Tin nóng ngày 22/1: Bắt Chánh Văn phòng Sở Y tế Tiền Giang

Mẹ đẻ sát hại con gái chưa đầy 4 tháng tuổi: Ngày 22/1, UBND xã Bộc Bố cho biết, vụ việc xảy ra chiều 21/1 tại thôn Khau Phảng, xã Bộc Bố, huyện vùng cao Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn. Cháu Đặng Ngọc Lê, dân tộc Dao, sinh tháng 9/2020 bị chính mẹ đẻ là Hoàng Thị Đào (dân tộc Tày, sinh năm 2000) ra tay giết hại. Đào là người huyện Ba Bể về làm dâu tại địa phương, bản thân đối tượng này là người không được nhanh nhẹn như bình thường. (Ảnh minh họa). Bắt Chánh Văn phòng Sở Y tế Tiền Giang: Chiều 22/1, Công an TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Chánh Văn phòng Sở Y tế Tiền Giang là ông Nguyễn Văn Nguyện (SN 1964), để điều tra về hành vi vòi vĩnh, nhận tiền của một người là cán bộ y tế xin nghỉ việc. Sau khi bắt, cơ quan công an đã khám xét nơi làm việc của ông Nguyện. Cựu Phó trưởng công an xã tử vong trong tư thế treo cổ: Trưa 22/1, một cán bộ công an phường Hội Nghĩa (thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) bất ngờ phát hiện ông Nguyễn Thanh T. trong tư thế treo cổ tại trụ sở. Tại hiện trường, cơ quan công an còn phát hiện một lá thư tuyệt mệnh nghi là của nạn nhân. Được biết, ông T. từng là Phó trưởng công an xã Hội Nghĩa. Mới đây, khi xã này lên phường thì ông T. chuyển sang làm bảo vệ dân phố. "Nữ quái" U60 cầm đầu đường dây tín dụng đen ở huyện miền núi: Nắm bắt nhu cầu của người dân trên địa bàn, Bạch Thị Sen (SN 1969, trú tại thôn Thanh Nam, xã Bồng Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An) đứng ra tổ chức cho vay với lãi suất cao từ 3.000 - 5.000/1 triệu/1 ngày. Bước đầu, phòng Cảnh sát hình sự đã làm rõ Sen cho nhiều người vay gần 1 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 200 triệu đồng. Hôm nay, Công an Nghệ An đã khởi tố bà Sen để điều tra về hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Nghi án anh sát hại em trai trong cơn say: Ngày 21/1, tại xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An đã xảy ra vụ việc đánh nhau dẫn đến 1 người tử vong. Khi công lực lượng công an đến thì Trần Đức Thân (53 tuổi) đang ngồi trước nhà với mùi rượu nồng nặc. Lúc này, Thân không hợp tác với công an mà chống đối, đuổi công an ra khỏi nhà. Hôm nay, Công an huyện Quỳnh Lưu đang tạm giữ Thân để điều tra, làm rõ. Gã tài xế nhiều lần hiếp dâm cháu gái bà chủ: Được cho ở nhờ để đi làm, Trần Thanh Trí (38 tuổi; ở thị xã An Khê, Gia Lai) đã nhiều lần hiếp dâm cháu gái 11 tuổi của bà chủ. Ngày 12/1, bà T. (ở xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn, Bình Định) phát hiện Trí vào phòng cháu ngoại 11 tuổi giở trò đồi bại nên đã tri hô và trình báo sự việc đến cơ quan Công an. Hôm nay, Công an huyện Tây Sơn cho biết, đã bắt khẩn cấp Trí để điều tra về hành vi hiếp dâm. Người đàn ông tâm thần bị đánh đến chết: Ngày 28/7/2020, Phạm Văn Linh (SN 1981, ở Phú Xuyên, Hà Nội) đi uống rượu bia về qua đoạn xã Tri Thủy, huyện Phú Xuyên, thì thấy ông Doãn Văn Hùng (SN 1957, trú cùng địa phương). Sau đó, Linh bắt ông Hùng về nhưng ông Hùng không chịu về nên Linh đã hành hung nạn nhân tử vong. Hôm nay, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Linh tử hình vì tội Giết người. >>> Xem thêm video: Bé gái 4 tuổi nghi bị bố mẹ bạo hành tử vong tại Hà Nội. Nguồn: ANTV.

