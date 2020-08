Tin nóng ngày 9/8: Giải cứu nữ tiếp viên karaoke bị bắt cóc giữa đường

1. Giải cứu nữ tiếp viên karaoke bị bắt cóc giữa đường: Công an TP Long Xuyên (Long An) tạm giữ hình sự nhóm 6 người về hành vi bắt giữ người trái pháp luật. Tháng 3, H.T.N. (24 tuổi) đến làm tiếp viên tại quán karaoke Quỳnh Hương ở Tây Ninh. N. mượn của Phạm Thị Hồng Cẩm (37 tuổi, ngụ thị xã Trảng Bàng) 95 triệu đồng, sau đó trả 29 triệu và xin nghỉ, không trả số còn lại. Nhóm của Cẩm đã tìm đến nhà “bắt cóc” mang về quán karaoke. 2. Phú Lê thú nhận sai đàn em truy tìm Đào Chile: Cục Cảnh sát hình sự cho biết Phú Lê được xác định là chủ mưu vụ hành hung. Tại cơ quan công an, Phú Lê khai bị chị Trần Thị Đào (còn gọi là Đào Chile) thách thức nên sai đàn em truy tìm người phụ nữ này ở khu vực huyện Đông Anh sau đó đến nhà Đào ở huyện Đan Phượng (Hà Nội). Tại đây, cả hai bịt mặt, đeo khẩu trang rồi tìm đánh mẹ của chị Đào theo chỉ đạo của Phú Lê. 3. Khách tắm tiên cùng khách để lấy tiền boa: Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa kiểm tra đột xuất 3 cơ sở massage trên địa bàn TP Long Khánh là Tố Nhi, My My Ngọc và Đại Hồng Đăng phát hiện nhiều nữ nhân viên đang “tắm tiên” với khách. Nữ nhân viên cùng khách đang massage theo kiểu "tắm tiên", cả trên người nhân viên nữ lẫn khách nam đều không một mảnh vải che thân và có biểu hiện khiêu dâm. 4. Thay 178 giám thị liên quan COVID-19: Sáng nay, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị, xác nhận tỉnh này vừa thay khẩn cấp 178 giám thị coi thi và 58 cán bộ phục vụ thi tại các điểm thi vì những người này có liên quan đến 2 ca dương tính với COVID-19 vừa phát hiện trên địa bàn. 2 ca này được phát hiện trước khi kỳ thi chính thức bắt đầu 2 ngày nên việc thay thế được thực hiện trước buổi thi đầu tiên hơn 10 giờ đồng hồ. 5. Trục xuất người Trung Quốc nhập cảnh trái phép: Công an tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với Công an tỉnh Lạng Sơn đã bàn giao nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép tại Quảng Nam cho lực lượng Bộ đội Biên phòng để tiến hành các thủ tục trục xuất. Nhóm này trục xuất sau khi hết hạn cách ly 14 ngày, các mẫu xét nghiệm đều âm tính. Đồng thời, đơn vị này khởi tố và bắt giam thêm các đối tượng đưa người nhập cảnh trái phép. 6. Người đàn ông tử vong trong nhà nghỉ: Theo chủ nhà nghỉ tại thị trấn An Châu (Bắc Giang), khi kiểm tra phòng nghỉ ngửi thấy mùi hôi từ một phòng nghỉ khóa trái cửa nên báo cảnh sát. Cảnh sát phá cửa vào trong và phát hiện ông Đỗ Văn Vương (52 tuổi, người Quảng Ninh) tử vong trên giường, người vẫn mặc quần áo. Người này thuê phòng suốt 4 ngày không, gọi không trả lời. 7. Nữ hiệu trưởng giả hồ sơ vay 6 tỷ đồng: VKSND tỉnh Phú Yên vừa truy tố Nguyễn Thị Lệ Hiền, Hiệu trưởng Trường Mầm non Xuân Thọ 2 (thị xã Sông Cầu, Phú Yên). Năm 2010-2015, Hiền giả hồ sơ nhờ 39 người đứng tên giả làm giáo viên trong trường để vay 6,57 tỷ đồng. Hiền trả công cho 24 người tổng cộng 546,3 triệu đồng. Hai người được nhờ đứng tên sau khi vay mỗi người 150 triệu đồng đã không đưa lại cho Hiền mà chiếm đoạt. 8. Bắt băng nhóm Hải Phòng cho vay nặng lãi, cướp tài sản ở TP.HCM: Công an Q.3 (TP.HCM) tạm giữ các nghi phạm trong băng nhóm người Hải Phòng ‘hành nghề’ cho vay nặng lãi, cướp tài sản ở trung tâm TP.HCM. Đây là băng nhóm chuyên hoạt động cho vay nặng lãi, với mức lãi suất hơn 20%/ tháng. Các thành viên trong nhóm là dân “anh chị” ở Hải Phòng. Để “quảng cáo” cho vay, nhóm này thường dán tờ rơi ở cột điện, tường nhà dân... 9. Nhóm thanh niên 16 tuổi vác hung khí đi trả thù: Khoảng 1h45 phút, Cảnh sát 113 (TP.Đà Nẵng) truy đuổi và bắt được Trần Hữu Hoàng Khoa (16 tuổi, ngụ P.Hải Châu 2, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) đang cùng nhóm bạn đi 15 xe máy mang theo hung khí. Công an giữ 2 cây đao dài 70 cm, 1 cây kiếm Nhật dài 120 cm, 1 bình xịt hơi cay. Khoa khai, nhóm Khoa bị một nhóm thanh thiếu niên ở Q.Liên Chiểu phục kích, nên Khoa về lấy hung khí, kéo thêm đồng bọn đi trả thù.

