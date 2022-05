Tin nóng 5/5: Bắt giữ con riêng của bạn gái để ép buộc sống chung

Bắt giữ con riêng của bạn gái để ép buộc sống chung: Trương Văn Minh (SN 1989, trú TP Phổ Yên, Thái Nguyên) có quan hệ tình cảm với chị N.T.T. (SN 1989, ở Cao Bằng), do 2 bên xảy ra mâu thuẫn nên Minh đã bế con riêng của chị T. từ Cao Bằng sang Thái Nguyên để ép chị T. về chung sống với mình. Ngày 5/5, Công an huyện Nguyên Bình đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Minh. Bị chê lười làm việc, dùng dao đâm chết bạn nhậu: Trong quá trình nhậu tại quán bia Hưng Liên ở phường Phúc Thắng (TP Phúc Yên, Vĩnh Phúc), giữa anh N.V.C. (SN 1988) và Nguyễn Quang Trung (SN 1981, đều ở Hà Nội) xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau do anh C. nói Trung lười làm việc. Trung đã lấy dao đâm anh C. tử vong. Ngày 5/5, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết vừa khởi tố, bắt tạm giam Trung. (Ảnh minh họa) Nữ công nhân để lại xe máy rồi nhảy xuống sông: Sáng 5/5, một cô gái khoảng 20 tuổi quê tỉnh Bình Thuận đã di chuyển lên giữa cầu (thuộc phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) người này dừng xe, để lại điện thoại rồi nhảy xuống sông Đồng Nai. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục công tác tìm kiếm nạn nhân. Tài xế container tử vong bất thường trong phòng trọ: Chiều 4/5, ông M.V.H. (35 tuổi, ở Đồng Nai) cùng một số người bạn đi dự tiệc ở huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Đến tối, ông H. trở về phòng trọ gần đó để ngủ. Sáng hôm sau, không thấy ông H. thức dậy khởi động xe để chuẩn bị chở hàng, bạn cùng nghề chạy sang kêu cửa thì phát hiện tài xế này đã tử vong. Nam thanh niên trộm hàng loạt xe máy ở phòng trọ: Lợi dụng sơ hở của các công nhân, Nghiêm Văn Quang (SN 1999, ở huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) cùng đồng bọn lẻn vào nhà trọ thuộc huyện Yên Dũng rồi dùng Vam phá khóa để trộm nhiều xe máy. Ngày 5/5, Công an huyện Yên Dũng cho biết đang tạm giữ hình sự Quang để điều tra. Cụ bà 72 tuổi lừa đảo 19 tỷ đồng: Ngày 5/5, Công an tỉnh Gia Lai đã phát đi thông báo truy tìm người bị đối tượng Dương Thị Thanh (72 tuổi, trú huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa) lừa đảo, chiếm đoạt tiền. Từ tháng 6 đến tháng 11/2021, bà Thanh (lúc này tạm trú tại Đak Đoa, Gia Lai) đã thông tin cần tiền đáo hạn ngân hàng để vay mượn tiền của nhiều người. Sau khi mượn số tiền gần 19 tỷ đồng, bà Thanh rời khỏi nơi cư trú. Tạm giữ tài xế taxi cướp tài sản của du khách nước ngoài: Ngày 5/5, Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết đã phối hợp với Công an phường Hàng Bông làm rõ đối tượng lái xe taxi cướp tài sản của hai nữ du khách, thu giữ hai điện thoại. Đối tượng đang bị tạm giữ để phục vụ điều tra. Danh tính của đối tượng chưa được công bố. Đi chơi lễ hội, 2 đối tượng 'tiện thể' trộm xe máy: Lương Tuấn Anh (SN 1998, trú Chiêm Hóa, Tuyên Quang) sang Bắc Giang để rủ Hoàng Quang Thắng (SN 1977, ở Lạng Sơn) lên TP Tuyên Quang xem Lễ hội Khinh khí cầu. Trong lúc đi xem hội, 2 đối tượng tiện thể trộm cắp xe máy của người dân để bán lấy tiền tiêu xài. Xe máy va chạm ô tô tải, 3 mẹ con tử vong tại chỗ: Khoảng 14h ngày 5/5, tại thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, Hà Nội, 3 mẹ con đi trên xe máy đã xảy ra va chạm với xe tải mang BKS 29H 118.... Hậu quả khiến 3 mẹ con tử vong tại chỗ. Danh tính các nạn nhân được xác định gồm chị Phùng Thị Thu H. và 2 con là Phùng Đăng K. và Phùng Quang K. (trú tại huyện Ba Vì, Hà Nội). >>> Xem thêm video: Lời khai rợn người của kẻ ngáo đá chém chết 5 người ở Thái Nguyên. (Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp).

