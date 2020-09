Tin nóng ngày 14/9: Bắt đối tượng giết người vì tình

1. Bắt đối tượng giết người vì tình sau hơn 90 giờ gây án: Chiều 14/9, Công an tỉnh Sơn La cho biết vừa bắt giữ Phàng A Nổ (tên gọi khác là Nủ, sinh năm 1989) trú tại bản Suối Vạch, xã Kim Bon, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La về hành vi giết người sau hơn 90 giờ gây án. Rạng sáng 10/9, Đặng Thái S. (sinh năm 1989, trú tại xã Kim Bon, huyện Phù Yên) và Nổ nảy sinh mâu thuẫn do cùng thích một người con gái tại tỉnh Thanh Hóa, do bức xúc nên Nổ đã dùng gậy vụt liên tiếp vào đầu của S. làm S. tử vong, sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường. 2. Đâm chết người vì mâu thuẫn mượn tiền đánh bạc: Ngày 14/9, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ Nguyễn Duy Phương (32 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) để điều tra về hành vi giết người. Tối 13/9, Huỳnh Thanh Tú (28 tuổi ngụ phường An Hòa, TP Biên Hòa) cùng Nguyễn Duy Phương và ông Lê Văn Tính (bố vợ Phương) đánh bài ăn tiền. Tuy nhiên Tú đến nhà Phương để cãi nhau tiếp vì bênh bố vợ. Tại đây, Phương dùng dao bấm đâm một nhát khiến Tú tử vong. 3. Thanh Hóa miễn nhiệm phó chủ tịch huyện đánh bạc tại trụ sở: Ngày 14/9, theo tin từ UBND tỉnh Thanh Hóa, ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Văn Long. Ông Nguyễn Văn Long bị miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) vì tổ chức đánh bạc trong phòng làm việc. 4. Nam thanh niên tử vong ở sân bệnh viện cùng lá thư tuyệt mệnh: Sáng sớm ngày 14/9, trong khuôn viên Bệnh viện Đa khoa II Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, bảo vệ bệnh viện phát hiện thi thể 1 thanh niên tử vong, bên cạnh có 2 con dao Thái lan. Tại đây, công an phát hiện bụng của nạn nhân có 3 vết đâm. Tờ giấy ở cạnh đó ghi nội dung nạn nhân tự sát. Thi thể nạn nhân tên Nguyễn Thành Thái (25 tuổi, ngụ phường 1, TP Bảo Lộc). 5. Bắt khẩn cấp 2 đối tượng dùng súng tự chế cưỡng đoạt tài sản: Ngày 14/9, Công an huyện Mang Yang (Gia Lai) đã bắt quả tang 2 đối tượng sử dụng súng tự chế để uy hiếp, cướp tài sản của các tài xế xe tải tại thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang xảy ra vào đêm 13/9. Hai đối tượng được xác định là Ma Trung Hậu (SN 1995, trú thị trấn Kon Dỡng, huyện Mang Yang) và Đỗ Duy Hải (SN 1993, trú huyện Chư Prông, Gia Lai). 6. Ba thanh niên cho vay với lãi suất "trên trời": Ngày 14/9, thông tin từ Công an thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cho biết, đã thực hiện lệnh bắt giữ khẩn cấp ba đối tượng gồm: Nguyễn Văn Thiệu (28 tuổi), Nguyễn Minh Hiếu (19 tuổi), cùng ngụ huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam và Đỗ Duy Bẩy (25 tuổi, ngụ huyện Phú Thiên, tỉnh Gia Lai), để điều tra, làm rõ đường dây tổ chức hoạt động cho vay nặng lãi với số tiền hàng chục tỷ đồng. 7. Cháy bảng quảng cáo lan sang ngân hàng và cửa hàng nệm: Ngày 14/9, Công an quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hồ Chí Minh điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại đường Nguyễn Oanh, phường 7, quận Gò Vấp khiến một phòng giao dịch của ngân hàng bị hư hỏng nặng cùng một cửa hàng nệm xảy ra vào khoảng 2h sáng cùng ngày. May mắn không có thiệt hại về người. >>> Xem thêm video: Cửa hàng bán hoa vải cháy dữ dội giữa trưa nắng. Nguồn: VTC 1.

