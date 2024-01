Thủ tướng tặng quà Tết công nhân, người lao động tại Thanh Hóa

Chiều 28/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân, lao động tại KCN Hoàng Long, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Cùng dự có Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng cùng lãnh đạo bộ, ngành Trung ương, tỉnh Thanh Hóa, cùng đông đảo công nhân, người lao động.

Thủ tướng Chính phủ cùng lãnh đạo bộ, ngành, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa thăm hỏi, động viên công nhân. (Ảnh: Báo Người lao động)

Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi tới toàn thể cán bộ, anh chị em công nhân, người lao động, đại diện các hộ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn lời thăm hỏi ân cần và lời chúc tốt đẹp. Thủ tướng cho biết Đảng, Nhà nước luôn quan tâm chăm lo để người dân có cuộc sống ngày càng ấm no hạnh phúc, với quan điểm coi con người là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, là động lực, nguồn lực phát triển; không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội, an sinh xã hội để chạy theo tăng trưởng đơn thuần.



Thủ tướng cũng biểu dương tỉnh Thanh Hóa trong thời gian qua đã có những kết quả tích cực về phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là thực hiện chính sách an sinh xã hội. Đồng thời, đề nghị cấp ủy, chính quyền tỉnh Thanh Hóa tiếp tục quan tâm công tác an sinh xã hội; lo cho dân đón tết an toàn và lành mạnh, hiệu quả, không để ai bị bỏ lại phía sau, không để ai không có Tết.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà Tết tới công nhân, người lao động. (Ảnh: Báo Người lao động).

Tập trung xây dựng thị trường lao động, việc làm ổn định, linh hoạt, đa chiều, bền vững và hội nhập; đồng thời xây dựng và phát triển hệ thống chính sách an sinh xã hội toàn diện, bao trùm và bền vững. Cần quan tâm việc xây dựng nhà ở cho công nhân bởi an cư mới lạc nghiệp. Cần làm tốt công tác quy hoạch, bố trí quỹ đất, triển khai xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, tổ chức thực hiện việc xây dựng nhà ở công nhân bài bản, đồng bộ về hạ tầng, các thiết chế văn hóa, thể thao, y tế, giáo dục, môi trường… phù hợp với tình hình, điều kiện đất nước và địa phương.

Đối với các doanh nghiệp, Thủ tướng đề nghị thường xuyên quan tâm cải thiện các điều kiện làm việc, nâng cao năng suất lao động; chăm lo chế độ tiền lương, tiền thưởng nhằm góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp; quan tâm, thăm hỏi và động viên hỗ trợ cả vật chất lẫn tinh thần cho công nhân.

Báo cáo với Thủ tướng, ông Đỗ Minh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, cho biết công tác chăm lo, hỗ trợ CN, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Công đoàn các cấp tỉnh Thanh Hóa và các đối tác trên địa bàn đã hỗ trợ 7.030 suất quà (trị giá hơn 8 tỉ đồng) cho CN, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại Khu kinh tế Nghi Sơn (KKT Nghi Sơn) và các Khu công nghiệp của tỉnh. Trong đó, LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ 970 suất quà (trị giá 941 triệu đồng); Công đoàn KKT Nghi Sơn hỗ trợ 950 suất quà (trị giá 525 triệu đồng); các doanh nghiệp, công đoàn cơ sở trực thuộc và các đối tác đã hỗ trợ 5.110 suất quà, trị giá trên 5 tỷ đồng.