Tin nóng ngày 27/6: Chồng cũ nói lý do đấm gãy mũi diễn viên Hoàng Yến

TP HCM thí điểm cách ly y tế F1 tại nhà: Bộ Y tế đã có văn bản gửi UBND TP HCM đề nghị thí điểm cách ly y tế cho đối tượng thuộc diện F1 tại nhà để đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19. Bộ Y tế đã xây dựng Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 cho các đối tượng thuộc diện F1 để UBND TP HCM xem xét, áp dụng thí điểm trên địa bàn thành phố. Chồng cũ livestream nói lý do đấm gãy mũi Hoàng Yến: Anh Cao Thắng gửi lời xin lỗi đến diễn viên Hoàng Yến vì đã đấm gãy mũi của cô và nhận lỗi. “Tôi biết mình sai rồi. Tôi sẵn sàng đối diện với pháp luật” - Cao Thắng nói và nêu lý do hành hung là có nhiều xích mích với nữ diễn viên "Về nhà đi con". GĐ Công ty Vũ Đại Nam - Hà Tĩnh bị khởi tố tội trốn thuế, phát hành hóa đơn trái phép: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế (PC03) Công an Hà Tĩnh có quyết định khởi tố Đặng Xuân Nam (SN 1981, trú thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) - giám đốc Công ty cổ phần Vũ Đại Nam về tội "Trốn thuế" và "Phát hành trái phép hóa đơn". Làm giả con dấu để đưa người qua chốt kiểm dịch: Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ đối tượng Xèn Văn Hiệp (SN 1997, trú tại thôn Tân Quang, xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai), làm nghề lái xe thuê đã sử dụng con dấu giả của chốt kiểm dịch nhằm trốn tránh không khai báo y tế khi đi qua chốt kiểm dịch tại cầu Bạch Đằng. Ngoài ra, Hiệp còn sử dụng dấu giả để đóng cho 2 người khác nhằm mục đích thu tiền. Lừa đảo qua mạng, thủ đoạn cũ nạn nhân mới: Công an tỉnh Gia Lai cho biết, từ đầu năm 2021 đến nay đã tiếp nhận 7 tin báo tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản quan mạng internet, phương tiện điện tử với thiệt hại hơn 7,7 tỷ đồng; 10 vụ công an các địa phương thụ lý, thiệt hại khoảng 500 triệu đồng. 14 người tụ tập đánh bạc trong mùa dịch ở TP.HCM: Công an quận Bình Tân (TP.HCM) đang củng cố hồ sơ để xử lý Lê Toàn (30 tuổi, quê Bà Rịa - Vũng Tàu) và Mai Đức Nguyên (39 tuổi, quê Đắk Lắk) cùng 12 người khác về hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc. Trước đó, hàng chục trinh sát đã ập vào, bắt quả tang 14 người đang đánh bài ăn tiền. Đối tượng vi phạm giao thông, đốt xe máy bỏ trốn bị bắt sau 14 năm: Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã bắt giữ Nguyễn Tuấn Anh (SN 1970, trú tại Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội). Theo tài liệu điều tra, vào tháng 5/2007, Nguyễn Tuấn Anh điều khiển xe máy vi phạm giao thông. Sau khi bị lực lượng CSGT kiểm tra, đối tượng tự đốt xe của mình. Công an quận Đống Đa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tuấn Anh và bị tuyên 12 tháng tù giam, sau đó y đã bỏ trốn. Hàng chục "quái xế" tụ tập đua xe ở Bình Dương: Khoảng 70 thanh niên chạy xe nẹt pô, bốc đầu, lạng lách, gây mất an ninh trật tự tại đoạn đường số 85, Khu công nghiệp Đại Đăng (phường Phú Tân, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương). Phát hiện vụ việc, Đội CSGT - Trật tự Công an TP Thủ Dầu Một phối hợp cùng Công an phường Phú Tân triển khai lực lượng xuống hiện trường xử lý. Lực lượng chức năng đã bắt được 14 người cùng 14 xe máy. >>> Mời quý độc giả xem video: Bị cáo Tuyên - Thịnh nhận án tử hình trước tòa cho hành vi "mua bán và vận chuyển tái phép chất ma túy". Nguồn: Ninh Bình TV

TP HCM thí điểm cách ly y tế F1 tại nhà: Bộ Y tế đã có văn bản gửi UBND TP HCM đề nghị thí điểm cách ly y tế cho đối tượng thuộc diện F1 tại nhà để đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19. Bộ Y tế đã xây dựng Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 cho các đối tượng thuộc diện F1 để UBND TP HCM xem xét, áp dụng thí điểm trên địa bàn thành phố. Chồng cũ livestream nói lý do đấm gãy mũi Hoàng Yến: A nh Cao Thắng gửi lời xin lỗi đến diễn viên Hoàng Yến vì đã đấm gãy mũi của cô và nhận lỗi. “Tôi biết mình sai rồi. Tôi sẵn sàng đối diện với pháp luật” - Cao Thắng nói và nêu lý do hành hung là có nhiều xích mích với nữ diễn viên "Về nhà đi con". GĐ Công ty Vũ Đại Nam - Hà Tĩnh bị khởi tố tội trốn thuế, phát hành hóa đơn trái phép: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế (PC03) Công an Hà Tĩnh có quyết định khởi tố Đặng Xuân Nam (SN 1981, trú thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) - giám đốc Công ty cổ phần Vũ Đại Nam về tội "Trốn thuế" và "Phát hành trái phép hóa đơn". Làm giả con dấu để đưa người qua chốt kiểm dịch: Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ đối tượng Xèn Văn Hiệp (SN 1997, trú tại thôn Tân Quang, xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai), làm nghề lái xe thuê đã sử dụng con dấu giả của chốt kiểm dịch nhằm trốn tránh không khai báo y tế khi đi qua chốt kiểm dịch tại cầu Bạch Đằng. Ngoài ra, Hiệp còn sử dụng dấu giả để đóng cho 2 người khác nhằm mục đích thu tiền. Lừa đảo qua mạng, thủ đoạn cũ nạn nhân mới: Công an tỉnh Gia Lai cho biết, từ đầu năm 2021 đến nay đã tiếp nhận 7 tin báo tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản quan mạng internet, phương tiện điện tử với thiệt hại hơn 7,7 tỷ đồng; 10 vụ công an các địa phương thụ lý, thiệt hại khoảng 500 triệu đồng. 14 người tụ tập đánh bạc trong mùa dịch ở TP.HCM: Công an quận Bình Tân (TP.HCM) đang củng cố hồ sơ để xử lý Lê Toàn (30 tuổi, quê Bà Rịa - Vũng Tàu) và Mai Đức Nguyên (39 tuổi, quê Đắk Lắk) cùng 12 người khác về hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc. Trước đó, hàng chục trinh sát đã ập vào, bắt quả tang 14 người đang đánh bài ăn tiền. Đối tượng vi phạm giao thông, đốt xe máy bỏ trốn bị bắt sau 14 năm: Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã bắt giữ Nguyễn Tuấn Anh (SN 1970, trú tại Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội). Theo tài liệu điều tra, vào tháng 5/2007, Nguyễn Tuấn Anh điều khiển xe máy vi phạm giao thông. Sau khi bị lực lượng CSGT kiểm tra, đối tượng tự đốt xe của mình. Công an quận Đống Đa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tuấn Anh và bị tuyên 12 tháng tù giam, sau đó y đã bỏ trốn. Hàng chục "quái xế" tụ tập đua xe ở Bình Dương: Khoảng 70 thanh niên chạy xe nẹt pô, bốc đầu, lạng lách, gây mất an ninh trật tự tại đoạn đường số 85, Khu công nghiệp Đại Đăng (phường Phú Tân, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương). Phát hiện vụ việc, Đội CSGT - Trật tự Công an TP Thủ Dầu Một phối hợp cùng Công an phường Phú Tân triển khai lực lượng xuống hiện trường xử lý. Lực lượng chức năng đã bắt được 14 người cùng 14 xe máy. >>> Mời quý độc giả xem video: Bị cáo Tuyên - Thịnh nhận án tử hình trước tòa cho hành vi "mua bán và vận chuyển tái phép chất ma túy". Nguồn: Ninh Bình TV