùng tay đánh vào đầu, bóp cổ cháu đẩy vào tường và nhấc cháu lên khỏi mặt đất. Khi cháu H. ngã xuống, Thắng đẩy mạnh đầu cháu H. vào tường, đánh vào mặt và đầu cháu. 6. Truy tìm thủ phạm gây cháy rừng ở Nghệ An: UBND tỉnh Nghệ An giao công an tỉnh truy tìm thủ phạm gây cháy rừng xảy ra gần đây ở huyện Diễn Châu và Yên Thành. Theo đó, khoảng 19h15 tối 29/6, rừng thông ở xã Diễn An, huyện Diễn Châu bốc cháy dữ dội. Suốt 5 giờ, hàng ngàn người đã khống chế được "giặc lửa". Công an tỉnh trao thưởng 50 triệu đồng cho Phòng Cảnh sát PCCC tỉnh Nghệ An và khen thưởng 10 cá nhân tích cực tham gia chữa cháy rừng. 7. Nhớ lại mâu thuẫn về giết vợ và cha vợ: Công an tỉnh Trà Vinh bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Thanh (41 tuổi; ngụ xã Phú Cường, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi giết người. Ngày 29/6, Thanh ngồi uống rượu với một số người quen, nhớ lại mâu thuẫn trước đó với gia đình vợ nên Thanh nảy sinh bực tức. Tối về, Thanh đến nhà vợ dùng dao đâm nạn nhân tử vong, sau đó đâm tiếp cha vợ và bỏ trốn. 8. Nhóm đầu trọc hành hung bệnh nhân cấp cứu: Khoảng 19h ngày 27/6, có 5 người xông vào Bệnh viện Đa khoa huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) hành hung một bệnh nhân đang cấp cứu vì bị thương ở tay trái và vùng lưng. Sau đó, nhóm người này bỏ ra ngoài sân và tiếp tục la hét, gây rối. Trận tự được vãn hồi sau khi có mặt của lực lượng công an, nhóm người trên cũng đã rời khỏi bệnh viện sau đó. Công an huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) đang điều tra vụ việc. 9. Công khai nồng độ hóa chất sau vụ cháy kho cảng Đức Giang: Khoảng 7 giờ sáng 30/6, một kho hóa chất cháy kho hóa chất trong cảng Đức Giang (quận Long Biên, TP Hà Nội) bốc cháy dữ dội. Đến khoảng 10 giờ, đám cháy cơ bản được khống chế. Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã yêu cầu lực lượng chức năng công khai hóa chất cháy, nồng độ để người dân biết. Nếu vụ cháy ảnh hưởng đến sức khỏe thì phải có giải pháp, thậm chí là phải di dân ra vùng khác. 10. Vận chuyển pháo và súng tại Quảng Ninh: Đội đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP tỉnh Quảng Ninh phát hiện Chíu A Tài (27 tuổi, xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu) mang theo một khẩu súng kíp cùng một người khác dùng xe máy vận chuyển trái phép gần 2 tạ pháo từ biên giới Trung Quốc vào Việt Nam tiêu thụ. Tài khai, vận chuyển thuê số pháo trên cho một người đàn ông lạ mặt từ huyện Bình Liêu sang huyện Hải Hà để lấy tiền công, còn súng kíp mang theo để vào rừng săn bắn.



