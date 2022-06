Tin nóng 24/6: Sát thủ mặc áo GrabBike đâm chết đại gia ở biệt thự

Sát thủ mặc áo GrabBike đâm chết đại gia ở biệt thự: Sáng 24/6, anh P.H.L. (37 tuổi) đang ở trong biệt thự tại khu phố 10, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP HCM thì nghe tiếng la hét thất thanh. Anh L. chạy xuống nhà thì phát hiện cha của mình là ông P.H.L. (58 tuổi) bị kẻ mặc áo GrabBike dùng dao đâm dẫn đến tử vong. Say rượu, cha dùng kéo đâm con trai thấu bụng: Do bực tức vì con trai (24 tuổi) không đi bón phân cho lúa, sẵn hơi men trong người, Phùng Văn Nguyên (50 tuổi, trú tại xã Krông Á, M’Đrắk, Đắk Lắk) đã dùng kéo đâm vào bụng con làm nạn nhân bị thủng ruột non và đại tràng. Ngày 24/6, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyên. Cắt cây ATM trong khu công nghiệp, lấy trót lọt gần 500 triệu đồng: Trương Văn Phước (29 tuổi, quê Bình Định) che kín mặt, dùng sơn đen xịt vào mắt camera để tránh bị nhận diện rồi phá cây ATM HDBank Long Hậu đặt tại KCN Long Hậu, huyện Cần Giuộc, Long An lấy gần 500 triệu đồng. Ngày 24/6, Công an huyện Cần Giuộc cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Phước. Thiếu nữ 17 tuổi bị hiếp dâm tập thể sau buổi liên hoan lớp: Sau khi liên hoan xong, nhận thấy L.N.A. (SN 2005, trú tại tỉnh Cao Bằng) đã say và không còn tỉnh táo, T.P.Q, N.L.B.P, T.A.N và T.A.S (đều SN 2005) đã nảy sinh ý định quan hệ tình dục với thiếu nữ nên đã đưa về nhà trọ của T.A.S. tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh để thực hiện hành vi quan hệ tình dục trái ý muốn đối với nạn nhân. Giận vợ, PGĐ lao xe vào công ty giày da khiến 4 người thương vong: Do mâu thuẫn với vợ, Phạm Văn Thanh (SN 1977, trú Tiên Lãng, Hải Phòng) đã lao xe vào cổng Công ty giày da Phúc Thuận (thôn Nhân Vực, xã Đoàn Lập) khiến 1 người chết, 3 người bị thương và tài sản bị hư hại. Được biết, Thanh là Phó Giám đốc một công ty ở huyện Tiên Lãng. Bé gái 5 tuổi nghi bị cha nuôi xâm hại: Qua camera an ninh, người thân phát hiện bé gái 5 tuổi bị cha nuôi là V.N.D. (43 tuổi, ở TP Quảng Ngãi) xâm hại tình dục nên đã trình báo cơ quan Công an. Được biết, bé gái nạn nhân được vợ chồng D. nhận nuôi từ năm 2017. Ngày 24/6, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đang điều tra, làm rõ. (Ảnh minh hoạ) Đột nhập bệnh viện trộm cắp điện thoại của người dân: Trần Ngọc Văn (SN 1990, trú huyện Yên Khánh, Ninh Bình) đã thực hiện 2 vụ trộm cắp 2 điện thoại di động của 2 người khác tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình. Trị giá tài sản khoảng 14 triệu đồng. Ngày 24/6, Công an TP Ninh Bình cho biết đang áp dụng các biện pháp tố tụng đối với Văn. 1 người tử vong trong phòng tắm trên ngực có vết thương: Sáng 24/6, ông Y. (53 tuổi, cán bộ xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp, Bình Phước) được vợ phát hiện tử vong trong nhà tắm. Theo lời kể của một người dân, trong phòng tắm nơi ông Y. tử vong có nhiều máu, trên ngực có vết thương. Tại đây, còn thấy một con dao thái lan cùng một bức thư viết tay . (Ảnh minh hoạ) >>> Xem thêm video: Bến Tre: Khởi tố vụ án 2 người phụ nữ bị sát hại ở chòi vịt. (Nguồn: Đài Tuyền Hình Đồng Tháp).

