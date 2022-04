Tin nóng 2/4: Khoe chồng là "Đại tá Quân khu V"... để lừa 20 triệu USD

Trộm 16 điện thoại đem bán lấy tiền chơi game: Công an TP. Long Khánh (Đồng Nai) cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Lương Công Duy (SN 1991, ngụ xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Duy lấy trộm 16 chiếc điện thoại, 1 chiếc laptop cùng nhiều vật dụng khác tổng giá trị khoảng 70 triệu đồng rồi đem bán để chơi game bắn cá. Hứa giúp vay 20 triệu USD để lừa tiền "bôi trơn": Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với bà Nguyễn Thị Phương Lan (SN 1967, trú phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Nhằm lấy lòng tin, bà Lan khoe chồng mình là "Đại tá ở Quân khu V" và có quan hệ rộng, có thể giúp vay vốn với lãi suất ưu đãi. Tính từ tháng 5/2017 đến 3/2019, bà Lan đã lừa nạn nhân tổng số tiền 2,2 tỷ đồng. Bắt băng nhóm tín dụng đen, ném mắm tôm vào nhà con nợ: Công an Nghệ An đã triệt phá thành công chuyên án chuyên tổ chức cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, tạm giữ hình sự 4 đối tượng. Nhóm đối tượng cho hàng trăm người vay tiền với lãi suất 'cắt cổ', sau đó, dùng mắm tôm ném vào nhà hoặc đánh đập con nợ để đòi tiền. Bước đầu, cơ quan Công an xác định băng nhóm này đã thu lợi bất chính gần 10 tỷ đồng. Giải cứu một phụ nữ bị kẹt bàn tay vào máy xay thịt: Trong lúc vận hành máy để xay nhuyễn thịt heo, chị T.T.L (SN 1994), ngụ thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) đã bất cẩn, để các ngón bàn tay phải cuốn kẹt vào máy, không thể rút ra được nữa. May mắn đã được lực lượng công an ứng cứu. Đường dây làm giả giấy phép lái xe, thu lợi 20 tỷ đồng: Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) cho biết đang tạm giữ 31 đối tượng để điều tra về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức. Cơ quan chức năng thu giữ gần 400 bộ hồ sơ giấy phép lái xe ô tô, xe máy gồm các loại giấy tờ như: giấy khám sức khỏe, kết quả thi sát hạch…Bước đầu, cơ quan điều tra xác định có 5 ổ nhóm làm giả giấy tờ xe và tạm giữ 31 đối tượng về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức. Sẽ xử lý nghiêm người phát tán "thư tuyệt mệnh" và clip nam sinh nhảy từ tầng 28: Công an quận Hà Đông (Hà Nội) sẽ xử lý nghiêm cá nhân nào đã thực hiện việc phát tán đoạn clip ghi lại khoảnh khắc nam sinh lớp 10 trèo qua lan can ban công nhảy từ tầng 28 chung cư ở Hà Nội cùng nội dung “thư tuyệt mệnh” của nạn nhân. Đầu thú sau 22 năm trốn truy nã: Công an huyện Đại Lộc (Quảng Nam) xác nhận, đối tượng Tăng Tấn Công (SN 1975, trú xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc) đã đến cơ quan Công an đầu thú sau 22 năm trốn truy nã. Theo hồ sơ vụ án, cuối năm 1999, Công và ông Cao Viết C. xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Sau khi bị ông C. dùng dao nhọn đâm một nhát gây thương tích, Công lấy con dao thái chuối quay lại chém một nhát vào chân phải ông C. Do không được đưa đi cấp cứu kịp thời, ông C. đã tử vong sau đó. Bố rủ con đi buôn ma túy kiếm lời: Công an tỉnh Lai Châu bắt quả tang Vừ A Thinh (SN 1967) và Vừ A Phà (SN 2001, con trai Thinh) cùng trú tại bản Sắp Ngụa, xã Phúc Than, huyện Than Uyên đang mua bán trái phép ma túy. Tang vật thu giữ gồm 2 bánh heroin có trọng lượng 720 gam, 1,7 kg nhựa thuốc phiện, 01 cân tiểu ly và một xe máy. Cháy nhà trên phố Bát Đàn, một người tử vong: Đám cháy xảy ra tại nhà dân số 43 phố Bát Đàn (Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội). Quá trình chữa cháy, lực lượng chữa cháy đã hướng dẫn và cứu 6 người mắc kẹt ở hộ dân bên cạnh ra ngoài an toàn. Tuy nhiên, một người phụ nữ khác (khoảng 40 tuổi) ở cùng họ đã tử vong. Truy tố đối tượng cầm đầu đường dây buôn lậu xăng dầu trên 2.000 tỷ đồng: Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố đối với Luyện Xuân Tràng, sinh năm 1973, trú tỉnh Hưng Yên về tội “Buôn lậu” cùng 8 bị can khác cùng về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Trộm 16 điện thoại đem bán lấy tiền chơi game: Công an TP. Long Khánh (Đồng Nai) cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Lương Công Duy (SN 1991, ngụ xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Duy lấy trộm 16 chiếc điện thoại, 1 chiếc laptop cùng nhiều vật dụng khác tổng giá trị khoảng 70 triệu đồng rồi đem bán để chơi game bắn cá. Hứa giúp vay 20 triệu USD để lừa tiền "bôi trơn": Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với bà Nguyễn Thị Phương Lan (SN 1967, trú phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Nhằm lấy lòng tin, bà Lan khoe chồng mình là "Đại tá ở Quân khu V" và có quan hệ rộng, có thể giúp vay vốn với lãi suất ưu đãi. Tính từ tháng 5/2017 đến 3/2019, bà Lan đã lừa nạn nhân tổng số tiền 2,2 tỷ đồng. Bắt băng nhóm tín dụng đen, ném mắm tôm vào nhà con nợ: Công an Nghệ An đã t riệt phá thành công chuyên án chuyên tổ chức cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, tạm giữ hình sự 4 đối tượng. Nhóm đối tượng cho hàng trăm người vay tiền với lãi suất 'cắt cổ', sau đó, dùng mắm tôm ném vào nhà hoặc đánh đập con nợ để đòi tiền. Bước đầu, cơ quan Công an xác định băng nhóm này đã thu lợi bất chính gần 10 tỷ đồng. Giải cứu một phụ nữ bị kẹt bàn tay vào máy xay thịt: Trong lúc vận hành máy để xay nhuyễn thịt heo, chị T.T.L (SN 1994), ngụ thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) đã bất cẩn, để các ngón bàn tay phải cuốn kẹt vào máy, không thể rút ra được nữa. May mắn đã được lực lượng công an ứng cứu. Đường dây làm giả giấy phép lái xe, thu lợi 20 tỷ đồng: Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) cho biết đang tạm giữ 31 đối tượng để điều tra về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức. Cơ quan chức năng thu giữ gần 400 bộ hồ sơ giấy phép lái xe ô tô, xe máy gồm các loại giấy tờ như: giấy khám sức khỏe, kết quả thi sát hạch…Bước đầu, cơ quan điều tra xác định có 5 ổ nhóm làm giả giấy tờ xe và tạm giữ 31 đối tượng về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức. Sẽ xử lý nghiêm người phát tán "thư tuyệt mệnh" và clip nam sinh nhảy từ tầng 28: Công an quận Hà Đông (Hà Nội) sẽ xử lý nghiêm cá nhân nào đã thực hiện việc phát tán đoạn clip ghi lại khoảnh khắc nam sinh lớp 10 trèo qua lan can ban công nhảy từ tầng 28 chung cư ở Hà Nội cùng nội dung “thư tuyệt mệnh” của nạn nhân. Đầu thú sau 22 năm trốn truy nã: Công an huyện Đại Lộc (Quảng Nam) xác nhận, đối tượng Tăng Tấn Công (SN 1975, trú xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc) đã đến cơ quan Công an đầu thú sau 22 năm trốn truy nã. Theo hồ sơ vụ án, cuối năm 1999, Công và ông Cao Viết C. xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Sau khi bị ông C. dùng dao nhọn đâm một nhát gây thương tích, Công lấy con dao thái chuối quay lại chém một nhát vào chân phải ông C. Do không được đưa đi cấp cứu kịp thời, ông C. đã tử vong sau đó. Bố rủ con đi buôn ma túy kiếm lời: Công an tỉnh Lai Châu bắt quả tang Vừ A Thinh (SN 1967) và Vừ A Phà (SN 2001, con trai Thinh) cùng trú tại bản Sắp Ngụa, xã Phúc Than, huyện Than Uyên đang mua bán trái phép ma túy. Tang vật thu giữ gồm 2 bánh heroin có trọng lượng 720 gam, 1,7 kg nhựa thuốc phiện, 01 cân tiểu ly và một xe máy. Cháy nhà trên phố Bát Đàn, một người tử vong: Đám c háy xảy ra tại nhà dân số 43 phố Bát Đàn (Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội). Quá trình chữa cháy, lực lượng chữa cháy đã hướng dẫn và cứu 6 người mắc kẹt ở hộ dân bên cạnh ra ngoài an toàn. Tuy nhiên, một người phụ nữ khác (khoảng 40 tuổi) ở cùng họ đã tử vong. Truy tố đối tượng cầm đầu đường dây buôn lậu xăng dầu trên 2.000 tỷ đồng: Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố đối với Luyện Xuân Tràng, sinh năm 1973, trú tỉnh Hưng Yên về tội “Buôn lậu” cùng 8 bị can khác cùng về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.