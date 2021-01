Tin nóng ngày 2/1: Bà ngoại cứa cổ sát hại cháu 8 tháng tuổi

Bà ngoại nghi bị tâm thần cứa cổ sát hại cháu 8 tháng tuổi. Ngày 2/1, Công an tỉnh An Giang đang làm thủ tục trưng cầu giám định tâm thần với bà Nèang Nhây (60 tuổi, ngụ xã Vĩnh Trung, huyện Tịnh Biên) để củng cố hồ sơ xử lý về hành vi Giết người. Trước đó, chiều 26/12/2020, mẹ của bé Chau Som Pha Quin (8 tháng tuổi) đưa bé cho bà ngoại ẵm vào phòng để ru ngủ. Bà Nhây sau đó lấy dao cứa cổ bé Pha Quin khiến nạn nhân tử vong. Gia đình cho biết, bà Nhây từng có tiền sử tâm thần từ 10 năm trước. Bắt nghi phạm giết người trong quán bar: Sáng 2/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã tạm giữ Phạm Hoàng Quốc (24 tuổi, ngụ phường Phú Hài, TP Phan Thiết) để điều tra về hành vi Giết người. Khoảng 23h ngày 1/1, Trần Thanh Tiến (SN 2001, phường Phú Thủy) cùng anh ruột đang ngồi chơi trong quán bar với 2 bạn nữ. Lúc này, Phạm Hoàng Quốc bước vào quán bar, đến bàn của nhóm Tiến đang ngồi. Hai bên lời qua tiếng lại và Quốc rút dao đâm anh Tiến khiến nạn nhân bỏ chạy vào nhà vệ sinh và tử vong. Nam thanh niên đòi nhảy cầu Chương Dương tự tử do buồn chuyện tình cảm. Một thanh niên trèo qua lan can cầu Chương Dương (Hà Nội) định tự tử vào khoảng 8h ngày 2/1. Nhận được tin báo, Đại uý Nguyễn Xuân Trường, Đội CSGT số 1 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đang trực chốt cùng tổ bảo vệ cầu đã nhanh chóng có mặt. Bằng biện pháp nghiệp vụ, đại uý Trường đã đưa được thanh niên trên rời khỏi khu vực nguy hiểm. Nam thanh niên tên B.V.T (SN 1996, ở Quảng Ninh). Bước đầu, B.V.T cho biết nguyên nhân chán đời là do buồn chán chuyện tình cảm. Ảnh: CAND Thuê phòng nghỉ để mở tiệc ma túy đón giao thừa. Ngày 2/1, Công an TP Long Xuyên (An Giang) lập hồ sơ đưa 6 người vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc. Trước đó, tối ngày 31/12/2020, cảnh sát kiểm tra một nhà nghỉ ở khóm Đông Thịnh 8, phường Mỹ Phước phát hiện 7 người có biểu hiện bất thường. Những người này cho biết, họ thuê phòng nghỉ để mở tiệc ma túy đón giao thừa. Cảnh sát thu giữ nhiều bịch nylon chứa tinh thể rắn màu trắng và chất bột màu đỏ nghi là ma túy. Test nhanh cả 7 người đều dương tính ma túy. Vận chuyển 12 bánh hêroin, 54.000 viên ma túy để lấy 300 triệu đồng tiền công. Tối ngày 1/1, tại bản Noọng Dẻ (huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An), lực lượng chức năng đã phát hiện bắt giữ 2 đối tượng gồm: Già Duy Chung, SN 2003 và Già Bá Kênh, SN 2004, cùng trú tại xã Đoọc Mạy, huyện Kỳ Sơn khi đang vận chuyển 12 bánh heroin, khoảng 54.000 viên ma túy tổng hợp, 1 kg ma túy đá. Lực lượng chức năng cũng bắt giữ Và Bá Giờ, SN 2000, trú tại bản Phà Nọi, xã Mường Típ, huyện Kỳ Sơn về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Các đối tượng khai nhận, vận chuyển số lượng ma túy trên của một người Lào, từ Nghệ An ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ với giá thỏa thuận 300 triệu đồng. Bộ Công an triệt phá ổ đánh bạc bầu cua tôm cá. Sáng 2/1, Bộ Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng tham gia đánh bạc bằng hình thức bầu cua tôm cá tại xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, Bình Định. Trước đó, vào lúc 16h30 ngày 1/1, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ CA đã kiểm tra và bắt quả tang 58 đối tượng cả nam lẫn nữ đang đánh bạc bằng hình thức bầu cua tôm cá tại một ngôi nhà vô chủ, thôn Phổ Trạch, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước. Cảnh sát thu giữ 5 ô tô, 9 mô tô, khoảng 500 triệu đồng tiền mặt và một số vật dụng khác phục vụ cho việc đánh bạc. Người phụ nữ tử vong khi va chạm xe rước dâu. Vụ tai nạn giao thông xảy ra khoảng 10h sáng 2/1 tại đường Điện Biên Phủ (Đà Nẵng). Thời điểm trên, xe ô tô 7 chỗ BKS: 43A – 395...chạy hướng từ cầu vượt Ngã Ba Huế về đường Lê Duẩn khi đến số 125 thuộc phường Chính Gián (quận Thanh Khê) đã va chạm với xe máy do một người phụ nữ hơn 40 tuổi cầm lái đang chạy cùng chiều. Vụ tai nạn khiến người phụ nữ tử vong. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn ô tô đang trên đường đi rước dâu. Công an thông tin vụ TNGT xe mất lái rơi xuống cống 2 người tử vong. Ngày 2/1, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, vụ tai nạn xảy ra khoảng 19h30 ngày 1/1, tại km 241+400, Quốc lộ 18, thuộc xã Đường Hoa, huyện Hải Hà. Thời điểm trên, xe ô tô BKS 14C-071.72 di chuyển theo hướng Hạ Long - Móng Cái đã mất lái, rơi xuống cống phía bên phải đường theo chiều di chuyển. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe ô tô có 6 người.Hậu quả: xe ôtô 14C-071.72 bị hư hỏng nặng, 2 người trên xe tử vong, những người còn lại bị xây xước nhẹ. Người đàn ông tự đốt mình và con trai 7 tháng: Ngày 2/1, Bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang) cho biết bác sĩ đã chuyển bệnh nhi 7 tháng tuổi lên tuyến trên tại TP.HCM để điều trị, do bỏng nặng. Bệnh nhi bỏng 20% diện tích cơ thể. Bệnh viện cho biết, ngày 1/1, bác sĩ tiếp nhận bệnh nhi cùng với cha là H.Q.Đ. (38 tuổi, ở huyện Cai Lậy) do bỏng xăng. Sáng cùng ngày ông Đ. bất ngờ bồng con trai 7 tháng tuổi ra trước nhà. Người đàn ông này sau đó tự tẩm xăng vào người, châm lửa đốt.Gia đình phát hiện đã dập lửa, đưa hai người đến bệnh viện. Tuy nhiên, ông Đ. sau đó đã tử vong do bỏng quá nặng phần đầu, tay và chân. Cháy lớn Công ty thiết bị xây dựng ở Bình Dương. Đầu giờ chiều 2/1, công ty Thiên Thành Tâm chuyên buôn bán vật liệu, thiết bị xây dựng trên đường Nguyễn Văn Thành thuộc phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương xảy ra vụ cháy. Ngọn lửa bất ngờ bùng phát bên trong nhà xưởng rộng khoảng 1.000 m2. Do bên trong chứa nhiều chất nhựa dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát lan rộng, tạo thành cột khói đen cao. Lực lượng chữa cháy phải chia thành nhiều hướng để ngăn đám cháy lan rộng. Ảnh: Tiền Phong >>> Mời độc giả xem thêm video Khởi tố 5 đối tượng tổ chức người nhập cảnh trái phép liên quan tới BN1440. Nguồn: ANTV

