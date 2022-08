Tin nóng 30/8: Nghi chập điện, ngôi nhà 2 gian bị thiêu rụi lúc sáng sớm

Nghi chập điện, ngôi nhà 2 gian bị thiêu rụi lúc sáng sớm: Khoản 7h30 ngày 30/8, người dân trong khối phát hiện ngọn lửa bốc lên từ ngôi nhà nhỏ của vợ chồng chị Hồ Thị Hoài ở khối 2A thị trấn Thanh Chương. Thời điểm trên, cả gia đình chị đều vắng nhà nên không có thiệt hại về người. Mặc dù được người dân tích cực chữa cháy, nhưng do phát hiện muộn, ngọn lửa đã thiêu rụi toàn bộ tài sản trong nhà. Phát hiện 200 kg thuốc bảo vệ thực vật không được phép sử dụng: Mới đây, Đội Quản lý thị trường số 3 trực thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh đại lý phân bón, thuốc bảo vệ thực vật Lý Xía, địa chỉ 222 và số 1, Tổ 9, xã Tân Phước, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp, phát hiện 200kg thuốc bảo vệ thực vật không có tên trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam. Quản lý thị trường đã tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật 2 tháng và buộc tiêu hủy thuốc trên. Bắt giữ siêu trộm chuyên đột nhập cửa hàng ở TP HCM: Ngày 30/8, Công an quận Bình Thạnh, TP HCM tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Trung Học (29 tuổi, quê Quảng Ngãi). Theo cảnh sát, Học là người gây ra hàng loạt vụ trộm tài sản tại các nhà thuốc, cửa hàng trên địa bàn quận Bình Thạnh trong thời gian qua. Bị can thường đột nhập từ mái nhà, dùng băng keo dán camera an ninh trước khi gây án. Học sau đó lục tủ, két sắt lấy tài sản có giá trị rồi tẩu thoát. Bắc Ninh: Nổ ống tháp xử lý khí, 34 người bị thương: Khoảng 9h10 ngày 30/8, đường ống tháp xử lý khí tại tầng 3 công ty TNHH Seojin Auto, địa chỉ Lô 5, khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn, phường Tân Hồng, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh bất ngờ phát nổ. Vụ nổ khiến nhiều cửa kính vỡ vụn, mảnh vỡ vương vãi khắp nơi, người hoảng loạn. Theo thống kê ban đầu, có 34 người bị thương, đã được cấp cứu, phần lớn bị bỏng ngoài da. Hiện sức khỏe của các nạn nhân tạm thời ổn định, không nguy kịch đến tính mạng. Trượt xuống hồ nước, bé trai 3 tuổi ở Quảng Bình tử vong thương tâm: Ngày 30/8, Chủ tịch UBND thị trấn Nông trường Việt Trung (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) - xác nhận sự việc trên và cho biết, nạn nhân là cháu Trần Bảo K. (SN 2019). Trước đó vào khoảng 17h ngày 29/8, trong lúc đi chơi cạnh hồ đập Cây Gạo, cháu K. không may bị trượt chân rơi xuống hồ. Sau khi phát hiện, người dân cùng chính quyền địa phương đã nhanh chóng vớt cháu lên bờ rồi tiến hành sơ cấp cứu nhưng cháu bé đã không qua khỏi.

>>> Mời độc giả xem thêm video Long An: Trộm chó dùng súng tự chế bắn chết chủ nhà:

