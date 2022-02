Tin nóng 22/2: Danh tính kẻ dọa bắn Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi

Danh tính kẻ dọa bắn Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi: Ngày 22/2, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã xác định Lê Văn Quân (33 tuổi, trú xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) là kẻ dùng tài khoản Facebook thông tin với nội dung đe dọa, khủng bố lực lượng Công an và cá nhân Giám đốc Công an tỉnh này. Qua đó, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố, bắt tạm giam Quân. 9 học sinh ném đá làm vỡ kính tàu hỏa: Ngày 22/2, Công an huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình cho biết đang làm rõ vụ 9 học sinh có hành vi ném đá làm vỡ kính tàu hỏa SE7 khi tàu này đi qua địa bàn xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh. 9 học sinh này học ở Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Quảng Ninh và đã thừa nhận hành vi ném đá lên tàu hỏa. Bắt 2 tài xế xe ôm cướp tài sản của người nước ngoài: Sau khi người nước ngoài nhảy xuống xe ở quận 1, TP HCM, do không trả tiền nên Huỳnh Hữu Hiến (SN 1975, ngụ TP Thủ Đức) đuổi theo gọi đồng nghiệp là Nguyễn Thanh Liêm (SN 1971, ngụ quận 4) ra giúp. Sau đó, cả 2 khống chế anh này cướp Iphone 12 Pro của nạn nhân rồi tẩu thoát. Ngày 22/2, Công an TP HCM cho biết đang điều tra, làm rõ. Truy nã 2 bị can trốn khỏi trại tạm giam: Ngày 22/2, Công an huyện Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) cho biết, vừa ra quyết định truy nã 2 bị can là Nguyễn Văn Tiềm (30 tuổi, ở huyện Gio Linh) và Đoàn Trân (50 tuổi, trú huyện Hướng Hóa) liên quan đến một vụ án ma túy đã khoét tường và bỏ trốn khỏi trại tạm giam của đơn vị. (Tiềm bên trái, Trân bên phải) Dùng dao đâm bạn, cướp tài sản giữa đường: Nguyễn Đang Trường (SN 2001, trú huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp) rủ bạn là anh Nguyễn Thanh Sang (SN 1983, trú cùng huyện) từ TP Cao Lãnh đi TP HCM, tuy nhiên khi đang trên đường đi thì Trường bất ngờ dùng dao đâm người bạn, cướp tài sản rồi tẩu thoát. Ngày 22/2, Công an huyện Cao Lãnh cho biết vừa bắt tạm giam Trường để điều tra. Chủ nhà nghỉ môi giới cho nhiều cô gái bán dâm: Ngày 22/2, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết vừa phối hợp với Công an TP Rạch Giá kiểm tra nhà nghỉ Liên Hương ở phường Vĩnh Quang. Tại đây, có 3 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua, bán dâm. Các cô gái khai được chủ nhà nghỉ là Đặng Thị Thu Thủy (43 tuổi) gọi đến để bán dâm. Mỗi lượt vui vẻ, Thủy thu tiền môi giới của các cô gái 100.000 đồng. Cháy quán ăn, một người tử vong: Sáng 22/2, tại quán ăn Hà Thành, khối 3, thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu đã xảy ra vụ cháy khiến chị P.T.N. (SN 1989, trú ở xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu, chủ quán) tử vong. Ngoài ra, toàn bộ tài sản gồm xe máy và các vật dụng bị cháy rụi. Trưởng Công an xã ở Nghệ An đâm vào bờ tường tử vong trong đêm: Đêm 21/2, thượng úy Nguyễn Hữu Thái (31 tuổi, Trưởng Công an xã Cát Văn, huyện Thanh Chương, Nghệ An) trên đường chạy xe máy về nhà, không may đâm vào bờ tường của trại cá khiến nạn nhân tử vong. >>> Xem thêm video: Đặt mìn kèm thư dọa giết giám đốc trung tâm du lịch. Nguồn: ANTV.

