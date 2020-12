Tin nóng 19/12: Khởi tố nữ quái sát hại người phụ nữ đơn thân ở Bình Thuận

19 nam nữ 'bay lắc' trong quán karaoke. Ngày 19/12, Công an tỉnh An Giang cho biết, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an TP Long Xuyên vừa kiểm tra phát hiện, có nhóm đối tượng đang “bay lắc” tại quán Karaoke Gold Star. Cảnh sát thu giữ 2 bọc nylon chứa tinh thể màu trắng, 3 phần viên nén màu xanh, 2 dĩa có chứa chất bột màu trắng cùng nhiều tang vật liên quan. Tiến hành test nhanh 26 nam, nữ (có độ tuổi từ 17 đến 36). Kết quả cho thấy, có 19 đối tượng dương tính với chất ma túy. Người phụ nữ nửa đêm ôm con lên cầu Bãi Cháy định tự tử. Khoảng 2h10 ngày 18/12, tại cầu Bãi Cháy, tổ công tác thuộc đội CSGT số 2 đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông thì nhận được tin báo có 1 người phụ nữ bế theo cháu nhỏ có ý định nhảy cầu tự tử. Sau khi tiếp cận, tổ công tác đã động viên người phụ nữ từ bỏ ý định tự tử. Qua xác minh, người phụ nữ trên là chị L.H.Y trú tại phường Bãi Cháy, TP Hạ Long. Kẻ giết người sa lưới sau 23 năm trốn truy nã. Ngày 19/12, đội Cảnh sát truy nã, phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An đã dẫn giải đối tượng giết người Phạm Đức Bình (SN 1976, trú phường Quang Tiến, Thái Hòa, Nghệ An) sau 23 năm lẩn trốn về quy án. Trước đó, vào tháng 6/1998, Bình cùng nhóm đối tượng đã đánh tử vong ông Lê Văn L. và khiến một số người khác bị thương. Sau đó, công an đã bắt 3 đối tượng còn Bình bỏ trốn. Sau khi trốn, Bình đến khu vực giáp biên giới Campuchia tại huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh và đổi tên thành Phạm Đức Vinh và tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo. Đầu tháng 12/2020, Bình bị phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh tiến hành xác minh, bắt giữ. Khởi tố nữ quái sát hại người phụ nữ đơn thân ở Bình Thuận. Ngày 19/12, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Thuận đã khởi tố bị can Lê Thị Chanh (48 tuổi, ngụ thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế) về tội giết người và cướp tài sản với khung hình phạt cao nhất là tử hình. Chanh chính là hung thủ đã giết bà Nguyễn Thị Lan, 50 tuổi ở khu phố Song Thanh 1, thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong vào đêm 30/11 và cướp đi một số tài sản. Chanh bị các trinh sát đã bắt khi đối tượng đang lẩn trốn khách sạn Nam Phương Hoàng Hậu, khu Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh vào đêm ngày 12/12. Trâu điên quậy phá công ty, lực lượng chức năng phát loa tìm chủ. Sáng ngày 19/12, một con trâu không có người trông coi đột nhiên xông vào trong Công ty Vision Vina, thuộc khu phố An Thành, phường Thái Hòa, TX.Tân Uyên (Bình Dương) quậy phá. Sự việc bất ngờ khiến nhiều công nhân hoảng loạn, bỏ chạy. Con trâu gây náo loạn nhiều nơi, húc người và xe nâng hàng của công ty. Một số công nhân đã tìm cách khống chế và buộc chặt vào cột, sau đó con trâu đã chết. Chiều cùng ngày, UBND phường Thái Hòa đã phát loa thông báo chủ sở hữu con trâu “điên” này. Ổ cho vay nặng lãi núp bóng quán spa. Ngày 19/12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông đang tạm giữ hình sự Nguyễn Tuấn Hiệp (29 tuổi, ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), Nguyễn Việt Anh (25 tuổi, ở quận Hà Đông, Hà Nội), và Nguyễn Hoàng Hải (20 tuổi, ở Sơn Tây, Hà Nội). Đồng thời, công an tổ chức truy bắt Đoàn Việt Anh (20 tuổi, ở quận Hà Đông) và Doãn Văn Hào (28 tuổi, ở huyện Phú Xuyên, Hà Nội) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Núp bóng là quán spa ở quận Hà Đông để tránh bị công an phát hiện, các đối tượng hoạt động cho vay tiền với mức lãi suất lên đến 292%/năm. Quay lén "mây mưa" để tống tiền. Ngày 19/12, Công an TP Kon Tum (Kon Tum) đã bàn giao đối tượng Lê Đức Hùng (trú tỉnh Kon Tum) cho CATP Dĩ An (Bình Dương) để điều tra, làm rõ về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”. Hùng là người chủ mưu trong vụ cưỡng đoạt tài sản tại TP Dĩ An hiện đã bỏ trốn về TP Kon Tum. Hùng khai nhận đã vào thuê phòng và lắp 5 camera tại 4 khách sạn trên địa bàn tỉnh Bình Dương để quay lại cảnh các cặp đôi quan hệ tình dục rồi dùng nó để đe dọa, tống tiền các nạn nhân. Ảnh: CAĐN 3 nữ quái cầm đầu đường dây ma túy khủng. Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy, Công an Hà Nội đấu tranh triệt phá thành công đường dây mua bán vận chuyển ma túy từ tuyến biên giới Lào Cai – Trung Quốc đưa về địa bàn Thủ đô Hà Nội tiêu thụ. Đáng chú ý, điều hành hoạt động của đường dây tội phạm này là 3 nữ quái Lê Thị Ánh Nguyệt, SN 1972, Ngô Thị Kỳ Duyên, SN 1975 cùng trú tại phường Phúc Xá, quận Ba Đình và Đào Thị Hồng Xuyến, SN 1973 trú tại TP Lào Cai với những chiêu trò, thủ đoạn hết sức tinh vi. Rạng sáng 17/12 khi Xuyến từ Lào Cai về Hà Nội đem theo 2 bánh heroin để giao cho Nguyệt bị các trinh sát bắt quả tang. >>> Mời độc giả xem video 3 nữ quái cầm đầu đường dây ma túy khủng. Nguồn: ANTV

