Thủ đoạn tinh vi của “trùm” đa cấp Thiên Rồng Việt - Nguyễn Hữu Tiến

Bộ Công an vừa có kết luận điều tra bổ sung, đề nghị VKSND Tối cao truy tố bị can Nguyễn Hữu Tiến (38 tuổi, trú TP.HCM, cựu Chủ tịch Thiên Rồng Việt) về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đề nghị truy tố Nguyễn Hồng Quân, Phạm Việt Sơn, Phạm Thị Phương Thư, là đồng phạm của Nguyễn Hữu Tiến, cùng về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Theo kết quả điều tra, giai đoạn 2015-2018, Nguyễn Hữu Tiến cùng đồng phạm thành lập Công ty cổ phần đầu tư Thiên Rồng Việt và Công ty cổ phần OTCMAX nhưng không có hoạt động sản xuất, kinh doanh. Thông qua các công ty này, Tiến và đồng bọn lập ra các trang web "thienrongviet.com", "otcmax.vn" quảng bá hình ảnh, in ấn các tạp chí, ấn phẩm, tổ chức nhiều buổi hội thảo, hội nghị khách hàng giới thiệu về các dự án ảo, hứa hẹn trả lãi suất cao, hoa hồng hấp dẫn nhằm lôi kéo người tham gia. Tiến bán các ID đầu tư, theo dạng đặt cọc trước các dự án, hứa hẹn với nhà đầu tư khi dự án được triển khai thì sẽ nhận lãi suất cao. Mỗi ID đầu tư có giá từ 2,5 triệu đồng đến 250 triệu đồng một mã. Bằng nhiều chiêu trò, Tiến và đồng bọn đã dẫn dụ để bán 44.102 mã ID đầu tư. Hơn 10.000 nhà đầu tư đã bị lôi kéo để nộp tiền, với tổng số tiền gần 500 tỷ đồng. Trên thực tế, nhóm của Tiến lấy tiền của người sau trả lãi cho người trước. Một thời gian sau, nhóm Thiên Rồng Việt không trả hoa hồng nữa mà chiếm đoạt tiền. Nguyễn Hữu Tiến và đồng phạm bị cáo buộc đã chiếm đoạt hơn 40 tỷ đồng. >>> Xem thêm video: Quảng Bình: Bắt Giám đốc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

Bộ Công an vừa có kết luận điều tra bổ sung, đề nghị VKSND Tối cao truy tố bị can Nguyễn Hữu Tiến (38 tuổi, trú TP.HCM, cựu Chủ tịch Thiên Rồng Việt) về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đề nghị truy tố Nguyễn Hồng Quân, Phạm Việt Sơn, Phạm Thị Phương Thư, là đồng phạm của Nguyễn Hữu Tiến, cùng về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Theo kết quả điều tra, giai đoạn 2015-2018, Nguyễn Hữu Tiến cùng đồng phạm thành lập Công ty cổ phần đầu tư Thiên Rồng Việt và Công ty cổ phần OTCMAX nhưng không có hoạt động sản xuất, kinh doanh. Thông qua các công ty này, Tiến và đồng bọn lập ra các trang web "thienrongviet.com", "otcmax.vn" quảng bá hình ảnh, in ấn các tạp chí, ấn phẩm, tổ chức nhiều buổi hội thảo, hội nghị khách hàng giới thiệu về các dự án ảo, hứa hẹn trả lãi suất cao, hoa hồng hấp dẫn nhằm lôi kéo người tham gia. Tiến bán các ID đầu tư, theo dạng đặt cọc trước các dự án, hứa hẹn với nhà đầu tư khi dự án được triển khai thì sẽ nhận lãi suất cao. Mỗi ID đầu tư có giá từ 2,5 triệu đồng đến 250 triệu đồng một mã. Bằng nhiều chiêu trò, Tiến và đồng bọn đã dẫn dụ để bán 44.102 mã ID đầu tư. Hơn 10.000 nhà đầu tư đã bị lôi kéo để nộp tiền, với tổng số tiền gần 500 tỷ đồng. Trên thực tế, nhóm của Tiến lấy tiền của người sau trả lãi cho người trước. Một thời gian sau, nhóm Thiên Rồng Việt không trả hoa hồng nữa mà chiếm đoạt tiền. Nguyễn Hữu Tiến và đồng phạm bị cáo buộc đã chiếm đoạt hơn 40 tỷ đồng. >>> Xem thêm video: Quảng Bình: Bắt Giám đốc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.