Tin nóng ngày 28/11: Trưởng thôn đánh người dân nhập viện

Trưởng thôn đánh người dân nhập viện: Ngày 28/11, ông Trần Văn Lương, Chủ tịch UBND xã Tân Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) xác nhận việc ông Phan Quang Vẻ (Trưởng thôn Tân Hoà) hành hung bà Phạm Thị Đạc (SN 1960) trú cùng thôn Tân Hòa dẫn tới bị thương phải nhập viện cấp cứu. Nguyên nhân từ tranh cãi chuyện kê khai thiệt hại do lũ. Mâu thuẫn, 1 thanh niên bị đâm chết: Khoảng 0h ngày 28/11, Huỳnh Phát Minh (SN 1998, ngụ TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) điều khiển xe mô tô chở Đặng Minh Tú (ngụ cùng địa phương) đến khu vực tượng đài Thủ Khoa Huân (phường 1, TP Mỹ Tho) để gặp 1 nam thanh niên (chưa rõ họ tên và địa chỉ). Trong lúc nói chuyện, hai bên xảy ra mâu thuẫn. Nam thanh niên bất ngờ dùng vật nhọn đâm Minh trọng thương sau đó đã tử vong. Truy nã đối tượng dùng súng bắn 4 người thương vong: Công an tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định truy nã bị can Đỗ Xuân Hải (SN 1980, trú thôn Dương Thạnh, xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam), bị khởi tố về tội “Giết người”. Hải là nghi can gây ra 2 vụ nổ súng khiến 4 người thương vong xảy ra tối 26/11. Người đàn ông chết gục cạnh ATM trên phố: Sáng 28/11, nhiều người dân khi lưu thông qua phố Phan Đình Phùng, phường Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) tá hoả phát hiện thi thể một người đàn ông tử vong dưới lề đường, cạnh cây ATM gần địa chỉ số 5 Phan Đình Phùng hướng đi bốt Hàng Đậu. Theo một số nguồn tin, nạn nhân thuộc diện vô gia cư. Hàng ngày vẫn đi lang thang nhưng khi tối về thường chọn cây ATM trên để nghỉ qua đêm. Phá trường gà “khủng” giữ 69 đối tượng cờ bạc: Công an tỉnh Tiền Giang ập một trường gà tại phần đất trống thuộc ấp Giồng Lãnh 2, xã Tăng Hòa, huyện Gò Công Đông phát hiện quả tang rất nhiều đối tượng đá gà ăn thua bằng tiền; đồng thời bao vây bắt giữ 69 đối tượng cờ bạc. Qua xác minh, tụ điểm cờ bạc do Ngô Văn Luận (54 tuổi) và Võ Minh Quang (27 tuổi) cùng ngụ xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông đứng ra tổ chức. Phát hiện kho chứa 1.226 dao kiếm, súng điện, roi điện...: Hôm nay, Công an quận Tân Bình cho biết vừa khám phá vụ vận chuyển, tàng trữ trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ số lượng lớn do Nguyễn Tiến Mạnh (32 tuổi, thường trú quận Thủ Đức) cầm đầu. Tang vật công an thu giữ gồm 234 cây kiếm, 605 cây đao, 108 bình xịt hơi cay, 35 cây roi điện, 236 gậy ba khúc, 08 cây súng điện. Thi thể người đàn ông đang phân hủy trong rừng tràm: Khoảng 10h ngày 28/11, một số người dân vào khu vực rừng tràm (thuộc khu phố 3, phường 4, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) lấy nấm thì phát hiện một thi thể đang trong tình trạng phân hủy. Bước đầu xác định, thi thể là nam giới khoảng 40 tuổi, nằm sấp dưới một mương nước, vị trí phát hiện nằm sâu trong rừng trồng tràm, trên người mặc quần thể thao xanh, áo sọc, ở cánh tay phải có nẹp vít. >>> Xem thêm video: 2 phụ nữ đánh nhau gây thương tích. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

