Tin nóng 16/8: Sợ không được đi học, bé gái nhắm mắt để dượng hiếp dâm

Sợ không được đi học, bé gái nhắm mắt để dượng hiếp dâm: Ngày 16/8, TAND TP HCM đã tuyên phạt 20 năm tù đối với Lê Minh Hào (39 tuổi, ngụ tại xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi) về tội “hiếp dâm người dưới 16 tuổi". Theo truy tố, vợ chồng Hào sống cùng cha mẹ vợ và gia đình anh H. ( anh trai của vợ Hào) tại huyện Củ Chi. Anh H. có con gái là cháu M. (SN 2004). Một đêm tháng 6/2016, khi cháu M. đang ngủ cùng bà nội và anh trai của M, Hào lẻn vào hiếp dâm cháu M.. Sau khi thỏa mãn thú tính, Hào dọa cháu không được kể cho ai biết, nếu không sẽ cho nghỉ học. Quá sợ hãi nên mỗi lần Hào đòi hỏi, bé gái lại phải nhắm mắt nghe theo suốt nhiều năm trời. Ngày 6/4/2019, khi Hào đang thực hiện hành vi đồi bại với cháu gái thì bị mẹ cháu M. phát hiện và trình báo với công an. Dùng mẹo dân gian chữa rắn độc cắn, người đàn ông tử vong: Nạn nhân là ông Dương Hoàng Đức (64 tuổi), ngụ khu phố Phước Tân, phường Tân Thiện, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Trước đó, ngày 13/8, ông Đức thấy 1 con rắn nặng gần 1kg bò trước cổng nhà nên dùng tay không để bắt, không may bị rắn cắn vào tay phải. Nghĩ là rắn không độc nên ông không đi chữa trị. Đến chiều 14/8, ông Bùi Văn Trường (38 tuổi, hàng xóm) chở ông Đức qua nhà một người dân ở phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài để chữa trị bằng mẹo dân gian. Đến tối 15/8, do vết thương quá nặng, ông Đức đã tử vong. Trượt chân xuống kênh, 2 anh em ruột đuối nước thương tâm: Chiều 16/8, lực lượng chức năng xã Tịnh Đông, huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) đã tìm thấy thi thể anh em ruột là L.A.H (sinh năm 2013) và L.N.T.Đ (sinh năm 2017). Trước đó, chiều tối 15/8, 2 anh em rủ nhau đi chơi, đến đoạn kênh chính Bắc thuộc công trình thủy lợi Thạch Nham đoạn qua thôn Đồng Nhơn Bắc, xã Tịnh Đông, thì không may cả 2 anh em trượt chân rơi xuống kênh, bị nước cuốn trôi mất tích. Nổ súng tại tiệc sinh nhật, một người chết: Hiện trường vụ việc là khu vực sân của một khu nhà trọ đóng tại ấp 3, xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa. Trước đó, chiều tối 15/8 tại địạ điểm trên có khoảng 20 thanh niên nam nữ tham gia tiệc sinh nhật của một người sinh sống trong khu trọ. Đến 21h, khi hầu hết đã say, một số người xảy ra mâu thuẫn, ẩu đả. Lúc này có tiếng súng nổ khiến N.P.D (31 tuổi, ngụ xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa) tử vong và 2 người khác bị thương, những người tham gia buổi tiệc bỏ chạy tán loạn. Hiện vụ việc đang được công an điều tra làm rõ. Thiếu niên bị đâm chết sau khi rủ bạn đi giải quyết mâu thuẫn: Ngày 16/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai điều tra vụ ẩu đả khiến một thanh niên tử vong. Được biết, Phạm Nguyễn Ngọc Tiến (16 tuổi, ngụ tại phường Tam Hiệp, TP Biên Hòa) và Đoàn Thanh Thiện (19 tuổi, ngụ phường Tân Mai, TP Biên Hòa) có mâu thuẫn tình cảm. Tối 13/8, Tiến cùng bạn mình đến tìm gặp Thiện ở khu vực phường Tân Mai. Tại đây, khi thấy Thiện và Trần Thanh Tâm (16 tuổi, quê tỉnh Cà Mau) đang đi bộ, nhóm của Tiến đã dùng gạch ném nhưng không trúng. Sau đó, Tiến bị Thiện và Tâm dùng dao tấn công đến tử vong . Hiện cơ quan công an đã bắt giữ Thiện và Tâm để phục vụ công tác điều tra. Bé gái 10 tuổi ở Hà Nội đuối nước tại bể bơi Cửa Lò: Nạn nhân là cháu Đ.A.T. (SN 2012, trú Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội) đi du lịch cùng bố mẹ tại khách sạn Thái Bình Dương, phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò. Chiều 15/8, cháu Đ.A.T. cùng em trai xuống tầng 1 chơi. Sau đó cháu T. xuống bể bơi tắm. Đến khoảng hơn 15h30, bố mẹ đi tìm ngoài bãi biển không thấy cháu nên trở lại khách sạn thì phát hiện con gái đuối nước dưới bể bơi.

