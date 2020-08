Tin nóng ngày 8/8: Đường "Nhuệ" sắp hầu tòa vì đánh người trong trụ sở công an

Đường 'Nhuệ' sắp hầu tòa vì bị tố đánh người trong trụ sở công an: TAND TP Thái Bình (tỉnh Thái Bình) dự kiến đưa Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ", 49 tuổi) ra xét xử sơ thẩm vào ngày 18/8, về tội Cố ý gây thương tích. Trước đó, bà Đinh Thị Lý (56 tuổi, trú TP Thái Bình) tố cáo Nguyễn Xuân Đường hành hung mẹ con bà ngay trụ sở Công an phường Trần Lãm vào ngày 18/11/2014. Nổ súng trong đêm, 2 người hàng xóm tử vong: Vào khoảng 22h30 tối ngày 7/8, tại khu 4 phường Đại Yên (thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) đã xảy ra vụ bắn nhau dẫn tới 2 người tử vong tại chỗ. Vào thời điểm trên, người dân sống gần hiện trường vụ án nghe tiếng súng nổ. Khi chạy ra đã thấy 2 nạn nhân nằm bất động. Hai nạn nhân được xác định là Hoàng Đại Long (SN 1973) và Đặng Ngọc Vượng cùng trú tại khu 4, phường Đại Yên, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh. Vợ chồng Phú Lê thừa nhận liên quan vụ đánh đập 2 phụ nữ lớn tuổi: Ngày 8/8, Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an cho biết đã tạm giữ Lê Văn Phú (tức Phú Lê, 40 tuổi, ở Hà Nội) và vợ là Lã Thúy Kiều (35 tuổi, quê Hà Nam) để làm rõ hành vi "Cố ý gây thương tích". Vợ chồng Phú Lê đã thừa nhận có liên quan đến vụ hành hung 2 phụ nữ ở huyện Đan Phượng (Hà Nội). Gần 20 người tụ tập sử dụng ma túy tại phòng hát karaoke: Vào khoảng 23h ngày 7/8, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh An Giang phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra hành chính quán karaoke Kinh trên đường Lê Văn Nhung, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên (An Giang), phát hiện có 12 khách với độ tuổi từ 16 đến 37 nghi vấn đang sử dụng trái phép chất ma túy. Kết quả kiểm tra cho thấy 12 khách và 6 nhân viên của quán dương tính với chất ma túy. Hai kẻ nghiện giả danh công an để 'phạt nóng' con nghiện khác: Trước đó, ngày 4/8, nhận được tin báo của người dân xã Cam Đường về việc có một số đối tượng nghi giả danh công an để chiếm đoạt tài sản, Công an thành phố Lào Cai phối hợp với công an địa bàn đã nhanh chóng điều tra, xác minh được danh tính 2 đối tượng gồm Nguyễn Đức Anh (SN 1995, trú tại tổ 2, phường Cốc Lếu) và Lê Minh Cường (SN 1990, trú tại tổ 6, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai), cả 2 đều nghiện ma túy. Cách ly 2 người nhập cảnh trái phép về Đắk Lắk: Ngày 8/8, lãnh đạo Đồn Biên phòng Ea H’leo (Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk) xác nhận, tổ tuần tra tối 7/8 phát hiện 2 công dân là NVD (trú thôn 19, xã Ea Lê, huyện Ea Súp) và TVT (trú thôn 22, xã Ea Rốk, huyện Ea Súp) đang có hành vi nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam qua hệ thống đường mòn ở khu vực biên giới. Qua kiểm tra, hai người này không có bất cứ loại giấy tờ hợp pháp nào được cơ quan chức năng hai quốc gia cho phép nhập cảnh vào Việt Nam. Người đàn ông bị phạt 2 triệu vì đang cách ly vẫn bỏ đi chơi: Ngày 8/8, ông Phạm Quang Thuyên, Chủ tịch UBND xã Thăng Long (huyện Nông Cống, Thanh Hóa), cho biết đã xử phạt hành chính 2 triệu đồng đối với ông Kim Xuân Độ (38 tuổi, quê xã Thăng Long, trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng) vì không thực hiện cách ly y tế đúng quy định. Video: Điểm mặt những giang hồ ảo

