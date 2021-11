Tin nóng 29/11: Ngăn đồng nghiệp đánh nhau, người đàn ông bị đâm chết

Ngăn đồng nghiệp đánh nhau, người đàn ông bị đâm chết: Do bực tức vì bị can ngăn đánh nhau nên Lưu Văn Nam (SN 1989, trú huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) rút dao bầu đâm vào vùng bụng trái của anh Vũ Thành Trung (SN 1984, trú huyện An Lão, TP Hải Phòng) khiến nạn nhân tử vong. Ngày 29/11, Công an huyện An Lão, Hải Phòng cho biết đang điều tra, làm rõ. Dọa tung clip để tống tiền bạn gái cũ: Lê Văn Tiểu (31 tuổi, ở huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang) đã tạo tài khoản trên mạng và nhắn tin tống tiền người yêu cũ ở TP Mỹ Tho. Với thủ đoạn này, cuối năm 2020, Tiểu đã 2 lần yêu cầu bạn gái cũ chuyển 6 triệu đồng. Ngày 29/11, Công an TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Tiểu. Chạy ghe trên sông Sài Gòn, phát hiện thi thể người: Sáng 29/11, một người đàn ông đang đi ghe trên sông Sài Gòn (thuộc quận Bình Thạnh, TP.HCM) phát hiện vật thể lạ, kiểm tra thì tá hỏa khi thấy thi thể người. Bước đầu, nạn nhân được xác định là nam giới, khoảng 45-50 tuổi, mặc áo sơ mi caro ngắn tay, quần màu đen, cao khoảng 1,65 m, không có đặc điểm riêng. Trên người không có giấy tờ tùy thân. Hai nhóm hỗn chiến vì mâu thuẫn trên mạng, chém luôn bảo vệ khu phố: Xảy ra mâu thuẫn trên mạng, hai nhóm thiếu niên ở Bình Dương mang hung khí hẹn nhau để giải quyết tại TP Dĩ An, thấy bảo vệ dân phố can ngăn thì đuổi chém. Ngày 29/11, Công an TP Dĩ An cho biết đang tạm giữ hình sự 16 đối tượng, thu giữ nhiều hung khí để điều tra, làm rõ. Vờ xe hết xăng lừa lấy xe tay ga của cụ già: Nguyễn Thế Dương (27 tuổi, trú huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) thấy cụ ông L.Đ.H (67 tuổi, trú huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) đi xe tay ga còn mới nên đã lừa mượn xe đi mua xăng để chiếm đoạt. Ngày 29/11, Công an thị xã Hoàng Mai cho biết đang tạm giữ Dương để điều tra. Chém đứt lìa bàn tay đồng nghiệp: Xảy ra mâu thuẫn, Huỳnh Thái Sang (23 tuổi, ở TP HCM) đã đánh Phạm Duy Cường (38 tuổi, ở Bến Tre). Bực tức, Cường sang TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang tìm Sang và dùng dao chém đứt lìa bàn tay trái của nạn nhân. Được biết, Sang và Cường cùng làm việc tại một công ty ở Bến Tre. Ngày 29/11, Công an TP Mỹ Tho cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Cường. Triệt phá đường dây đánh bạc trăm tỷ đồng: Ngày 29/11, Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, vừa triệt phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc với số tiền được cho là lên đến hàng trăm tỷ đồng. Qua đó, Công an bắt 20 đối tượng, tang vật thu giữ trên 1,3 tỷ đồng, 26.400 USD, 50 điện thoại, máy tính bàn, laptop và nhiều tang vật liên quan. Va chạm với xe tải ben, 2 người tử vong tại chỗ: Khoảng 8h, ngày 29/11, tại khu vực ngã ba đường chuyên dùng vào mỏ đá Tân Cang (phường Phước Tân, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe tải ben với xe máy. Cú va chạm mạnh đã khiến người phụ nữ điều khiển xe máy (người này chở thêm đứa trẻ 11 tuổi) bị cuốn vào gầm xe ben dẫn đến tử vong. >>> Xem thêm video: Nhóm nữ sinh cấp 2 đánh bạn trước sự cổ vũ của bạn bè. Nguồn: Truyền Hình Long An.

