Tin nóng 23/9: Dùng súng tự chế bắn chết người trong quán cà phê

Dùng súng tự chế bắn chết người trong quán cà phê: Ngày 23/9, Công an huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long điều tra làm rõ vụ thanh niên dùng súng tự chế bắn chết người. Do có mâu thuẫn từ trước nên tối 21/9, Trần Quang Long (18 tuổi) mang theo súng tự chế cùng Hồ Khánh Băng (22 tuổi) đến xã Phú Quới, huyện Long Hồ đi tìm P. để trả thù. Không tìm được P. nên cả hai đi đến quán cà phê Trúc Hoa Viên thuộc ấp Phước Yên A, xã Phú Quới tìm TP. (16 tuổi, bạn P). Thấy TP., Long liền xông vào đánh và dùng súng tự chế bắn vào đầu nạn nhân khiến TP. tử vong. Trăn gấm dài 2m bò vào sảnh trường học ở TP HCM: Ngày 23/9, Chi cục Kiểm lâm TP HCM cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận một con trăn gấm cái, dài 2m, nặng 5kg từ nhân viên bảo vệ của Trường THPT Dương Văn Thì (phường Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức). Được biết vào sáng 22/9, nhân viên bảo vệ của trường THPT Dương Văn Thì phát hiện một con trăn đang quấn quanh một cây cảnh ở khu vực sảnh của trường nên đã gọi người hỗ trợ đến cùng bắt. Sau khi bắt được con trăn, ban Giám hiệu nhà trường đã liên hệ đến Chi cục Kiểm lâm TP HCM để bàn giao lại. Chi cục Kiểm lâm TP.HCM sau đó đã giao con trăn cho Trạm cứu hộ động vật hoang dã ở Củ Chi chăm sóc trước khi thả về tự nhiên. Khởi tố người đàn ông đâm chết người ở phố Láng Hạ và tài xế taxi: Ngày 23/9, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Văn Thức (SN 1993, trú tại xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình, Lạng Sơn) về hành vi Giết người và Bắt giữ người trái pháp luật; tạm giam 2 tháng đối với Lê Tùng Lâm (sinh năm 1995, trú tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) về hành vi Bắt giữ người trái pháp luật. Trước đó, tối ngày 15/9, vì mâu thuẫn tình cảm, Thức đã yêu cầu Lâm (tài xế taxi) bám theo và chặn đầu xe của anh N.T (SN 1995) và chị N.T.T (SN 1994). Sau đó Thức dùng dao bấm đâm gục anh N.T và cưỡng ép chị N.T.T lên xe taxi để đưa về Thái Nguyên. Anh N.T sau đó đã tử vong vì mất quá nhiều máu. Được biết, tài xế Lâm không hề bị Thức đe doạ ép phải thực hiện các hành vi trên. Chạy xe máy ngược chiều, đôi nam nữ tử vong: Rạng sáng 23/9, trên quốc lộ 14, đoạn qua xã Đoàn Kết, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, Vừ Mí Già (21 tuổi, ngụ tỉnh Hà Giang) chạy xe máy ngược chiều chở theo Ly Mí Và (21 tuổi, cùng quê với Già) tông trực diện vào ô tô tải biển số tỉnh Đắk Lắk do anh Hoàng Minh Đức (31 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk) cầm lái. Vụ va chạm khiến Vừ Mí Già và Ly Mí Và tử vong tại chỗ, xe máy hư hỏng nặng. Tìm thấy thi thể bé trai 12 tuổi mất tích khi chăn trâu ở Quảng Ngãi: Sáng 23/9, UBND xã Sơn Giang, huyện Sơn Hà (Quảng Ngãi), cho biết sau gần 3 ngày nỗ lực tìm kiếm, đến khoảng 7h10 cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể Đinh Minh H. (12 tuổi, trú thôn Làng Rê, xã Sơn Giang, huyện Sơn Hà) mất tích hôm 20/9. Thi thể H. được tìm thấy trong tình trạng bị vùi lấp ở gò đất ven sông Trà Khúc (thuộc khu vực xóm Gò Ngoài, thôn Làng Rê, xã Sơn Giang). Bước đầu cơ quan chức năng nhận định do những ngày qua tại địa bàn huyện Sơn Hà có mưa lớn, khiến gò đất bị sạt lở, vùi lấp H. Sau khi hoàn tất các thủ tục, gia đình đã đưa thi thể H. về nhà lo hậu sự. Thi thể người đàn ông áo sơ mi trắng trôi dạt trên sông: Chiếu tối 22/9, người dân địa phương đã phát hiện 1 thi thể nam giới trôi dạt trên sông Lam, đoạn qua địa phận phường Hưng Dũng, TP Vinh, tỉnh Nghệ An. Nhận được tin báo, đội cảnh sát PCCC-CNCH đã huy động 1 xe CNCH, 1 cano cùng 6 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, trục vớt thi thể nạn nhân lên bờ và bàn giao cho cơ quan chức năng. Nạn nhân là nam giới, cao khoảng 1,7 m; mặc quần bò, áo sơ mi trắng. Hiện, cơ quan chức năng đang khẩn trương xác định danh tính nạn nhân. Xe ben bốc cháy dữ dội trên quốc lộ 51, giao thông ùn tắc: Trưa ngày 23/9, xe tải mang biển số 50H-065.50 lưu thông trên QL51, hướng từ Vũng Tàu đi Đồng Nai. Khi đến khu vực xã Phước Bình (huyện Long Thành), chiếc xe này bất ngờ bốc cháy dữ dội, tài xế đã mở cửa chạy ra khỏi xe. Chứng kiến sự việc, một số người đã dùng bình chữa cháy mini ứng cứu bên ngoài, nhưng ngọn lửa vẫn bốc cháy ngùn ngụt. Đội Cảnh sát PCCC-CNCH Công an huyện Long Thành điều động 3 xe chuyên dụng cùng nhiều chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Khoảng 15 phút sau ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy đã khiến đoạn giao thông trên quốc lộ 51 bị ùn tắc kéo dài nhiều giờ từ xã Phước Bình về đến thị xã Phú Mỹ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Nguyên nhân vụ cháy xe đang được cơ quan chức năng làm rõ. >>> Xem thêm video: Lực lượng cứu hỏa triển khai dập lửa trên quốc lộ 51. Nguồn: Pháp luật online.

Dùng súng tự chế bắn chết người trong quán cà phê: Ngày 23/9, Công an huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long điều tra làm rõ vụ thanh niên dùng súng tự chế bắn chết người. Do có mâu thuẫn từ trước nên tối 21/9, Trần Quang Long (18 tuổi) mang theo súng tự chế cùng Hồ Khánh Băng (22 tuổi) đến xã Phú Quới, huyện Long Hồ đi tìm P. để trả thù. Không tìm được P. nên cả hai đi đến quán cà phê Trúc Hoa Viên thuộc ấp Phước Yên A, xã Phú Quới tìm TP. (16 tuổi, bạn P). Thấy TP., Long liền xông vào đánh và dùng súng tự chế bắn vào đầu nạn nhân khiến TP. tử vong. Trăn gấm dài 2m bò vào sảnh trường học ở TP HCM: Ngày 23/9, Chi cục Kiểm lâm TP HCM cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận một con trăn gấm cái, dài 2m, nặng 5kg từ nhân viên bảo vệ của Trường THPT Dương Văn Thì (phường Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức). Được biết vào sáng 22/9, nhân viên bảo vệ của trường THPT Dương Văn Thì phát hiện một con trăn đang quấn quanh một cây cảnh ở khu vực sảnh của trường nên đã gọi người hỗ trợ đến cùng bắt. Sau khi bắt được con trăn, ban Giám hiệu nhà trường đã liên hệ đến Chi cục Kiểm lâm TP HCM để bàn giao lại. Chi cục Kiểm lâm TP.HCM sau đó đã giao con trăn cho Trạm cứu hộ động vật hoang dã ở Củ Chi chăm sóc trước khi thả về tự nhiên. Khởi tố người đàn ông đâm chết người ở phố Láng Hạ và tài xế taxi: Ngày 23/9, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Văn Thức (SN 1993, trú tại xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình, Lạng Sơn) về hành vi Giết người và Bắt giữ người trái pháp luật; tạm giam 2 tháng đối với Lê Tùng Lâm (sinh năm 1995, trú tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) về hành vi Bắt giữ người trái pháp luật. Trước đó, tối ngày 15/9, vì mâu thuẫn tình cảm, Thức đã yêu cầu Lâm (tài xế taxi) bám theo và chặn đầu xe của anh N.T (SN 1995) và chị N.T.T (SN 1994). Sau đó Thức dùng dao bấm đâm gục anh N.T và cưỡng ép chị N.T.T lên xe taxi để đưa về Thái Nguyên. Anh N.T sau đó đã tử vong vì mất quá nhiều máu. Được biết, tài xế Lâm không hề bị Thức đe doạ ép phải thực hiện các hành vi trên. Chạy xe máy ngược chiều, đôi nam nữ tử vong: Rạng sáng 23/9, trên quốc lộ 14, đoạn qua xã Đoàn Kết, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, Vừ Mí Già (21 tuổi, ngụ tỉnh Hà Giang) chạy xe máy ngược chiều chở theo Ly Mí Và (21 tuổi, cùng quê với Già) tông trực diện vào ô tô tải biển số tỉnh Đắk Lắk do anh Hoàng Minh Đức (31 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk) cầm lái. Vụ va chạm khiến Vừ Mí Già và Ly Mí Và tử vong tại chỗ, xe máy hư hỏng nặng. Tìm thấy thi thể bé trai 12 tuổi mất tích khi chăn trâu ở Quảng Ngãi: Sáng 23/9, UBND xã Sơn Giang, huyện Sơn Hà (Quảng Ngãi), cho biết sau gần 3 ngày nỗ lực tìm kiếm, đến khoảng 7h10 cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể Đinh Minh H. (12 tuổi, trú thôn Làng Rê, xã Sơn Giang, huyện Sơn Hà) mất tích hôm 20/9. Thi thể H. được tìm thấy trong tình trạng bị vùi lấp ở gò đất ven sông Trà Khúc (thuộc khu vực xóm Gò Ngoài, thôn Làng Rê, xã Sơn Giang). Bước đầu cơ quan chức năng nhận định do những ngày qua tại địa bàn huyện Sơn Hà có mưa lớn, khiến gò đất bị sạt lở, vùi lấp H. Sau khi hoàn tất các thủ tục, gia đình đã đưa thi thể H. về nhà lo hậu sự. Thi thể người đàn ông áo sơ mi trắng trôi dạt trên sông: Chiếu tối 22/9, người dân địa phương đã phát hiện 1 thi thể nam giới trôi dạt trên sông Lam, đoạn qua địa phận phường Hưng Dũng, TP Vinh, tỉnh Nghệ An. Nhận được tin báo, đội cảnh sát PCCC-CNCH đã huy động 1 xe CNCH, 1 cano cùng 6 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, trục vớt thi thể nạn nhân lên bờ và bàn giao cho cơ quan chức năng. Nạn nhân là nam giới, cao khoảng 1,7 m; mặc quần bò, áo sơ mi trắng. Hiện, cơ quan chức năng đang khẩn trương xác định danh tính nạn nhân. Xe ben bốc cháy dữ dội trên quốc lộ 51, giao thông ùn tắc: Trưa ngày 23/9, xe tải mang biển số 50H-065.50 lưu thông trên QL51, hướng từ Vũng Tàu đi Đồng Nai. Khi đến khu vực xã Phước Bình (huyện Long Thành), chiếc xe này bất ngờ bốc cháy dữ dội, tài xế đã mở cửa chạy ra khỏi xe. Chứng kiến sự việc, một số người đã dùng bình chữa cháy mini ứng cứu bên ngoài, nhưng ngọn lửa vẫn bốc cháy ngùn ngụt. Đội Cảnh sát PCCC-CNCH Công an huyện Long Thành điều động 3 xe chuyên dụng cùng nhiều chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Khoảng 15 phút sau ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy đã khiến đoạn giao thông trên quốc lộ 51 bị ùn tắc kéo dài nhiều giờ từ xã Phước Bình về đến thị xã Phú Mỹ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Nguyên nhân vụ cháy xe đang được cơ quan chức năng làm rõ. >>> Xem thêm video: Lực lượng cứu hỏa triển khai dập lửa trên quốc lộ 51. Nguồn: Pháp luật online.