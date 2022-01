Tin nóng 3/1/2022: Truy đuổi 3km bắt đối tượng vận chuyển ma túy

Truy đuổi 3km bắt đối tượng vận chuyển ma túy: Trạm CSGT Tân Lạc (Phòng CSGT Công an tỉnh Hòa Bình) tổ chức truy đuổi 3km bắt giữ Lại Văn Quân (SN 1979, trú tại huyện Ba Vì, Hà Nội), Nguyễn Viết Minh (SN 1977) và Lê Đình Hòa (SN 1980). Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện Nguyễn Viết Minh có mang theo túi đeo trên người, trong túi có 1 bánh (nghi là heroin) và 10 gói nilon nhỏ (nghi là hồng phiến và ma túy tổng hợp). Bắt Tổng Giám đốc Cty CP Đầu tư công nghệ Đông Nam Á: Lợi dụng dịch bệnh COVID-19, Đỗ Văn Dũng – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư công nghệ Đông Nam Á ký kết với Công ty ND private capital (ND), trụ sở tại Mỹ. ợp đồng cung cấp 509.960 thùng găng tay y tế Nitrile không bột, nhãn hiệu Superieur số tiền 1.099.000 USD (tương đương khoảng 25 tỷ đồng). Tuy nhiên, Công ty Đông Nam Á không thực hiện, cũng không hoàn trả tiền. Mời bia và xin số điện thoại không được, quay ra hành hung 4 cô gái: Nhóm 4 cô gái vào quán ăn đón chào năm mới thì một số thanh niên bàn bên đang tổ chức sinh nhật qua mời bia và xin số điện thoại. Bị nhóm từ chối, nhóm thanh niên này nóng mặt buông lời tục tĩu và hành hung 4 cô gái. Bước đầu nhóm 7 người bị đưa về Công an TP Thủ Đức thừa nhận hành vi hành hung 4 cô gái. Công an TP test nhanh phát hiện 2 trong 7 người này dương tính với ma túy. Cả nhóm đã bị tạm giữ để điều tra. Khởi tố tài xế gây tai nạn khiến hơn 10 người thương vong: Công an thị xã An Nhơn (tỉnh Bình Định) khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Văn Thâu (SN 1985, xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn) về hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng. Trước đó, Thâu điều khiển xe ô tô tải gây ra vụ tai nạn làm 2 người chết và 16 người khác bị thương. Đáng chú ý, gia đình tài xế Thâu có trình sổ khám chữa bệnh tâm thần, theo dõi tại cộng đồng của người này. Phát hiện thi thể nữ sinh sau nhiều ngày mất tích: Người dân khi đi đánh cá trên sông ở khu vực cầu Chuối (thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống) đã phát hiện một thi thể nổi trên mặt nước. Sau khi khám nghiệm hiện trường, tử thi, cơ quan công an xác định danh tính nạn nhân là P.T.G. (20 tuổi, trú khu chợ Minh Thọ, thị trấn Nông Cống). P.T.G là sinh viên năm thứ 3 của một trường đại học tại Hà Nội. Khống chế 2 đám cháy: Khoảng 12h ngày 3/1, đám cháy bùng phát tại căn nhà nơi đặt cửa hàng điện tử trên đường Đê Bao 2-3, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh. Trước đó khoảng 9h cùng ngày, một đám cháy đã bùng phát tại lò bánh mì trên đường Hồ Văn Long (phường Tân Tạo, quận Bình Tân). Lượng lượng PCCC đã nhanh chóng khống chế ngọn lửa và dập tắt được 2 đám cháy này. May mắn không có thiệt hại về người. Khởi tố vụ án truy sát dã man 3 ngư dân trên biển: Công an huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) khởi tố vụ án hình sự Cố ý gây thương tích xảy ra tại khu vực biển Cồn Nam, xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, khiến 2 ngư dân bị thương nặng. Trước đó, một nhóm đối tượng đi trên 2 ca nô áp sát và xông lên thuyền dùng dao kiếm, gậy gộc gây thương tích, khiến nạn nhân sợ hãi phải nhảy xuống biển. Sau đó dùng kiếm chém liên tiếp vào hai nạn nhân khác trên bờ. 38 người tử vong do tai nạn giao thông trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch: Trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch, toàn quốc xảy ra 64 vụ tai nạn giao thông, làm chết 38 người, bị thương 35 người. Lực lượng chức năng đã xử lý hơn 19.000 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 22 tỷ đồng. Video: Phố "đèn đỏ" Cố Thổ nhộn nhịp giữa mùa dịch. Nguồn: Dân Việt.

