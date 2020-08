Tin nóng ngày 14/8: Ông Đinh La Thăng tiếp tục bị Bộ Công an khởi tố

Ông Đinh La Thăng bị khởi tố thêm tội vì liên quan dự án cao tốc Trung Lương: Ngày 14/8, Cơ quan CSĐT – Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam ông Đinh La Thăng, nguyên Bộ trưởng Bộ GTVT cùng 3 bị can về tội "Vi phạm quy định về sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí", theo Điều 219 Bộ luật Hình sự 2015. Cách ly 36 cán bộ phường ở Đà Nẵng: Ngày 14/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng cung cấp thông tin dịch tễ của 14 bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 mà Bộ Y tế công bố 2 hôm trước. Trong số này có bệnh nhân 897 tên N.V.S. (35 tuổi, cán bộ UBND phường Hòa An, quận Cẩm Lệ). Theo đó, 36 cán bộ, công chức của phường Hòa An được đưa đi cách ly tập trung sau khi tiếp xúc gần với bệnh nhân 897. Tạm giam nguyên Thứ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Hồng Trường: Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết, đã ra quyết định khởi tố, tạm giam đối với Nguyễn Hồng Trường, nguyên Thứ trưởng Giao thông vận tải cùng một số đồng phạm. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra triệt để, mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho Nhà nước. Truy nã giám đốc công ty Chính Thảo buôn lậu gần 6 tỷ đồng: Ngày 13/8, Cơ quan CSĐT - Công an TP HCM cho biết đã ra Quyết định truy nã đối với ông Đoàn Thanh Hải (SN 1960, Giám đốc Công ty Chính Thảo, trụ sở tại quận Bình Thạnh, TP HCM) về tội “Buôn lậu”. Qua điều tra, Công ty Chính Thảo đã nhiều lần nhập khẩu hàng hóa nhưng khai báo gian lận trong khi làm thủ tục hải quan để chiếm đoạt tiền thuế của nhà nước. Trúc Nhi - Diệu Nhi hiện đang có quá trình hồi phục khá tích cực: Sau phẫu thuật, quá trình hồi phục của hai bé Trúc Nhi và Diệu Nhi được đánh giá là có những tiến triển khả quan. Song Nhi đã cai được máy thở, không sốt và hợp tác tốt vật lý trị liệu. Tầng sinh môn và các vết thương ở phần bụng đã khô ráo. Các bé dung nạp tốt lượng sữa, tiêu hoá ổn định. Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ngoài thửa ruộng ở Thái Bình không qua khỏi: Ngày 14/8, Bệnh viện Nhi Thái Bình thông tin, sau 20 ngày kiên cường chiến đấu với bệnh tật, mặc dù đã được các y bác sỹ bệnh viện Nhi Thái Bình tận tình chăm sóc và cứu chữa, bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ngoài thửa ruộng trong cái nóng gần 40 độ C đã qua đời. Người phụ nữ bị hai đối tượng khống chế hiếp dâm: Ngày 14/8, một lãnh đạo UBND xã Phì Nhừ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên cho biết, trưa 13/8, người phụ nữ tên L.T.M (SN 1997, trú xã Phì Nhừ) đến Công an xã trình báo việc bị hai đối tượng đột nhập vào nhà hiếp dâm. Quá trình điều tra, Công an huyện Điện Biên Đông đã triệu tập hai nghi can Hờ A Chầu (SN 1998) và Hờ A Lái (SN 1998, cùng trú xã Phì Nhừ).

